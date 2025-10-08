厄介な感染症に洪水被害、問題山積の中国…23億人が動く大型連休でついに国民の政府への不満が爆発する

結局EVは選ばれていない

中国では10月1日から国慶節（建国記念日）に伴う大型連休（8日まで）だった。期間中に地域をまたいで移動する人が23億6000万人（延べ人数）と過去最高になり、そのうち、マイカー利用は18億7000万人と全体の８割を占めたと予想されている。マイカー移動に人気があるのは、航空機や鉄道に比べて安価だからだ。

連休期間中の１日当たりの平均のマイカー利用台数は7000万台を超える見通しだが、そのうち電気自動車（EV)など新エネルギー車の利用は全体の２割の1400万台にとどまる見通しだ。「充電スタンドが足りないのではないか」との懸念から、ガソリン自動車などを選ぶドライバーが多いことが背景にある。

新車販売台数に占める比率が5割に達しているEVだが、長距離運転に不向きであることに加え、今後コストが大幅に上昇するリスクが生じている。

優遇措置も減らされて…

新エネルギー車にもガソリン車と同様の道路維持管理費用を負担させるべきだとの声が高まっているからだ。

中国の道路維持管理の財源は石油製品消費税（日本の揮発油税に相当）だ。

石油製品消費税（燃料付加費）はガソリン1リットル当たり1.52元（約31円）が賦課されているが、ガソリンを必要としない新エネルギー車は道路維持管理費用の財源である燃料付加費を負担していないのが実態だ。

道路財源が不足しているため、応分の負担をさせろというわけだが、そうなれば、新エネルギー車のランニングコストの低さという利点はなくなってしまう。優遇措置も減らされており、新エネルギー車の大躍進が終焉するのは時間の問題なのかもしれない。

「チクングニア熱」の流行は収まらず

連休期間中に多くの人が買い物や外食に出かけることから、中国政府は「消費が喚起される」と期待を寄せていたが、行楽どころではない地域が少なくない。

蚊によって媒介されるウイルス感染症、チクングニア熱の流行が続く広東省では、感染を媒介する蚊を駆除するため、連日散布される消毒液の白煙のせいで視界すら奪われている状況だ。現地の人からは「蚊より人間の自分の方が先に絶滅するかもしれない」との悲鳴が聞こえてくる。

広西チワン自治区では、台風による豪雨で洪水が発生し、大きな被害が出ているが、国営メデイアはほとんど報じず、対策を講じない中央政府への不満が高まっている有様だ。

大型連休の直前の9月18日、中国で抗日戦争勝利80周年キャンペーンの一環として旧日本軍の731部隊を題材にした映画「731」が公開された。

若年層がこれに感化され、ネット通販サイトに731部隊の実験室を模した玩具が出展される事態にまで発展したが、コスパが良いとされる日本に訪れる中国人観光客は昨年以上に多かった。長引く不況で高まる国内の不満を歴史問題を通じて外部に転嫁しようとした中国政府の企みは失敗に終わったようだ。

肝心の経済も悪くなる一方だ。背景にあるのがマクロ経済における深刻な需給ギャップと見られている。一方で「経済オンチ」が叫ばれる習近平は全く異なる、改革開放以前の中国に逆戻りしかねない政策を進めようとしているようだ。後編記事『習近平が進める経済のソ連化で「内巻」問題が深刻に…そして計画経済への逆戻りが起こる』で解説する。

