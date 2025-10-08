「撤退になってよかった…」民放5局の”BS4K放送”撤退に、テレビ業界が安堵した【納得の理由】

9月、民放各社に激震が走った……いや、正確には「安堵」が走ったというべきか。

BS の5局（日テレ、朝日、TBS、テレビ東京、フジ）が、2027年にもBS4K放送から撤退する方針との報道が一斉に流れた。広告収入の減少、視聴率の低迷、制作コストの高騰。表向きの理由はいくつも挙げられているが、現場から漏れてきたのは意外な声だった。

「終わってくれて、本当によかった……」

大規模な投資の失敗。テレビが衰退する中での撤退劇。普通なら悲痛な声が上がるはずだが、テレビ制作の現場から聞こえるのは、安堵の声ばかり。一体、何が起きていたのか。

「あまりにもキレイすぎる」

「これはNHKのNHKによるNHKのための技術ですよ」

民放キー局社員の技術者は、かねてより「4K/8Kがテレビの未来」になるはずがないと考えていたという。理由は「あまりにもキレイに映りすぎるから」だ。どういうことか。

「キレイに映るとは、現場の負担が増すということなんです。撮影がシビアになる。データ量が大きい分だけ、描写力も高い。結果、今まで背景、モブとして処理していたものもくっきりと映ってしまう」

4K技術の「副作用」として、想像を絶する負担が制作現場に降りかかっていたのだ。同氏が具体例として挙げたのは、都心部でのロケ撮影だ。

「たとえば、渋谷駅前で撮影したとします。これまでなら、ものすごく遠くに選挙ポスターが映っていたとしても、ぼんやりとしていたので問題なかった。でも4Kになると、くっきりと映ってしまう可能性が格段に上がる。選挙ポスターは基本的に、番組内に移してはいけないので、そうした映り込みには全部モザイクをかけるなどして処理しなくてはならなくなるんです」

それ以上に負担を増大させるのは、スポンサーへの配慮だ。たとえば、食レポで店舗を訪問する番組では、店の背景にモザイクが入ることが頻繁に起きる。モザイクがかかっているのがCMスポンサーのライバル企業のポスターだったりすることは、我々でも容易に想像がつく。映像の解像度が上がれば当然見える部分も増え、修正しなければならない箇所も増えるわけだ。

「もし4Kが普及したら、たまたま映り込んだ通行人が手に持っているペットボトルのメーカーまで、スポンサーの同業他社の商品じゃないかチェックしなきゃいけなくなるかもしれません」

プライバシーの侵害

さらに、報道番組ではもっと深刻な問題が起こる可能性も。

「バラエティ番組では、無関係の通行人にモザイクが入ることがよくありますよね。しかし、報道番組ではこうした配慮はしません。明確な規定があるわけではないですが、報道という理由で許容されています。しかし、あまりにハッキリと映るようになってしまったらプライバシーの侵害として訴訟になる懸念もあります」

実際、BS4Kといいながらも、民放各局は4K番組をほとんど流していない。NHKが紀行番組を中心に4K番組を続々と制作しているのに対して、民放各局では音楽番組やテレビショッピングを除けば4K番組は僅かだ。実質、ある程度視聴率を得られそうなのは4Kでもなんでもない韓国ドラマや過去の名作ドラマの再放送ばかりだ。

「BS4Kから撤退後は、ネット配信で4K番組を制作する話もありますが、NHKみたいに潤沢な予算がないと海外ロケもできないので、実際には無理でしょう。ネット配信をしたければ、4Kにこだわらずに過去の名作番組の再放送でもしたほうがいいですよ」

結局、4Kや8Kは、NHKが放送技術研究所で開発・利用し、受信料があるから成立しているに過ぎないともいえる。

NHKの本音は？

それでは、当のNHKでは4Kの扱いはどうなっているのか。

NHKでデジタル関係の部署に所属する30代社員で、以前は地方で報道も担当していたという男性の口から出てきたのは、驚くべき「冷めた現実」だった。

「そもそも自分の所属する部署では4Kが話題になることもないんですよ」

4Kに関する感想を尋ねると、こう続けた。

「4K用のカメラを使う機会はありました。画像を拡大しても荒れないという利点はある。でも、結局その程度です。普段は全く使いませんよ」

そんな男性は、4Kが話題にもならないのは「最先端すぎるから」だと語る。

「当然4Kとか8Kの動画を見る機会はあります。画質はキレイで迫力はあるでしょう。でも、一般に4K対応のテレビが普及していないのに、どこに需要があるというんですか。NHKでは自然番組や海外紀行番組で4Kを使いまくってますけど、視聴者のことを無視した自己満足に過ぎないのではないでしょうか」

制作側は、どうすればこの先進的すぎる技術を生かせるかわからない。視聴者も、それをどう楽しめばよいかかわからないというのが現状だ。

「視聴者を置いてけぼりにした技術が普及するとは思えません。そもそも視聴者がテレビに求めているのは画質ではなく情報でしょう。たとえば、報道や情報バラエティでは、どんな事件が起こったか、どこに美味しい店があるかという情報は音だけあれば十分です。動画はおまけで、動画の質は気にしません。

現に、番組で視聴者の投稿した動画が使われることが増えましたが、スマホの画質であっても誰も気にしません。これだけでも、4Kの画質なんて、求められていないとわかるでしょう」

受診料があるから4K番組を作る

ならば、NHKが4K番組を作り続ける理由は……？

「もちろん受信料で運営しているからですよ。市場原理とはまったく関係ないところで動けるから、ニーズのない技術開発を続けることができるんです」

では、この先進的すぎる4K／8Kの技術はどこで生かされるのだろうか？ それを尋ねたところ、もっとも有望だとされたのはアダルトビデオである。

「VRは、一般にはまったく普及しませんでした（VR：バーチャルリアリティ、仮想現実。コンピューターで作った仮想空間を、現実のように体験できる技術）。しかし、アダルト業界では完全に定着して、VR作品が増えています。それだけではなく、4K画質、さらには8KVRの作品なんてものも登場しているんです」

8KVRには、機材はもちろん撮影にも高度な技術が必要だ。一般にはVR以上にマイナーにもかかわらず、アダルトビデオでは続々と作品がリリースされている。もちろん、鑑賞するためには、高価なVRゴーグルが必要となる。ユーザーに多額の先行投資を強いる必要があるにもかかわらず、アダルト業界では市場が成立しているのだ。

「8KVRのゴーグルって、安くても10万円、ハイエンドモデルなら30万円以上しますよ。それでも買う人がいる。いや、むしろ『これを見るためなら30万円払う』という人が確実に存在するんです。

一時期、VRを利用した『メタバース』にこぞって企業が参入して話題になりましたよね。でも、VRを楽しむための機材が高価すぎてまったく流行りませんでした。ところが、アダルト業界ではVRを用いた動画がすっかり定着。4Kどころか8KVRを用いた動画までリリースされています。一般向けでは見向きもされない技術が、アダルトでは『これは欲しい!』となってるわけです」

勝敗を決したもの

新技術の普及がアダルト業界に左右される構図は、今に始まったことではない。1980年代のビデオ戦争。ソニーのベータマックスは画質、音質ともに、日本ビクターのVHSを圧倒的に凌駕していた。技術的にはベータの圧勝だったが、アダルト業界がVHSを選んだ時点で勝負が決まったという逸話はよく知られている。

結局、ユーザーの観たいものが勝敗を決したのである。

そして今、4K／8K技術に求められているのも、NHKが莫大な予算をかけて撮影している海外の美しい町並みや、壮大な大自然のドキュメンタリーではなく、エロだったということが明らかになりつつある。

皮肉なことに、民放がBS4K参入にあたって必要だったのは、まさにこの視点だったのかもしれない。 BSであることを口実に、地上波ではできない昭和的お色気番組をバンバン量産しておけば良かったのではないか、ということだ。

温泉ロケ、グラビアアイドル特集、実験的深夜番組などなど……4Kの高画質でそういったコンテンツを展開していたら、「BS4K対応テレビを買おう」という視聴者は確実に増えていたかもしれない。 結局、視聴者が「高画質で見たい」と本気で思うのは、もっと本能的な欲求に訴えるものだったのだ。

【こちらも読む】『女子大生が『ドキュメント72時間』を観て「平成っぽさ」を感じたワケ』

【こちらも読む】女子大生が『ドキュメント72時間』を観て「平成っぽさ」を感じたワケ