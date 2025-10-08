一撃で決めた。10月7日、プロ麻雀リーグ「大和証券Mリーグ2025-26」の第1試合では、KONAMI麻雀格闘倶楽部の滝沢和典（連盟）が登板。終盤での見事な高打点で、個人及びチームの今期初トップをもぎ取った。

【映像】チームを救った！滝沢和典、大逆転の親満貫

兼任監督が下した采配は、自らの出陣だった。チームは前日まで12戦未勝利。順位も最下位と低迷していた。当試合は起家から渋谷ABEMAS・松本吉弘（協会）、BEAST X・下石戟（協会）、U-NEXT Pirates・瑞原明奈（最高位戦）、滝沢の並びでスタート。東1局では松本が親満貫・1万2000点をアガった。

東1局1本場では下石が1000点（＋300点）、東2局1本場、東3局1本場では瑞原が5200点（＋300点、供託2000点）、5800点（＋300点、供託1000点）を加点。東4局では下石が1000点をツモった。全員が3万点以下の緊迫した状況下、南1局では瑞原が4000点（供託1000点）を奪取してトップ目に浮上。南2局では親番の下石が瑞原から3900点をアガり、トップ目を引きずり下ろした。南3局2本場では、松本が跳満・1万2000点（＋600点）を完成。再びトップ目に返り咲いた。

目まぐるしくトップ目が入れ替わる混戦。そんな中、ついに滝沢が動いた。親番の南4局、九万、發、中と鳴いて2索の単騎待ちでテンパイ。その後、白の単騎、三・六万のノベタン待ち、四・七万のノベタン待ちと変化させると、首尾よく四万を引き寄せて發・中・混一色・赤の親満貫・1万2000点を成就させた。これで3着目から一気にトップ目に躍り出ると、南4局1本場は松本と共にテンパイ流局。南4局2本場では下石が2700点（＋600点）をアガったで逃げ切り勝利を飾った。

「まさか13戦目までかかるとは思わなかったですね」。試合後、滝沢は「すごくバッシングも受けて…。『監督大丈夫か？』とか。自分も内容がいいと言いながら3着・4着じゃカッコつかないんで、よかったです。ホッとしてます」と安堵。「ようやく、お待たせしました」と述べると、「ファンの方も引き続き、応援よろしくお願いします」。チームを支える兼任監督が、優勝を目指してタクトを振る。

【第1試合結果】

1着 KONAMI麻雀格闘倶楽部・滝沢和典（連盟）3万3600点／＋53.6

2着 渋谷ABEMAS・松本吉弘（協会）3万3300点／＋13.3

3着 BEAST X・下石戟（協会）2万1500点／▲18.5

4着 U-NEXT Pirates・瑞原明奈（最高位戦）1万1600点／▲48.4

※連盟＝日本プロ麻雀連盟、最高位戦＝最高位戦日本プロ麻雀協会、協会＝日本プロ麻雀協会

◆Mリーグ 2018年に全7チームで発足し、2019-20シーズンから全8チーム、2023-24シーズンからは全9チーム、2025-26シーズンから全10チームに。各チーム、男女混成の4人で構成されレギュラーシーズン各120試合（全300試合）を戦い、上位6チームがセミファイナルシリーズに進出。各チーム20試合（全30試合）を戦い、さらに上位4チームがファイナルシリーズ（16試合）に進み優勝を争う。優勝賞金は7000万円。

（ABEMA／麻雀チャンネルより）

