「脱毛したい」大学デビューした子を持つライターと編集者が驚愕した美容常識の30年前と今

「脱毛したい」子どもに相談された親は

近年、中高年の間で話題になったオムツ交換時に介護者に不快な思いをさせないマナーとしてデリケートゾーンのムダ毛を処理する「介護脱毛」や定期的にSNSで炎上する「キッズ脱毛」問題など脱毛にまつわる話題を頻繁に耳にする。それだけ脱毛界隈は盛況なのかと思いきや、ミュゼ・プラチナムやビー・エスコート、銀座カラーなど大手脱毛サロンの経営破綻も相次いでいる。

実際、帝国データバンクによると2025年1〜7月に判明した「脱毛サロン(医療クリニックを含む)」の破産・倒産は12件。前年比3倍のペースで急増しており、通年でも過去最多を更新する見込みであるという。直近で話題になったミュゼ・プラチナムの倒産では、推計150万人の利用者(契約者)、3000人超のスタッフが影響を受けたとされている。

こうしたなか、今年大学デビューした娘・息子を持つ編集者とライターが偶然、同時期に子どもから「脱毛したいんだけど……」と相談されて右往左往。

「まだ十代なのに早すぎでは？」「アトピー体質なのに脱毛しても大丈夫？」「契約したサロンがもし倒産したら⁉」「そもそも医療脱毛とサロン脱毛の違いってナニ？」などなど心配・不安は尽きない。

脱毛知識ゼロの親の立場から、脱毛のしくみや注意点などについて、最新のレーザー美容医療に詳しいクロスクリニック銀座院長・石川浩一医師に話を聞いた。

●クロスクリニック銀座 石川浩一院長

日本形成外科学会認定・形成外科専門医ほか、日本レーザー医学会会員、日本美容外科学会会員、日本医学脱毛学会会員など。防衛医科大学校病院救急部形成外科勤務後、自衛隊中央病院形成外科・国家公務員等共済組合連合会三宿病院形成外科医長、東京女子医科大学第二病院形成外科医局長などを経て、1998年クロスクリニック開業。2014年クロスクリニック銀座開院

著書に『メディカル・アンチエイジングで“不老美肌”を手に入れる』などがある。

大学デビューで脱毛に目覚める？

「成人式のお祝いは、振袖よりも全身脱毛」という話題を聞いてびっくりしたのは何年前のことだったろうか。調べてみると明確な時期は不明だったが、2010年の後半以降、とくに2020年あたりから注目度が高まったらしい。

当時は「へー、時代は変わったなあ」と感じただけだったが、現在大学1年生の息子に「ねえ、ひげ脱毛ってすごく痛いの？」と聞かれて驚愕した。ひげが濃くて朝剃っても昼には口元が青くなってしまう友達が悩んでいるとのこと。

「自分でもやってみたいと思う？」とさりげなく水を向けると「うーん、顔が肌荒れしてるときはシェーバー当てるのもキツいから(息子は幼い頃から軽度のアトピー)、脱毛したら楽かなあと思うけど、痛いの嫌だし、脱毛でアトピーが悪化したら怖いなあとも思う。でも短パン履くときすね毛ボーボーはダサいから、足の脱毛ならしたいかも」と息子。

私が大学生の頃、脱毛している男子なんて聞いたことがなかったけれど、それははるか昔の話。アトピー体質で肌荒れ予防のために子どもの頃から朝晩クリームを塗って保湿が必須だった息子は、美容男子ではないものの、今では化粧水、クリーム、日焼け止めを塗るのは彼の毎朝のルーティンとして定着して、友人も同様らしい。肌ケアに関心があるのだから、女子に限らず男子も脱毛に関心が沸くのは当然のことかもしれない。

「実はうちの娘も『脱毛したい』って言いだして……」と同じく今年大学に入学した娘さんを持つ編集K氏も悩んでいた。やはりアトピー気味の娘さんは大学デビューを機に眉カラーとまつげパーマに挑戦し、それが原因かは不明だが、顔が赤くただれてしまったという。「このうえ脱毛なんかしたら、またトラブルが起こりそうで……」と気軽にはOKできない状況だとか。

法的には成人したとはいえ、まだ10代。ついこの間まで高校生の「子ども」だった娘・息子に脱毛は早いのでは？ と感じる私たちは過保護すぎるのだろうか。

18歳の脱毛に年齢的リスクはない

「小学生の脱毛の是非はともかく、18歳なら体は成長しきった状態。脱毛施術に年齢的なリスクがあるといえる年齢ではないですね」とクロスクリニック銀座院長の石川浩一医師。石川先生は、医療レーザーに詳しく、世界トップクラスの設備と技術を持つ医師だ。自ら試して機器を使いこなすことで有名で、脱毛に関しても冷静な意見を持っている。

「ということは、脱毛にはリスクがないと安心して大丈夫ですか？」と心配性のK氏。

「いやいや脱毛そのものが“ノーリスク”というわけではありません。脱毛を含む美容医療を受けるかどうかは、個人の価値観や目的に大きく依存するもので、健康上しなくてはならないとか、どうしても必要なものではありません。そのうえで美容医療は安全・確実な医療行為として進化してきました。

そもそも医療脱毛は、毛を作る毛母細胞にレーザーを照射し、熱を加えて壊し、毛の再生を抑える施術。毛には毛周期というものがあって「成長期」、「退行期」「休止期」の3つのサイクルで生え変わっています。

毛が生える部位によってその周期は異なりますが、レーザーは成長期の毛にもっとも効果を発揮するため、理想的な効果を得るには毛周期に合わせて2ヵ月程度ごとに複数回（通常8〜10回前後）施術する必要があります。

つまりレーザー脱毛は、皮膚の下、毛穴の奥にある毛母細胞に熱を加えるのですから、言い換えればピンポイントで軽度のやけどを意図的に起こしているわけで、施術の際には痛みを感じたり、軽い炎症が起こるなどの副作用が起こることもあります。当然、ノーリスクとはいきません。

とはいえ、レーザーによる脱毛施術は1990年代にはすでにエビデンスが確立され、すでに30年以上行われています。その間、効果や安全性の検証が続けられており、施術およびアフターケアもより洗練されてきました。そのためレーザー照射による痛みや炎症は軽減し、副作用を軽く抑えられるようになりました。他の美容医療に比べると、重篤な副作用のリスクが少ない治療法と言えますね。

日々生えてくるムダ毛の自己処理のわずらわしさやそれにまつわる肌トラブルと、脱毛治療による軽い副作用(赤身やひりつき、軽度の腫れなど)をてんびんにかけて、多くの人が医療脱毛を選択している、というのが実情でしょうか」(石川医師)

日焼け肌は施術を断られることも

もとより医療機関で脱毛施術を受ける際には、医師による事前診察とカウンセリングが法律で義務付けられている。医師が肌の状態や体質を確認し、レーザー脱毛が適しているかどうかを判断して、たとえ脱毛を希望しても断られるケースもあるという。

「レーザー脱毛は黒いメラニン色素に反応して毛母細胞や発毛組織を壊す施術です。日焼けなどで皮膚全体にメラニンが増えると、肌が照射したレーザーを必要以上に吸収し、深刻なやけどや炎症を引き起こすリスクが高まります。

施術するにしてもやけどしないようにレーザーの照射出力を低く設定する必要があったり、レーザーが皮膚内に存在するメラニンにも反応してしまうため、本来ターゲットである毛母細胞への照射エネルギーが分散され、脱毛効果が薄れる可能性もあります。そのため日焼けの程度によっては施術を断る場合もあります」(石川医師)

では、アトピー肌はどうだろうか？

「医療レーザーによる脱毛は肌の表面にダメージを与えず、毛穴の奥の毛母や発毛組織に作用するしくみのため、アトピー肌でも施術は可能です。ただし、症状が落ち着いている時期を選んで行うことが大切なので、都度肌の状態を確認しながら施術を行うことになります。

またアトピー体質の方は肌のバリア機能が低下していて刺激に弱いことや炎症部位や傷になっているところ、色素沈着部位などがある場合、照射はできなかったり、健康な皮膚以上に慎重な施術が必要になります。それだけに医師の事前診察は重要ですね」(石川医師)

ひげ脱毛は「痛み軽減ケア」も重要

「手足の脱毛に比べて、ひげ脱毛は痛い、と聞いたことがありますが、やはり相当痛いんでしょうか」と、今度は私が聞いてみる。息子やひげの濃さに悩む友達がためらう「ひげ脱毛は超絶痛い」伝説は本当だろうか。

「たしかにひげ脱毛は他の部位に比べて痛みが強いです。レーザー脱毛以前に行っていた『針脱毛(毛穴ひとつひとつにニードルを差し込んで電気で毛根を焼く施術)』も痛みの強い施術でしたが、今は痛みが強く、手間がかかることもあり、どうしてもレーザーではできない部位の脱毛時に行う程度ですが、レーザーを使ってもひげ脱毛は他の部位より痛いです。

ひげ脱毛が痛い主な理由は、ひげがほかの毛に比べて太く、密集して生えているため。レーザーの出力を上げて発毛組織を破壊するとき、黒い毛が太い分だけレーザーの熱を集めるので熱い＝痛みが増すのです。

また、ひげは密集して生えていますから隣の毛穴との距離が近く、強い熱を加えると毛穴だけでなく皮膚全体にダメージを与えるリスクも増します。終了までには施術の回数も他の部位より多く必要ですし、もともと顔、とくに口元は皮膚が薄いため痛みも強く感じます。

当院でひげ脱毛を行う場合は、十分に施術部位を冷やし(冷やすことで痛みを感じにくくなる)たり、麻酔クリームを照射する部分に塗布するなどして痛みを軽減して行います。

さらに、あえて密集したひげすべてにレーザーを照射するのを避け、ある程度間隔を空け、間引いて照射することで、肌ダメージが数日で回復するように工夫をしています。施術回数は多少増えますが、痛みや肌ダメージは軽減できます。施術後に鎮痛剤や抗炎症剤を処方することもあります」(石川医師)

ひげ脱毛は他の部位の脱毛以上に「どんな痛み軽減ケアをしてくれるか」をポイントに脱毛施設を選定することが大切だ。

知識のほとんどない編集者＆ライターにも基本的な脱毛知識は理解できた。

後編「医療クリニックとエステ・サロンのどちらを選ぶべきか。『脱毛したい』子を持つライターと編集者の結論」では、この基本を踏まえたうえでの「脱毛の？（ハテナ）」について聞いていく。サロン(エステ)脱毛と医療脱毛の違い、安心できる脱毛施設の選び方など、今さら聞けない脱毛について知っていこう。

【後編】医療クリニックとエステ・サロンのどちらを選ぶべきか。「脱毛したい」子を持つライターと編集者の結論