出生率は日本よりも低い「1.00」……中国の急激な少子高齢化で起きる、年金と不動産にまつわる「恐ろしい事態」

出生率は日本より低い「1.00」。今後、恐ろしいスピードで人口減少が進む中国ではいったい何が起きるのか――。

一人っ子政策の果てに……

経済成長の鈍化、貧富の格差など大きな社会問題を抱える中国だが、この巨大な大陸に重くのしかかる最も深刻な問題がある。

世界でも類を見ない急激な人口減少である。

経済学者の門倉貴史氏が解説する。

「中国では日本以上に速いスピードで、少子化が進んでいます。出生数が半減するのに日本では30年かかりましたが、中国ではわずか10年足らず。合計特殊出生率は'23年時点で1.00と、日本の1.21よりも低い。

この出生率の低下には、中国独特の要因が考えられます。'79年から『一人っ子政策』が始まると、労働力として男児を育てたいという考えのもと、女児だとわかると堕胎すら行った。

その結果、同年代の男女のバランスがいびつになり、現在、出産適齢期の女性がとても少なくなっているんです」

一人っ子政策は'15年に廃止され、翌年には子供を2人持つことが認められた。'21年には3人まで持てるようになったが、教育費や生活費が高騰している現在、重い負担を気にして子供を持ちたくない若者も増えている。

今年8月の若年失業率は18.9％に悪化するなど、中国では若者の雇用不安も強まっている。

「中国のシンクタンクが発表した子育てコスト報告書では、0歳から17歳まで育てるのにかかる費用が、だいたい1200万円と試算しています。今の中国の所得水準では、『子供を産むのはぜいたく』だと言われるでしょう。

同時に、今は凄まじい競争社会になっているので、生き残るために結婚・子育てしている暇もないんです」（ジャーナリストで千葉大学客員教授の高口康太氏）

焼け石に水

若者が子供を産まずに少子化が進めば、必然的に人口減少社会に突入する。

国連の世界人口推計2024年版によれば、'21年に約14億2644万人とピークを迎えた中国の人口は、今から25年後には約12億6029万人と1.6億人以上減り、2090年には約7億4490万人と半減してしまう。

年間出生数を見れば、'16年に約1800万人だったが、'23年にはなんと902万人にまで半減してしまったのだ。

今年7月には、3歳未満の子供に1人当たり年額3600元（約7万5000円）を支給すること、翌月には公立幼稚園に通う最終学年の子供を対象に1年間の教育費を無料にすることを発表したが、焼け石に水だろう。

不良債権は2000兆円

そんな中国社会には、さまざまな悲劇的事態が起きることが予測される。

最もわかりやすいのは労働力の不足だ。労働力人口はここ10年で4000万人も減少、製造業やサービス業で人手不足が顕著になっている。

「政府としては、AIやロボットなどを駆使して省人化しても経済活動ができる分野の発展を目指しているが、どこまでうまくいくかは未知数です。

人が減れば需要そのものが減るので、中国経済が大きく鈍化していくのは間違いない。GDPはアメリカを抜くどころか、将来的にはインドに抜かれると予想されています」（高口氏）

中国各地では都市開発が進む一方、入居者がほぼいないゴーストタウン「鬼城」が社会問題化している。不動産に端を発する金融危機を危惧するのは、経済産業研究所コンサルティングフェローで中国経済に詳しい藤和彦氏だ。

「人口減少社会では、前の世代が建てた物件を購入する次世代が少ないので、大量に売れ残ってしまいます。すると、空き家や廃墟化するマンションが次々に出現し、その建築に投じた資金が回収できなくなって不良債権化する。

中国の不良債権は最低でも1000兆円あると言われますが、私の観測では2000兆円を超えていても不思議ではありません。仮に不動産市場から金融危機が起これば、民間銀行が倒れ、資金繰りに窮した民間企業もつぶれていく。それがここ2〜3年のうちに起こるのではないかと、懸念しています」

「週刊現代」2025年10月13日号より

