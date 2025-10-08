OpenAIが「Sora2」をあえて”招待制SNSアプリ”として出した理由と”開発者の甘い想定”のせいで今後起こりうる「最悪のシナリオ」

前編『世界初「AI女優ティリー」にハリウッドが激怒！ さらに動画生成AI「Sora2」の登場が民主主義の根幹までも揺るがす理由』より続く。

なぜ動画生成AIをソーシャル・メディアと組み合わせるのか？

前編のように良くも悪くも社会に強い影響力を及ぼすSora2だが、開発元のOpenAIはこの強力なツールをちょっと変わった方法で世に出した。

つまりSora2は単なる動画生成AIというより、そうした動画生成の機能と（TikTokのようなショート動画系の）ソーシャルメディア機能を組み合わせた（招待制の）SNSアプリとしてリリースされたのだ(アプリ名はSora2ではなくSora)。

このSNSアプリはリリースから数日後にはアップルのアップストアで首位にランクされるなど、かなりの人気を博している。恐らく提供元のOpenAIにとっては、今後そこに広告を載せるなどの手段によって新たな収入源になると見られる。

が、その一方で別の目的も考えられる。Sora2のようにAI専門のソーシャル・メディア（SNS)にユーザーからAI動画をアップしてもらうことで、（TikTokやYoutubeなど）一般のソーシャル・メディアに出回るフェイク動画と明確に区別することができる。

つまり最初から「これはAI製の動画ですよ」と断ることによって、「現実と虚構の境界線が消える」ことによる社会的な混乱を（多少なりとも）回避しようとしたのかもしれない。

民主主義や法治国家の根幹が揺らぐ恐れも

が、そうしたOpenAIの取り組みや配慮も所詮は「焼け石に水」かもしれない。と言うのも恐らく大半のユーザーは、たとえSora2で製作したAI動画でも、XやTikTok、YouTubeなど他のソーシャル・メディアに投稿すると見られるからだ。実際、前掲のX上のアルトマン氏のフェイク動画のように、それは既に起きている。

これに対しOpenAIでは、Sora2製の動画にそれと分かる透かしを入れた上で、たとえば政治家やタレントなど著名人、あるいは暴力シーンなど特定映像の表示（生成）を促すプロンプトを拒絶する等のセーフガード機能をSora2に用意している。

ただし著名人などから「オプトイン」、つまり「自分の顔や姿を使って構わない」という許諾を予め得た場合に限って、Sora2はユーザーからのプロンプトに応じて、その人物を表示することができるという。

が、これらのセーフガード機能は若干の細工・工夫で解除されてしまうとの指摘もある。

このようにして本物と見紛うAI製のフェイク動画が蔓延すれば、今後は実際の犯罪者が犯行の現場映像を「あれはAI製のフェイク動画だ」と言い張って罪を逃れるなど、いわゆる「嘘つきの配当（liar’s dividend）」と呼ばれる問題も懸念されている。

つまり本来なら犯罪の証拠となる監視カメラによる現場映像などが、これからは誰からも信用されず、ほとんど役に立たなくなるかもしれない。

あるいは「ロシア対ウクライナ戦争」や「ガザ危機」など実際の戦場や紛争地帯で撮影された映像がテレビの報道番組で放送されても、それが本物とは誰も信じてくれなくなる。

つまり、これからの視聴者は自分が見たものをまるで信用しなくなるかもしれないのだ。

脅かされる日本の人気キャラクターたちの著作権

一方、Sora2の機械学習に使われた映像データの中には日本製の人気アニメなどのコンテンツも大量に含まれており、何らかのプロンプトによって人気アニメのキャラクターが無断で表示（生成）されてしまうなど著作権侵害の問題も既に現実化している。

これに対しOpenAIでは当初「オプトアウト」、つまり「著作権者から要請があった場合に限って、（アニメなどの）著作物をAIによる表示対象から外す」というスタンスだったが、当然ながら、こうした受動的姿勢には映画会社や映像製作スタジオなどコンテンツホルダー（著作権者）から厳しい批判が寄せられた。

これを受け、アルトマンCEOは自身のブログで「今後はオプトイン（著作権者から事前に許可を得た上で、著作物をAIが表示できるようにする）方式へと修正していく」と（する旨を）述べた。

いずれにせよ、誰でも簡単に作れるスーパーリアルなAI動画の登場によって大衆の創造性が開放される一方で、社会が混乱して民主主義や法治国家の根幹が揺るがされる懸念も高まってきたと言えそうだ。

【もっと読む】世界初「AI女優ティリー」にハリウッドが激怒！ さらに「Sora2」の登場で生成AIが民主主義の根幹までも揺るがし始めた理由