「OL」はなんの略？オフィスレディではなく...ドラマのタイトル名！？【略語クイズ】

学校や仕事などで忙しい毎日。ちょっとしたクイズで息抜きしてみませんか？今回は、隙間時間でできる略語クイズをご紹介します！

「OL」はなんの略語？ 「OL」はなんの略か知っていますか？ ヒントは、2016年に放送された深夜の単発ドラマが話題となった作品です。 あなたは正解がわかりましたか？ 正解を知りたい人は、もう少しスクロールしてみてください。

果たして、正解は？ 正解は「『おっさんずラブ』」を略した言葉でした！ 『おっさんずラブ』とは、2016年からテレビ朝日系列において放送された「おっさん同士の恋愛テレビドラマ」シリーズのこと。 2016年に放送された深夜の単発ドラマが話題となり、2018年に初の連続ドラマ化がされると、2019年に第2シリーズ＆映画化、2024年には続編となる第3シリーズも放送されました。 略称のOLとは、「Ossan’s Love（『おっさんずラブ』）」のイニシャルをとって生まれた言葉で、『おっさんずラブ』のファンのことを“OL民”と呼ぶのだそうですよ。 あなたはわかりましたか？ 身近なものをクイズにして、あなたも家族や友だちと一緒に楽しんでみてくださいね。 《参考文献》

・『テレビ朝日』

・『TELASA』

ライター Ray WEB編集部