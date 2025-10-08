小田急箱根は、箱根登山電車で開業時から走り続けている「モハ１形」などからなる車両を、２０２８年１月で運行終了すると発表した。

モハ１形は、国内で定期運行している電車として最古の車両だという。

モハ１形は箱根登山電車の箱根湯本―強羅間が開業した１９１９年に「チキ（地方鉄道、客車の意味）１形」として誕生。当初は木造だった車体を５０年に鋼鉄製に変えて「モハ（モーター、一般客車の意味）」に名称変更した。その後も動力装置や内装の更新などをしてきたが、ペンキ塗りの木製の内装、荷棚、下から大きく開く客室の窓など、昭和時代の電車の面影を残している。

１形の１０４号、１０６号と２７年製造の２形・１０８号の３両から編成される「１００形」車両は、今も１日約１０往復の運行を行っている。エアコンや扇風機がないため、猛暑だった今夏は乗客への負担を考慮して真夏の運行を取りやめた。屋根部分の木製のハリを作れる職人がいなくなりつつあることなどから、同社は「１００形」車両の引退を決めた。２年以上余裕を持たせた引退発表は「特別な車両なのでファンとのお別れ期間を長く取ろうと思ったため」という。

同社では引退までに様々な催しを行う予定で、第１弾として、運行中の３車両を１５０分の１の大きさで再現した模型車両を、８６４個限定（価格１万１０００円、税込み）で販売。１１、１２日に東京都江東区で開かれる「鉄道フェスティバル」で先行発売し、１４日からは箱根湯本駅と強羅駅でも販売する。問い合わせは同社鉄道部（０４６５・３２・６８２３）。