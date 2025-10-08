「実はコンプラが厳しすぎて」…高田純次が明かす「じゅん散歩のウラ話」

いつもゴキゲンで飾らない性格から、幅広い世代に愛される「ミスター無責任」。話を聞きに行ってみると、想像以上に「高田節」は強烈だった。

たかだ・じゅんじ／'47年生まれ。30歳で「劇団東京乾電池」に入団。『天才・たけしの元気が出るテレビ!!』に出演して一躍有名に。現在は『じゅん散歩』で活躍中。

いきなり「高田節」炸裂

9月17日、本誌記者は取材場所に指定されたテレビ朝日の会議室で待機していた。しばらくして、高田純次（78歳）が到着。勢いよくドアを開けながら、いきなり「高田節」が炸裂した。

「いやあ驚いた、さっき大谷翔平が50本目のホームラン打ちましたよ。たまげたね。こないだ彼のいるロサンゼルスにロケで行ったけど、あの辺りは良いですね。夏だと女性は薄着できわどい格好をしていて、もう胸がこぼれそうになってるわけ。ジロジロ見てたらロケになんないでしょう。だから、サングラスかけて凝視してました。アッハッハ！」

そんな高田が街を歩く『じゅん散歩』（テレビ朝日系、毎週月〜金曜午前9時55分〜10時25分）は9月に放送開始から10周年を迎えた。そこで今回、「日本一のテキトー男」の異名を持つ高田にインタビューを行った。

『じゅん散歩』が始まる少し前から、僕は椎間板ヘルニアと脊柱管狭窄症を同時に患っていたんです。それで'15年の頭に腰の手術をして、リハビリでウォーキングに勤しんでいた時期に番組オファーが来てね。「歩きながら仕事できるんだから一石二鳥だな」なんて思っていたんですよ。

そしたらスタッフから「高田さん、絵を描けますか？」なんて聞かれた。僕より前に出ていた歴代の大御所（注：地井武男と加山雄三）は散歩の合間に絵を描いていたんですね。僕は絵なんてほとんど描いたことなかったんだけど、ここで「描けません」って言ったらそこで話が終わっちゃう。それで「描けますよ」とハッタリこいたら、いつの間にか放送から10年も経っちゃった。

ロケをするとき、多いときは一日で約1万7000歩も歩くんです。最初は心配だったんだけど、歩いているうちに腰の痛みもなくなってきました。おかげさまで不調はないんだけど、ひとつだけ気がかりなこともあってね。下半身の大切な部分がなかなか元気になってくれない（笑）。

ただ、ロケで神社の階段を100段くらい登らされるときなんかは大変ですよ。若いディレクターが「じゃあ行きましょう」とか簡単に言うわけ。ヒーヒー言いながら上がる。でも、そこで「無理しないでください」なんて言われると逆に困っちゃうから、良い意味で気を遣われないことが気持ちのハリに繋がってるとは思いますよ。ついこの前までは100mを9秒くらいで走ってたんだけどねえ。いや、オートバイで（笑）。

「オンエアで使えない話ばかりしてる」

あとはね、年を取ると頭の回転がゆるくなってくるから維持するのが大変。もう人の名前がサッパリ出てこなくなる。この間、お医者さんに診てもらったら、「脳みそがツルツルでいいですね」なんて言われましたから（笑）。

でも、老いと向き合うっていうのも悪くないんですよ。たしかにシワとかシミが増えるのは嫌だけど、いつまでも同じ顔じゃ自分も視聴者も飽きちゃうでしょう。老けた状態でさえ、みんなから顔が飽きられているかもしれないんだから。いっそのこと、サプライズで整形手術でもしてやろうかな（笑）。あとでプロデューサーに相談してみます。

この番組では色々な街へと出かけたけど、午前中の番組ということもあって基本的に日中のロケなんです。だから、いつか「夜のじゅん散歩」なんてやってみたいね。かつての新宿ゴールデン街みたいに、怪しくておどろおどろしい場所に行ってみたいんです。

もともとは柄本明などと「劇団東京乾電池」で舞台俳優をやっていた高田は、'85年に始まった『天才・たけしの元気が出るテレビ!!』（日本テレビ系）でレギュラーの座をつかみ、脚光を浴びた。ヤクザに街頭インタビューをするなど破天荒なレポートが今でも語り継がれている。コンプライアンスが厳しくなった今のテレビ業界についてはどう思っているのか。

それは意識するようになりましたよ。「痩せてる、太ってる」も言っちゃダメなんですからね。「いいケツしているね」なんてもってのほか。昔は裸にタキシードのペインティングをして、街を歩いたこともあったけど、流石にもう難しいだろうなあ。

コンプライアンスの話で、ひとつ思い出したことがありますよ。『じゅん散歩』のロケは平日の午前8時頃から始まるんです。学生は学校、サラリーマンは会社に行くから街にはおじいちゃんとおばあちゃんしかいない。それでおじいちゃんに話しかけてみると、10人中9人は下ネタを話すんだよ。本当だよ？ だから、ほとんどオンエアで使えないの。

男は年を取ると話題がなくなっちゃうのよ。でも撮影時間がもったいないから、最近はおばあちゃんにだけ話すようにしてるんです。『じゅん散歩』であまり街の人と話していない回を観たら、おじいちゃんと下ネタで盛り上がり過ぎたと思ってね（笑）。

