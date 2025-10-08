「帰島してみて駄目ならあきらめる」…硫黄島帰島問題の議論から「見えてくること」

「俺たちはここで玉砕するよ……」「どうか妹たちをお願いします」「お前にはいろいろと島のことを教えてもらった。ありがとう」「なんで日本はこんな戦争を始めちゃったのだろう」

1944年7月、硫黄島。それは一時疎開のはずだった――。散り散りになった島民たちはなぜ今も故郷に帰れないのか？

研究会の議論も非公開に

研究会の議論を公開するのか否か。

約1ヵ月後の11月14日に開かれた第2回会議では、そんな検討が行われた。傍聴の希望が寄せられたためだった。検討の結果、旧防衛庁の担当者など研究会が参考人とする関係者以外は〈原則として傍聴は認めない〉との結論に至った。のちに開かれる小委員会と同様、研究会も密室形式で行われることになったのだ。

続く第3回会議は約3ヵ月後の翌1978年2月23日に開かれた。議題は、年末に行った現地調査結果についてだった。

太田は最初の発言者として〈硫黄島を訪れて、次の4つの問題点があると感じた〉と述べた。

その1点目として記録された文言は、既視感がありすぎる内容だった。

〈父・母島と異なり、飲料水の確保など地理的条件が厳しいので、帰島（定住）は困難ではないか〉（原文ママ）だった。

〈定住困難〉という結論が硫黄島問題小委員会でまとまり、その上部機関の小笠原諸島振興審議会によって中曽根首相側に伝えられたのは、先に記した通り1984年のことだ。この結論の4文字は、それから6年も前に太田によって発言されていたのだ。

さらに太田が指摘したのは〈45%が自衛隊の施設であり、しかも島の中心部にある。今後どういう風に利用されていくのか防衛庁の意向も聞く必要があるのではないか〉ということだった。太田が防衛庁側の判断を重んじる姿勢を示したのは研究会でも同じだった。

「帰島してみて駄目ならあきらめる」

続く第4回会議は、太田が旧島民たちに次々と質問する流れになった。開催日は、第3回会議の約1ヵ月後の1978年3月20日だった。

太田〈火山活動についてはどうか〉

菊池滋〈火山活動は30数年前と変わっていない〉

太田〈生活基盤はなくても帰島できるのか〉

菊池滋〈帰島してみて駄目ならあきらめる。不便な生活に耐えられると思う人のみが帰島するのである〉

菊池滋が主張したのは、帰るか否かの判断を下すのは行政ではなく、旧島民自身であるべきだ、ということだ。まず故郷に帰り、その上で定住の可否を判断する。人々がどこに住むのか、どこに行くのかという自由は、憲法が保障した基本的人権の一つである、との認識に立っている。

太田〈島の45%を基地として利用しているという前提がある。将来のことは防衛庁の意向も聞いてみたい〉

菊池時男〈島で生活できるようにしてくれたら帰るという人が多い〉

太田はあくまで、行政であれ旧島民自身であれ、帰島の可否を判断する上で〈防衛庁の意向〉は尊重しなくてはならない、という考えのようだ。

酒井聡平（さかい・そうへい）

北海道新聞記者。土曜・日曜は、戦争などの歴史を取材・発信する自称「旧聞記者」として活動する。1976年、北海道生まれ。2023年2月まで5年間、東京支社編集局報道センターに所属し、戦没者遺骨収集事業を所管する厚生労働省や東京五輪、皇室報道などを担当した。硫黄島には計4回渡り、このうち3回は政府派遣の硫黄島遺骨収集団のボランティアとして渡島した。取材成果はTwitter(@Iwojima2020)などでも発信している。北海道ノンフィクション集団会員。現在、北海道日高郡新ひだか町在住。著者に『硫黄島上陸 友軍ハ地下二在リ』（講談社、第11回山本美香記念国際ジャーナリスト賞受賞）がある。最新刊は『死なないと、帰れない島』（講談社）。

