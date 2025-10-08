孫の学費、お年玉に贈与税はかかる？　仏壇の生前贈与、愛人に渡した車は？　役立つ節税テクニックを解説！

10月、食料品など3000品目の値上げラッシュとともに、物価高騰が加速しているという。賢く乗り切るためにも、少しでも節約し、節税したいところだ。誰もが気になる節税テクニックは黒か白か？ 専門家の意見を聞いてみよう。

Q1.暦年贈与以外に、お年玉をあげた場合は贈与税がかかる？

よかれと思って子や孫におカネをあげていたら、ある日税務署がやってきて説明を求められる―そんな事態を避けるために、最低限の税金の知識は身につけたい。なかでも白黒ハッキリしないグレーゾーンな節税には要注意だ。

特に気をつけたいのが贈与税。なかには暦年贈与の非課税分である年110万円を子や孫にあげて、相続税対策をしている人もいるだろう。では、年110万円を超えて、おカネをあげた場合、税金はどうなるのか。たとえばお年玉をあげたケース。税理士の板倉京氏が解説する。

「ここがまさにグレーゾーンです。常識の範囲内のお年玉であれば、贈与税の対象にはなりません。しかし、金額がいくらまでであれば大丈夫という線引きもできない。

ポイントは常識的かどうかです。大家族で、親戚20人からお年玉をもらい、合計100万円となった場合でも、一人当たりの金額は常識の範囲内と言えます。

いっぽう、成人のお祝いとして暦年贈与と別にお年玉で100万円もあげてしまうと、贈与税の対象となってしまう」

たとえ暦年贈与の110万円しかあげていなくても、安心してはいけない。

「たとえば、親が子供名義の口座を管理し、そこに毎年110万円入金するような暦年贈与のやり方は、税務署から否認される可能性が高いので注意が必要です」（板倉氏）

A △ 金額が大きいと贈与税の対象に

Q2.孫の学費を払ってあげた。これは贈与税の対象になる？

お年玉ではなく、孫の学費を祖父母が支払うケースはどうか。板倉氏が続ける。

「孫の学費を祖父母が負担することは、贈与にはなりえません。

実は、贈与税には非課税規定というものがあります。この中で、親や祖父母などの扶養義務者が負担する、生活費や教育費は贈与税の対象外と定められています。

親が子供の学費を支払っても、それが親から子への贈与にならないのと同じように、祖父母が孫の学費を支払っても、それはあくまでも扶養義務の範囲内であって贈与ではないのです」

ただし、祖父母が孫の学費を出す場合にはいくつか注意点がある。

「アウトになるケースは、一括贈与です。教育費名目で多額の現金をまとめて渡すと、贈与とみなされるので避けたほうがいいでしょう。

たとえば1年間の塾代100万円を、そのまま祖父母が孫にあげてしまった場合。たとえ本当に塾代として使っていたとしても、税務署はこの100万円が塾代として使われたのかを疑ってくる可能性があります。

そうした事態を避けるためには、祖父母が塾や学校に直接振り込むのがいいでしょう」（板倉氏）

A 白 将来分をまとめて払うと贈与扱いになることも

Q3.お墓や仏壇を購入し、生前贈与した。贈与税はかかる？

贈与税の非課税規定では、子や孫の学費以外にも、お墓や仏壇、位牌などの祭祀財産を購入・維持するための費用も贈与税の対象外として定められている。税理士法人レディングの税理士、前田智子氏がいう。

「たとえば『この100万円で仏壇を買ってね』といって、子供に現金を渡してしまうと贈与税の対象になるので避けたほうがいいでしょう。しかし、自分のおカネで仏壇を買って、その仏壇を子供に譲渡する分には問題ありません」

ただし、高額な仏壇などは、注意が必要だ。

「たとえば、金のおりんや、金の仏像など、明らかに高額で換金できてしまうものは、たとえ祭祀財産だと言い張っても、税務署から贈与を否認されてしまい、課税対象とみなされてしまうので要注意です」（前田氏）

A 白 祭祀財産は非課税

Q4.車を愛人にあげた。贈与税はかかる？

車を他人に譲渡する場合にも注意すべきポイント、グレーゾーンがある。

そもそも、車は、貴金属や宝石、美術品などと同じで、動かせる財産の「動産」だ。そのため、贈与や相続の対象となる。これをたとえば愛人などに無償で譲渡したらどうなるのか。

「車は中古車査定額などから算出される時価で、贈与税の額が決まります。さらに、贈与税を支払う義務があるのは、車をもらった人なので、その点も注意が必要です。

ただし、自分名義の車をタダで貸してあげるのは使用貸借契約になるので贈与税は発生しません」（前出・板倉氏）

A 黒 車は課税対象財産

「週刊現代」2025年10月13日号より

