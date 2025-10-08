男性は大喜び？「心配しているよ」LINE７パターン
弱っていたとき、優しくされることで気持ちが傾いた経験はないでしょうか。男性にとっても、弱っているときの優しい一言は、「好き」になる大きなキッカケとなるでしょう。そこで今回は、男性を振り向かせるために「男性は大喜び？『心配しているよ』LINE７パターン」を紹介させていただきます。
【１】「楽しんできてね。でも、飲み過ぎに注意してね。」
結婚式の二次会や飲み会に行くことを聞いたときの一言です。お酒を飲めない男性や二日酔いになりやすい男性に有効でしょう。
【２】「◯◯さんはみんなに優しいから、好きなっちゃう女の子がいそうで、ちょっと心配。」
モテる男性に対する一言です。嫉妬心を明らかにして、カワイイと思わせます。
【３】「ちゃんと温かいごはんを食べてる？」
チャンスがあれば、手料理を振る舞おうとする場合に有効です。料理の腕を磨いておきましょう。
【４】「最近、連絡くれないから、ちょっと心配したよ。」
ひさしぶりに連絡をくれた男性に対する一言です。
【５】「いつでも話は聞くからね。」
男性が落ち込んでいるときの一言です。話を聞こうとする姿勢を明らかにした上で、温かく見守ってあげましょう。
【６】「期待されている証拠だね！」
男性が上司に怒られたときの一言です。同僚だった場合に有効でしょう。励ますことで、心配していることが伝わります。
【７】「何かあった？気のせいかもしれないけど。」
いつもと様子が違うと感じたときに放つ一言です。男性の変化を敏感に察知する必要があります。
【８】「体は大丈夫？本当に無理しないでね。」
ちょっと無理して、仕事をしている男性への一言です。男性の体調を配慮し、温かく見守りましょう。
【９】「体調はどう？必要なものがあれば、差し入れするからね。」
男性が体調を崩しているときの一言です。弱った時の優しさは、男性の気持ちに大きく作用するでしょう。
他には、どのような状況で「心配LINE」を送ることができるのでしょうか。みなさんの意見をお待ちしております。
