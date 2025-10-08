めんつゆもドレッシングも要注意！…「ふつうの調味料」に危ない添加物が入っているか見分ける方法

添加物大国・日本の実態

「日本の食品は安全だ」というイメージを、私たちはどこかで当たり前のように信じてはいないだろうか。しかし、「実は、毎日のように口にしている食品の中に、知らず知らずのうちに体に負担をかける“見えないリスク”が潜んでいる」という。そう語るのは、『4日で若返る「毒出し」のトリセツ』（すばる舎）の著者であり、日本に流通する食品事情に詳しい織田剛氏だ。

普段、毎日何気なく購入する食べ物や調味料に対し、わざわざ成分表をチェックすることは少ない。「和食を食べれば健康的になる」というイメージもあながち間違いではないが、意外な落とし穴が潜んでいる。

「例えば市販のめんつゆ。めんつゆといえば、昆布や鰹節で出汁をとった健康的なイメージを抱きがちですが、醤油や酢、発酵食品がまったく含まれていないものもあります。その実態は添加物でそれらしく仕立てた調味料ということも少なくないのです」（織田氏、以下「」内は同）

この理由の一つに、日本の食品添加物に関する規制が欧米と比べてゆるいことが上げられる。実際に使われている添加物の量は先進国の中では圧倒的に多いというのだ。

「私は必ずしも添加物を否定する立場ではないですが、客観的事実だけ示せば、国で使用が許可されている添加物は、フランスは約200種類、アメリカ約500種類に対し、日本は約1500種類。つまりフランスの7倍以上使用が許可されている。それだけ日本は”添加物大国”なのです」

添加物の多い食品には「摂取を控えるべき」と記載

国産食品に多くの添加物が使用されている背景には、大きく二つの理由がある。一つは「法律の抜け穴」だ。

「健康意識の高い欧米では、市民が食品の安全性について声を上げることが多く、それに応える形で行政による規制が強化される傾向にあります。一方、日本は政府や企業に対して積極的に意見を言えるような国民性でもなく、消費者の声が届きにくい。そのため、結果的に企業側の論理が通りやすくなっている面があります」

食料品や調味料を加工する際、低いコストを実現しながら保存がきき、味が美味しくなるようにしているわけだ。

そして二つ目は、文化的背景が大きく異なる点だ。

例えばフランスでは、使用されているすべての添加物に関する情報開示が義務付けられている。

「濃い緑から赤橙色までの5段階の色と、AからEまでのアルファベットを組み合わせた評価尺度を用いており、『E（赤橙色）』の評価の食品は『摂取を控えるべき』と消費者がわかりやすいようにアナウンスされています」

しかし日本ではそうした表示義務はほとんどなく、消費者が「スーパーで売られている商品の中から添加物の多いものを避ける」という選択肢すら持てていないのが現状だ。

そのため、いつものように使う加工品に意外と多くの添加物が含まれているのだ。代表例が冒頭で紹介しためんつゆだ。

「めんつゆは醤油からできていると思われがちですが、実際は発酵によって得られる旨味や風味を再現する手間がかかるため、“それらしく”見せるためにカラメル色素や人工甘味料、調味料などで構成されているものがスーパーに多く並んでいます。そのカラメル色素には1号から4号まで分類されていますが、3号と4号については特に注意が必要です。

製造過程でアンモニアや亜硝酸塩を使用するので、発がん性物質である4-メチルイミダゾールが生成される可能性があります。アメリカではこれらの成分が問題視されていますが、日本ではどのタイプのカラメル色素が使われているかの表示義務がありません」

発ガン性そのものは、食べてただちに健康状態が悪化するという意味ではないが、消費者に選択する機会を与えていないことが問題なのだ。

ドレッシングのイメージとは程遠い内容成分

さらに、健康的なイメージのあるサラダに欠かせないドレッシングも、市販のものには注意が必要だという。

「スーパーには実に多くのドレッシングが並んでいますが、その中でも安価な商品には、トランス脂肪酸を含む人工油脂が使われていることがあります。

トランス脂肪酸は体内で分解されにくい脂肪酸です。悪玉コレステロールを増やし、心血管疾患のリスクを高める危険性があると指摘されている。欧米諸国では表示義務や使用制限が進んでいますが、日本では依然として明確な規制がありません」

化学調味料がほとんど入っていないオリーブオイルやバルサミコ酢を使う欧米の食文化と比較すると、日本のドレッシング文化の多様性は「便利さ」と引き換えに、添加物依存の側面も含んでいると言えるかもしれない。中にはドレッシングのイメージとは程遠い内容成分であることも少なくないのだ。

また、食品添加物の認知が広がっていない日本では別の弊害もある。たとえば、添加物の中でも比較的イメージがある「着色料」や「保存料」と言われても、それらがどれくらい健康に影響を与えるかわからないのだ。

「添加物について考える上で最も基本的かつ有効な手段は、原材料欄を確認することです。しかし、日本の表示は消費者にとってかなり不親切なもので、聞き慣れないカタカナが並んでいることがあります。

自力で調べることがもちろん大事ですが、知らない添加物の種類が極端に多い製品は避けるのが賢明です。裏面に“砂糖・しょうゆ・酢”とシンプルに書かれているものを選ぶだけで、食品の質は大きく変わります。

さらに、めんつゆやドレッシングなど、添加物が多用されやすい市販品は、オリーブオイルなどから手作りすることで、摂取量を大幅に抑えることができます」

最近ではダイエット食が多く発売されているが、美味しさと安さと健康的なことは両立することが難しい。極端に安価な食品は、コストを削るために添加物が多用されている場合もあるという。

「糖質オフやカロリーが低いのに美味しいのは添加物によるものです。よく言われる話ですが、結局自炊すれば塩分やカロリーに気をつけることができるので、市販の加工食品に頼るのはできるだけ避けたい」

まずは自分が何を食べているか自覚することからはじめよう。結局、自分の健康を責任を持てるのは自分しかいないのだから。

【もっと読む】『シュガーフリー、プロテイン、ヨーグルトも注意……日本人の食べ物の４割を占める「超加工食品」で認知症、がん、うつ病に』

【もっと読む】シュガーフリー、プロテイン、ヨーグルトも注意……日本人の食べ物の４割を占める「超加工食品」で認知症、がん、うつ病に