ºäÅì¶Ì»°Ïº¤¬¸ì¤ë»ÔÀîÀ÷¸ÞÏº¡ÖÈà¤Ê¤é¡Ø¸»»áÊª¸ì¤Î¸÷¸»»á¤¬¤¤¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡Ù¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡×

2025Ç¯12·î4Æü¤«¤é26Æü¤Þ¤ÇÅìµþ¡¦²ÎÉñ´ìºÂ¤Ç¾å±é¤µ¤ì¤ë¡Ö½½Æó·îÂç²ÎÉñ´ì¡×¡£¤³¤³¤ÇÂç¤¤ÊÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬¡¢¡Ö²Ð¤ÎÄ»¡×¤À¡£¤³¤ì¤Ï2025Ç¯8·îÇ¼ÎÃ²ÎÉñ´ì¤ÇÏÃÂê¤ò¸Æ¤ó¤ÀÉñÂæ¤ÎºÆ±é¡£ºäÅì¶Ì»°Ïº¤µ¤ó¤È»ÔÀîÀ÷¸ÞÏº¤µ¤ó¤Ë¤è¤ë¥¿¥Ã¥°¤¬Éü³è¤¹¤ë¡£
¤½¤ó¤ÊÆó¿Í¤ò¼ç¿Í¸ø¤Ë¡¢2024Ç¯10·î¤Ë²ÎÉñ´ìºÂ¤Ç¾å±é¤µ¤ì¤¿¤Î¤¬¡Ø¸»»áÊª¸ì¡¡Ï»¾ò¸æÂ©½ê¤Î´¬¡Ù¡£Ï»¾ò¸æÂ©½ê¤òºäÅì¶Ì»°Ïº¤µ¤ó¤¬¡¢¸÷¸»»á¤ò»ÔÀîÀ÷¸ÞÏº¤µ¤ó¤¬±é¤¸¡¢Âç¤¤ÊÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¤·¤«¤·¤½¤ó¤ÊÏÃÂê¤ÎÉñÂæ¤ò¡¢±Ç²è´Û¤Ç³Ú¤·¤à¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤Î¤¬¡Ö¥·¥Í¥Þ²ÎÉñ´ì¡×¡£²ÎÉñ´ì¤ÎÉñÂæ¸ø±é¤ò»£±Æ¤·¡¢±Ç²è´Û¤ÎÂç¥¹¥¯¥ê¡¼¥ó¤Ç³Ú¤·¤á¤ë¿·¤·¤¤´Ñ·à¶õ´Ö¤À¡£2005Ç¯¤Î¡ØÌîÅÄÈÇ¡¡ÁÍ¾®ÁÎ¡Ù¤òÈéÀÚ¤ê¤Ëº£Ç¯¤Ç20¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤ë¥·¥Í¥Þ²ÎÉñ´ì¤Ï¡¢º£²ó¤Î¡Ø¸»»áÊª¸ì¡¡Ï»¾ò¸æÂ©½ê¤Î´¬¡Ù¤Ç42ÃÆ¤È¤Ê¤ë¡£¤³¤Î¾å±Ç¤òÁ°¤Ë¡¢ÉñÂæ¤Î´Æ½¤¤È¼ç±é¤ò¤Ä¤È¤á¡¢±ÇÁüÀ©ºî¤Ë¤â»²²Ã¤·¤¿ºäÅì¶Ì»°Ïº¤µ¤ó¤Î¼èºà²ñ¤¬³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¡£
¤½¤Î°ìÌä°ìÅú¤ò¤ªÅÁ¤¨¤¹¤ëÁ°ÊÔ¤Ç¤Ï¡¢»ÔÀîÀ÷¸ÞÏº¤µ¤ó¤Ø¤Î»×¤¤¤ò¤ªÅÁ¤¨¤¹¤ë¡£
Ï»¾ò¸æÂ©½ê¤Î¡Ö¼»ÅÊ¿´¡×
¡½¡½º£²ó¤Î¥·¥Í¥Þ²ÎÉñ´ì¡Ø¸»»áÊª¸ì¡Ù¤Ï¡¢Ìó°ìÇ¯¤Î½àÈ÷´ü´Ö¤ò·Ð¤Æ¸ø³«¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¡Ø¸»»áÊª¸ì¡Ù¤È¤¤¤¦ºîÉÊ¤ÏÀéÇ¯¤òÄ¶¤¨¤ëÎò»Ë¤ò»ý¤Á¡¢ÆüËÜÊ¸²½¤ò¾ÝÄ§¤¹¤ë¸ÅÅµ¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤Î¤Ö¤óÉñÂæ²½¤ä±ÇÁü²½¤¬Æñ¤·¤¤Âêºà¤Ç¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£²þ¤á¤Æ¡¢º£²ó¤ÎÀ©ºî¤Ë¤¢¤¿¤Ã¤Æ¤É¤Î¤è¤¦¤Ê¤ªµ¤»ý¤Á¤ÇÎ×¤Þ¤ì¤¿¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
ºäÅì¶Ì»°Ïº¡Ê°Ê²¼¡¢¶Ì»°Ïº¡Ë¡§º£²ó¤ÎºîÉÊ¤Ï¡¢¸ø³«¤Þ¤Ç¤Ë°ìÇ¯¤°¤é¤¤¤«¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¡Ø¸»»áÊª¸ì¡Ù¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¤½¤â¤½¤âÉñÂæ¤Ë¤¹¤ë¤Î¤¬¤È¤Æ¤âÆñ¤·¤¤Âêºà¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£¤Þ¤·¤Æ¤ä±ÇÁü¤È¤Ê¤ë¤È¡¢¤É¤¦¤¤¤¦¤Õ¤¦¤Ë¼õ¤±»ß¤á¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤Î¤«Ê¬¤«¤é¤Ê¤¤¡£¤½¤ì¤Ç¤âÄ¹Ç¯±ÇÁü¤äÉñÂæ¤òºî¤Ã¤Æ¤¤Æ¡¢¤³¤¦¤·¤Æ³§¤µ¤ó¤Ë¸«¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤Î¤Ï¡¢ËÜÅö¤Ë´ò¤·¤¤¤³¤È¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£¤ä¤Ã¤Ñ¤êºîÉÊ¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢´Ñ¤Æ¤¤¤¿¤À¤«¤Ê¤¤¤È¤É¤¦¼õ¤±»ß¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«Ê¬¤«¤ê¤Þ¤»¤ó¤«¤é¡£Àº°ìÇÕºî¤Ã¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤·¤¿¤Î¤Ç¡¢¤¼¤ÒÂ¿¤¯¤ÎÊý¤Ë¤´Í÷¤¤¤¿¤À¤±¤ì¤Ð¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡½¡½¡Ø¸»»áÊª¸ì¡Ù¤Î¤Ê¤«¤Ç¤âÏ»¾ò¸æÂ©½ê¤Ï¡¢Â¿¤¯¤ÎÆÉ¼Ô¤Ë¶¯Îõ¤Ê°õ¾Ý¤òÍ¿¤¨¤Æ¤¤¿¿ÍÊª¤Ç¤¹¡£¹âµ®¤Ç¤¢¤ê¤Ê¤¬¤é¡¢¸÷¸»»á¤Ø¤Î°¦¤È¼»ÅÊ¿´¤ËËÝÏ®¤µ¤ì¡¢À¸¤Îî¤È¤Ê¤Ã¤Æ°ª¤Î¾å¤ò¶ì¤·¤á¤ëÂ¸ºß¡£¿´ÍýÅª¤Ë¤âÎîÅª¤Ë¤âÊ£»¨¤ÊÌòÊÁ¤Ç¤¹¤¬¡¢¶Ì»°Ïº¤µ¤ó¤Ï¤É¤Î¤è¤¦¤Ë²ò¼á¤·¡¢±é¤¸¤é¤ì¤¿¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¶Ì»°Ïº¡§Ï»¾ò¸æÂ©½ê¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¡Ö¼»ÅÊ¿´¡×¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£¡Ê¡Ø¸»»áÊª¸ì¡Ù¤ò¸½Âå¸ìÌõ¤ò¤·¤¿¡Ë±ßÃÏÊ¸»ÒÀèÀ¸¤È¤âÀÎ¤½¤ó¤ÊÏÃ¤ò¤·¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢Èà½÷¤â¡Ö¼»ÅÊ¤È¤¤¤¦¥Æ¡¼¥Þ¤ÏÊª¸ì¤Ë¤·¤ä¤¹¤¤¡×¤È¤ª¤Ã¤·¤ã¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¿Í´Ö¤Ê¤éÃ¯¤·¤â±£¤·¤Æ¤¤¤Æ¤â»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë´¶¾ð¤Ç¡¢ÉñÂæ¤Ë¤¹¤ë¤ÈÈó¾ï¤ËÊ¬¤«¤ê¤ä¤¹¤¤¤ó¤Ç¤¹¤è¡£
»ç¤Î¾å¤Î¤è¤¦¤ËÃ¸¤¯Èþ¤·¤¤ÉôÊ¬¤â¤â¤Á¤í¤ó¤¢¤ë¤±¤ì¤É¡¢¿Í´Ö¤Îº¬¸»¤Ë¤Ï¤É¤¦¤·¤Æ¤â¼»ÅÊ¤¬¤¢¤ë¡£¤½¤Î´¶¾ð¤¬³°¤Ë¤¢¤é¤ï¤ì¤Æ¡¢¤Ò¤È¤Ä¤Î²ô¤Î¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤¬Ï»¾ò¸æÂ©½ê¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤À¤«¤é¼Çµï¤Ë¤Ê¤ê¤ä¤¹¤¤¤ó¤Ç¤¹¡£¡ÖÍ¼´é¡×¤Î¾Ï¤ÇÊª¤Î²ø¤¬¸½¤ì¤ÆÌ¿¤òÃ¥¤¦¤Î¤â¤½¤¦¤Ç¤¹¤¬¡¢±åÇ°¤¬Êª¸ì¤òÆ°¤«¤·¤Æ¤¤¤¯¡£¤¿¤ÀÌµ»Ä¤Ê¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¤½¤ì¤ò¸«¤ë¤³¤È¤Ç¤ªµÒÍÍ¤Î¿´¤ÎÃæ¤Ë¿¨¤ì¡¢¤É¤³¤«¾ô²½¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¯¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¡£
¡½¡½ÆüËÜ¤ÎÅÁÅý·ÝÇ½¤Ë¤Ï¡¢Ä¹Âç¤ÊÊª¸ì¤Î°ìÉôÊ¬¤À¤±¤òÀÚ¤ê¼è¤Ã¤ÆÉñÂæ²½¤¹¤ëÆÈ¼«¤ÎÈþ³Ø¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£Ç½¤Î¡ÖÆ»À®»û¡×¤Ç¤Ï¶¡ÍÜ¤Î¾ìÌÌ¤Î¤ß¤¬»Ä¤µ¤ì¡¢²ÎÉñ´ì¤Ç¤â°ì¾ìÌÌ¤ò¶Å½Ì¤·¤Æ¸«¤»¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤¤¡£¡Ø¸»»áÊª¸ì¡Ù¤âÁ´ÂÎ¤òºÆ¸½¤¹¤ë¤Î¤ÏÆñ¤·¤¤¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤¦¤·¤¿ÍÍ¼°¤ÎÃæ¤Çº£²ó¤É¤Î¤è¤¦¤Ë¼è¤êÁÈ¤Þ¤ì¤Þ¤·¤¿¤«¡£
¶Ì»°Ïº¡§ÆüËÜ¤Î·ÝÇ½¤Ã¤ÆËÜÅö¤ËÉÔ»×µÄ¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£3»þ´Ö¤â5»þ´Ö¤â¤¢¤ëÊª¸ì¤ÎÃæ¤«¤é¡¢°ì¾ìÌÌ¤À¤±¤òÈ´¤½Ð¤·¤Æ15Ê¬¤È¤«20Ê¬¤Ç¸«¤»¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£¤½¤ì¤Ç¤Á¤ã¤ó¤Èµ¯¾µÅ¾·ë¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£Ç½¤Ç¤â²ÎÉñ´ì¤Ç¤â¤½¤¦¤¤¤¦¤³¤È¤¬¤è¤¯¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¤Í¡£»ä¤Ï¤½¤¦¤¤¤¦´Ä¶¤Ç°é¤Ã¤Æ¤¤¿¤«¤é¡¢¤â¤¦¤½¤ì¤¬ÉáÄÌ¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£¤ªµÒÍÍ¤â¡¢¸«¤»¤é¤ì¤¿ÃÇÊÒ¤«¤éÁ´ÂÎ¤òÁÛÁü¤·¤Æ³Ú¤·¤ó¤Ç¤¯¤À¤µ¤ë¡£º£²ó¤Î¡Ø¸»»áÊª¸ì¡Ù¤Ç¤â¤ä¤Ï¤ê¤½¤Î¡Ö¶Å½Ì¤ÎÈþ³Ø¡×¤òÂç»ö¤Ë¤·¤Þ¤·¤¿¡£
19ºÐ¤ÎÀ÷¸ÞÏº¤µ¤ó¡ÖºÇ½é¤Ï¤¢¤Þ¤êÏÃ¤µ¤Ê¤¤Êý¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡×
¡½¡½º£²ó¡¢19ºÐ¤Î»ÔÀîÀ÷¸ÞÏº¤µ¤ó¤¬¸÷¸»»á¤ò±é¤¸¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£²ÎÉñ´ì³¦¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤âÃíÌÜ¤Î¼ã¼ê¤Ç¤¢¤ê¡¢¶Ì»°Ïº¤µ¤ó¤È¶¦±é¤¹¤ë»Ñ¤ËÂ¿¤¯¤Î´ÑµÒ¤¬¶»¤òÌö¤é¤»¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤â¤½¤â¤Ê¤¼¡¢Èà¤ò¸÷¸»»á¤ËÈ´Å§¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¶Ì»°Ïº¡§¼Â¤Ï¤³¤³10Ç¯¤°¤é¤¤¤º¤Ã¤È¡¢¿·¤·¤¤²ÎÉñ´ì¤Î¼Çµï¤òºî¤ê¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤¤¤¯¤Ä¤«¾å±é¤Ç¤¤Æ¤¤¤Ê¤¤´ë²è¤â¤ª¤¤¤Æ¤¢¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤½¤ó¤Ê»þ¤ËÀ÷¸ÞÏº¤µ¤ó¤òÉñÂæ¤ÇÇÒ¸«¤·¤Æ¡¢¡Ö¤¢¡¢Èà¤Ê¤é¸÷¸»»á¤¬¤¤¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡×¤È»×¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤½¤ì¤ÇÏ»¾ò¸æÂ©½ê¤È¤Î´Ø·¸À¤¬À¸¤¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢²þ¤á¤ÆÂæËÜ¤òÄ¾¤·¤Æ¾å±é¤Ë¸þ¤±¤Æ¿Ê¤á¤Þ¤·¤¿¡£
¡½¡½¸÷¸»»á¤Ï¡¢¼ã¤µ¤æ¤¨¤ÎËÛÊü¤µ¤ä¿Í¤ò¼æ¤¤Ä¤±¤ë²Ú¤ä¤«¤µ¤ÈÆ±»þ¤Ë¡¢½÷À¤¿¤Á¤ò½ý¤Ä¤±¤ëÎä¹ó¤µ¤âÊ»¤»»ý¤Ä¿ÍÊª¤Ç¤¹¡£¤½¤¦¤·¤¿ÆñÌò¤ò¼ã¤¤À÷¸ÞÏº¤µ¤ó¤ËÂ÷¤¹¤Ë¤¢¤¿¤ê¡¢¤É¤ó¤Ê»ØÆ³¤ä¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤ò¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¶Ì»°Ïº¡§Â¹¤Î¤è¤¦¤ËÇ¯¤¬Î¥¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤±¤ì¤É¡¢·Î¸Å¾ì¤Ç¤Ï¡¢¡ÖËë¤¬³«¤¤¤¿¤éÀèÇÚ¡¦¸åÇÚ¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ï¹Í¤¨¤Ê¤¤¤Ç¡×¤È¸À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£Ç¯Îðº¹¤È¤«·Ð¸³ÃÍ¤È¤«¡¢¤½¤¦¤¤¤¦¤â¤Î¤ÏÉñÂæ¤Î¾å¤Ç¤Ï´Ø·¸¤Ê¤¤¡£ÇÐÍ¥Æ±»Î¤È¤·¤Æ¤Ö¤Ä¤«¤Ã¤Æ¤¤¤±¤Ð¤¤¤¤¤ó¤À¤È¡£
¤½¤ì¤«¤é¡¢¡ÖÀ÷¸ÞÏº¤¯¤ó¼«¿È¤Î¹Í¤¨¤Ï²¿¡©¡×¤ÈÉ¬¤ºÊ¹¤¯¤è¤¦¤Ë¤·¤Þ¤·¤¿¡£ÇÐÍ¥ËÜ¿Í¤¬¤É¤¦»×¤¦¤«¤¬°ìÈÖÂç»ö¤Ç¤¹¤«¤é¡£Èà¤â¤À¤ó¤À¤ó¤È¤Ï¤Ã¤¤ê°Õ¸«¤ò¸À¤¦¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡¢µÓËÜ²È¤È¤âÁêÃÌ¤ò½Å¤Í¤Æ¡¢¼«Ê¬¤ÎÀÕÇ¤¤ÇÉñÂæ¤ËÎ©¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ì¤¬¤¹¤´¤¯Íê¤â¤·¤«¤Ã¤¿¤·¡¢ÎÉ¤¤·Ð¸³¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¡½¡½¼ÂºÝ¤Ë¶¦±é¤µ¤ì¤Æ¡¢À÷¸ÞÏº¤µ¤ó¤ÎÇÐÍ¥¤È¤·¤Æ¤Î»Ñ¤Ë¤Ï¤É¤Î¤è¤¦¤Ê°õ¾Ý¤ò¼õ¤±¤Þ¤·¤¿¤«¡£
¶Ì»°Ïº¡§ºÇ½é¤Ï¡¢¤¢¤Þ¤êÏÃ¤µ¤Ê¤¤Êý¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£»ä¤Ë¤Ï¤Û¤È¤ó¤É²¿¤â¸À¤ï¤Ê¤¤¤Î¤Ë¡¢¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤È¤Ï·ë¹½ÏÃ¤·¤Æ¤¤¤¿¤é¤·¤¤¤Ç¤¹¡Ê¾Ð¡Ë¡£¤Ç¤â¤À¤ó¤À¤ó»ä¤Ë¤â¼«Ê¬¤Î¹Í¤¨¤ò¸À¸ì²½¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£ÇÐÍ¥¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢´¶³Ð¤À¤±¤¸¤ã¤Ê¤¯¤Æ¸ÀÍÕ¤Ë¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¤¹¤´¤¯Âç»ö¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£¤½¤¦¤ä¤Ã¤Æ¾¯¤·¤º¤ÄÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤¯»Ñ¤ò¸«¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤¤¤¤µ¡²ñ¤À¤Ã¤¿¤Ê¤È¤Ä¤¯¤Å¤¯»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ê2025Ç¯8·î¤Ë½é±é¤À¤Ã¤¿¡Ë¡Ø²Ð¤ÎÄ»¡Ù¤â¤º¤Ã¤ÈËÜ¤¬½ÐÍè¾å¤¬¤ëÁ°¤«¤é²Ã¤ï¤Ã¤Æ¤â¤é¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¡ÊÀ÷¸ÞÏº¤µ¤ó¤¬±é¤¸¤ë¡Ë»³É§¤È¤·¤Æ¸À¤¤¤¿¤¤¤³¤È¤È¤«²¿¤«¤¢¤ë¤«¤òÊ¹¤¤¤¿¤é¡¢¹Í¤¨¤ò¤Ï¤Ã¤¤ê¼¨¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤½¤¦¤¤¤¦¤³¤È¤ò²¿ÅÙ¤â·«¤êÊÖ¤·¤Æ¤ä¤Ã¤Æ¤¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£ÉñÂæ¤ËÏµ¤¬ÅÐ¾ì¤¹¤ë¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤ì¤âÈà¤¬Ïµ¤¬¤è¤¤¤ÈÄó°Æ¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ì¤ÏÈà¤é¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤âÎÉ¤¤µ¡²ñ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¹½À®¡¦Ê¸¡¿¿·Ä®¿¿µÝ¡ÊFRaUweb¡Ë
