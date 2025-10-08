いわゆる”M資金”をめぐる密命と少女たちの運命──日本人の誇りを呼び覚ます浅田次郎の傑作歴史ミステリー

STVラジオ（北海道）でパーソナリティを務める、ようへい氏によるPodcastの書評番組。今回ご紹介するのは、浅田次郎先生の有名な作品です。長崎訪問回をきっかけに、ようへい氏の胸には熱い想いが宿ったようで……。先の戦争と戦後の日本をテーマにした作品ということで、戦後80年の節目を迎えたいま、読むべき作品として強く推します。もちろん「謎が明かされる面白さ」も忘れない浅田先生の壮大な歴史ミステリーとなっています！

「泣く心地よさ」を教えてくれた作家、浅田次郎

皆さんこんにちは、北の読書大好き芸人・ようへいです。

今日は、浅田次郎先生の作品を紹介したいと思います。僕が10代後半から20代で芸人になり始めた頃、浅田先生の小説に夢中になりました。もちろん今も好きですが、当時は出版されていた作品を繰り返し読み返していたので、「浅田次郎」という文字を見るだけで、芸人として歩き始めたあの頃の自分を思い出すほどです。

なぜそこまで強く記憶に刻まれているのか。それは、浅田先生が初めて「泣く心地よさ」を教えてくれた作家だったからです。浅田文学に触れてから、「泣ける小説や映画はないかな？」と探し求めるようになりました。僕にとっては、人生のある時期を象徴する存在なのです。

浅田次郎著『日輪の遺産』

浅田先生の作品の中で、なぜこの作品を選んだのか。それは、この物語の軸が「大東亜戦争」と呼ばれる先の戦争にあるからです。2025年は戦後80年。もちろん79年でも81年でも、過去を振り返ることは毎年大切ですが、僕にとっては特別なきっかけがありました。

先日、長崎県のメトロ書店を取材するため現地を訪れたんです。かつて原子爆弾で焦土と化した長崎が、今では魅力あふれる街として蘇っている。その姿に触れ、日本人としての誇りが強く刺激されました。

広島をはじめ、日本各地が灰燼に帰すような壊滅的な被害を受けながらも、奇跡的に「國體の護持」が叶って、国としての命脈を保ち、不死鳥のように復興した歴史。戦中・戦後に亡くなった人々が今の日本を見たら、きっと想像もつかないほどの奇跡だと感じるでしょう。

僕の世代で言えば、祖父母の世代が懸命に復興に尽くし、それを両親の世代が受け継ぎ、僕たちへとつながっている。この流れを実感したとき、『日輪の遺産』を置いて他にないだろうとのチョイスです。

物語は終戦直前、ポツダム宣言受諾の数日前から始まります。日本の再起のため、現在の価値で数百兆円にものぼる財宝を多摩市の山中に隠すという密命が、3人の軍人に下されます。

作業を共に担うのは、13歳の女学生35人。彼女たちは「極秘兵器の隠匿作業」と説明され、軍人たちと信頼関係を築きながら任務を遂行します。しかし敗戦と同時に3人の軍人に対し、情報漏洩を防ぐため女学生全員を殺害せよという非情な命令が下されるのです……。

時は流れて1992年。中年の不動産業者が、偶然立ち会った老人の死の間際に一冊の手帳を託されます。それは、当時資金隠匿の任務を担った3人の軍人の一人、真柴少佐の手帳でした。

資金の詳細とともに、女学生たちの悲劇的な結末も記されています。物語は終戦期と現代を行き来しながら展開し、フィクションでありながら実在の人物や史実を巧みに織り込むことで圧倒的なリアリティを生み出しています。

作品の軸となる「旧日本軍の隠し資産」は、単なる作り話ではありません。終戦直後、月島運河からGHQが十数兆円分の金塊を引き上げたという記録もあります。

これがいわゆる「M資金」の原型となり、大企業の幹部や有名俳優までもが詐欺に引っかかったという逸話が残っています。完全な眉唾ではなく、史実に根ざしたものなのかもしれないのです。

もちろん本作の魅力は“歴史的ミステリー”としての面白さだけではありません。随所で「日本人としての誇り」が描かれています。

特に印象的なのが、ダグラス・マッカーサーが日本の精神性を語るシーン。実際の発言ではありませんが、「2,600年も続いた単一王朝について、我々はもっと深く、もっと緻密に思いを巡らせなければならない。私が屈服させたのは、ほんの一瞬この国を支配した軍閥と愚かな政治家どもなんだ。日本が太古の自然が作り出したダイヤモンドであれば、我々は石炭だ。我々が焼き尽くしたものは、ダイヤモンドを束の間包んでいた価値のないパッケージに過ぎない。要するに、彼らの精神は完成されたダイヤモンドのように硬く、変えようも変わりようもない。日本の精神は個人の意思など入り込む余地がないほど硬く、厳密に普遍に完成しているんだ」と語らせ、日本という国への畏敬を巧みに描き出しています。

日本の国民性に敬愛の念を抱いてくださる方は他にもいます。大正後期から昭和初期にフランスの駐日大使として日本にいたポール・クローデルが、1943年フランスのとある集まりの席でこう語っています。

「私がどうしても滅びて欲しくない民族がある。それは日本人だ。あれほど古い文明を今に伝えている民族はない。彼らは確かに貧しい。しかし高貴である」と。

ちなみに隠し資産の使徒ですが、これも目先の利益のため、ではありませんでした。亡国の危機の遥か遠く、先を見据えての祈りに近い思いが込められていたことも、読んでいて心地よく感じました。

『日輪の遺産』は、戦争と日本を扱っているだけに好き嫌いは分かれるかもしれません。女学生たちの結末については、僕自身も「別の道があったのでは」と思う部分もあります。それでも、この作品を読むと感謝と活力が湧いてくる。

文庫カバーの裏側、あらすじの最後には「今こそ日本人が読むべき、魂の物語。」とありますが、まさにその通りだと感じた一冊です。

浅田次郎著『日輪の遺産』

