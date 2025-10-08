「OL」はなんの略？オフィスレディではなく...ドラマのタイトル名！？【略語クイズ】
学校や仕事などで忙しい毎日。ちょっとしたクイズで息抜きしてみませんか？今回は、隙間時間でできる略語クイズをご紹介します！
「OL」はなんの略語？
「OL」はなんの略か知っていますか？
ヒントは、2016年に放送された深夜の単発ドラマが話題となった作品です。
あなたは正解がわかりましたか？
正解を知りたい人は、もう少しスクロールしてみてください。
果たして、正解は？
正解は「『おっさんずラブ』」を略した言葉でした！
『おっさんずラブ』とは、2016年からテレビ朝日系列において放送された「おっさん同士の恋愛テレビドラマ」シリーズのこと。
2016年に放送された深夜の単発ドラマが話題となり、2018年に初の連続ドラマ化がされると、2019年に第2シリーズ＆映画化、2024年には続編となる第3シリーズも放送されました。
略称のOLとは、「Ossan’s Love（『おっさんずラブ』）」のイニシャルをとって生まれた言葉で、『おっさんずラブ』のファンのことを“OL民”と呼ぶのだそうですよ。
あなたはわかりましたか？
身近なものをクイズにして、あなたも家族や友だちと一緒に楽しんでみてくださいね。
ライター Ray WEB編集部