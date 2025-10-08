過去0勝2分11敗！　14日に対戦するブラジルと日本サッカーの「奇縁」

日本サッカーにとってブラジルは特別

2026年W杯（来年6月11日〜7月19日に北米3ヵ国16都市で開催）で、上位進出を目指すサッカー日本代表は、アジア予選突破以降、強豪国との強化試合を続けているが、10月には南米の強豪を迎えて力試しを行う。10月10日には大阪でパラグアイ、14日には東京でサッカー王国ブラジルと対戦する。

特にブラジル戦は、大きな注目を集めることだろう。

ブラジルは現状では「世界最強」ではない。9月発表のFIFAランキングでは前月よりランクを1つ下げて6位（日本は19位）。W杯南米予選でも苦戦を強いられ、一時は「ブラジルが予選敗退か？」とまで言われたが、最終的になんとか5位で予選を通過している。

立て直しのために、イタリア人で今年の前半までレアル・マドリードを率いていたカルロ・アンチェロッティを監督に迎えたばかりだ。

それでも、日本人にとってブラジルは特別な存在だ。日本サッカーとブラジルの間には特別な関係があるのだ。

日本では、メキシコ五輪で銅メダルを取った1960年代から1970年代初め。そして、Jリーグが発足した1990年代から2000年代初めにかけての2度、「サッカーブーム」と呼ばれる現象があった。

最初のブームの最中の1970年メキシコW杯で優勝したのが、サッカーの王様ペレ率いるブラジルだった。南米予選から本大会の決勝まで1つの引き分けもなく全勝で優勝した。そして、この大会は日本で初めてテレビで全試合が中継された。生放送ではなく録画放映だったが、それでも影響は大きかった。

そして、2度目のブームの締めくくりとなったのが、2002年の日韓W杯で、優勝したのもブラジルだった（ブラジルにとってこれが最後の優勝になっている）。

また、プロ化以前の日本サッカーリーグ（JSL）時代には、ネルソン吉村（大志郎）をはじめ、与那城ジョージ、セルジオ越後といった日系ブラジル人選手が多数来日してテクニックを披露。体形や顔つきは日本人と変わらない彼らのテクニカルなプレーは日本のサッカー関係者に大きな刺激を与えた。

そして、Jリーグ発足当時（1992年に発足し、1993年に10クラブで開始）、最も注目を集めたのは「白い王様」ジーコであり、当時のJリーグではドゥンガやレオナルド、ジョルジーニョなど現役ブラジル代表選手が多数プレーしていた。最近は、それほどのクラスの選手はいないが、それでもJリーグクラブのほとんどにブラジル人助っ人がいる。

かつて一度も勝利したことがない

もう一つ、重要なのは、日本代表がブラジル代表相手に1回も勝ったことがないという事実だ。

日本がW杯優勝経験国相手に勝利したことは何度かある。

ドイツ、スペインには前回2018年にW杯という最高の真剣勝負の場で勝利したし、フランスには敵地サンドゥニのスタッド・ド・フランスで勝利した。そして、南米勢でも親善試合でウルグアイやアルゼンチンには勝ったことがある。

イタリア、イングランドには未勝利だが、これは対戦回数がそれぞれ3度ずつと少ないので仕方がないところだ（ちなみに、イタリアとの初対戦は1936年のベルリン五輪！）。

一方、ブラジルとは13回も対戦経験があるのに未勝利。0勝2分11敗、得点5・失点35。そして、内容的にも完敗が多い。

日本選手のテクニックのレベルは上がっているので、ブラジル相手でも日本がボールを持って攻撃する時間は長くなっている。だが、ブラジルは「日本にボールを持たせておいてもそれほど危険ではない」と考えているようだ。

だから、中盤ではボールを日本に持たせてくれるが、ゴール前で守備を固めて決定機を作らせず、ボールを奪ったらスピードあるカウンターをしかけて、最後は個人能力で競り勝ってゴールを決めて勝利する……。

ブラジルにとって「それが最も効率的で安全な勝ち方」なのである。

「省エネサッカー」はさせたくない

典型例が2017年11月10日にフランスのリールで対戦した時だ。

ロシアW杯を目指していた日本代表。監督は4か月後に解任されることになるヴァイッド・ハリルホジッチだった。

ブラジルはセットプレーなどで前半36分までに3ゴールを決めると、その後は明らかにスローダウン。3日後のイングランド戦に向けてエネルギーを温存したのだ。それに乗じて日本は、後半にCK（コーナーキック）から槙野智章がヘディングで1点を返したものの、ブラジルはまさに思惑通りの省エネ・サッカーで日本を一蹴した。

それから、8年が経過した。

当時も欧州クラブでプレーする選手は多かったが、今では多くの日本選手がイングランドやスペイン、ドイツなどサッカー強国の1部リーグでプレーするようになっている。世界最高の大会と言われる欧州チャンピオンズリーグにも何人もの日本人選手が出場するようになった。

勝敗はともかく、ブラジル相手に、かつてのような楽な試合はさせたくないものだ。

アジア予選では中国相手の7得点をはじめ大量得点を続け、「『決定力不足』というのは過去の話」とまで言われたが、このところ風向きが変わっている。

日本は強豪国相手に苦戦

アジア予選最終戦はインドネシアに6対0で大勝したが、その前の豪州戦ではどうしても得点できず、終了間際に決められて0対1の敗戦。3月のサウジアラビア戦はスコアレスドローに終わっている。9月の遠征ではメキシコと0対0、米国とは0対2と2戦連続で無得点だった。

つまり、インドネシアや中国には大量得点できるが、強豪国相手では得点力不足が目につくのだ。

10月の連戦ではゴールを奪いたい。

最初に対戦するパラグアイはFIFAランキング37位で、南米予選も6位通過だったが、伝統的に守備の強い国だ。

なにしろ、地理的にブラジル、アルゼンチン、ウルグアイといったサッカー大国に囲まれているのだ。守備意識が高まるのは当然だ（19世紀にはパラグアイはこれら3か国と戦争をして、国土の4分の1、人口の半数以上を失った歴史もある）。

実際、今回のW杯予選でも、パラグアイは18試合戦って14ゴールと得点は少なかったが、失点10という堅守で勝ち上がった。

日本のフォーメーションに注目

日本はパラグアイと、2010年南アフリカW杯の決勝トーナメント1回戦（ラウンド16）で戦ったことあるが、案の定、延長の末に0対0で引き分け、PK戦で負けた。パラグアイの守備をこじ開けられるのか……。とにかく、日本の得点を期待したい。

一方、ブラジルは南米予選18試合で17失点もしており、守備に問題を抱える。ブラジル相手でもつけ入るスキはありそうだ。

日本の攻撃陣のストロングポイントは最前線のFW（フォワード）の後ろに位置する、いわゆる2列目だ。南野拓実、堂安律、三笘薫、久保建英といったトップクラブに所属する選手が並んでいる（三笘は故障のため今回は招集外）。

アジア予選の時は2列目の4人が攻撃力を発揮して大量得点を決めたが、強豪相手だと守備に回る時間も長くなる。とくに両サイド、たとえば三笘や堂安は守備にエネルギーを割くことが多くなってしまう。彼らに守備をさせるのは、実にもったいないことだ。

サイドでは守備が本職のDF（ディフェンダー）に任せるのか、あるいはアジア予選で成功を収めてきたスリーバックではなく、フォーバックにして攻撃的選手たちには攻撃に専念してもらうべきか……。

W杯本番まで準備試合はほんの数試合しか残っていない。10月には何か新しい試みに手を付けるべきであろう。

【こちらも読む】『8月からサッカーのルールが変わる！ どうするゴールキーパー？』

