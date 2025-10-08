【著者インタビュー】肥後克広さん／『頼る力』／小学館新書／990円

【本の内容】

浮き沈みの多い芸能界で約40年、お茶の間に愛され、周囲に頼りながら愛され続けてきた「ダチョウ倶楽部」リーダーの肥後さんが、初めて綴った新書。《勝ち続けるには、いつもトップを走り続けていなければいけないわけで、当然、不断の努力が必要です。（中略）「勝ち」にはたしかに達成感があるけれど、その達成感は一瞬です。／でも「負け」を認めたら、生きやすいですよね》など、至言が満載。笑えるエピソードをもとにした実践的な頼り方は、夫婦や親子の関係、会社の上司や部下との関係の改善にも役立つこと請け合い。

「ぼくはそうじゃない」という反発は一切なかった

2023年に『女性セブン』に取材されるまで、肥後さんに「人に頼っている」意識はなかったそうだ。

「企画書に『頼り上手さんがやっている習慣（仮）』と書かれてて、え、ぼく、頼り上手なの？って思いました。先輩後輩の垣根を取っ払って芸人仲間と仲良くしてるとは思ってたけど、頼ってたのか？って。

でもそれって、そう見えるって話じゃないですか。この人はしっかりしてそうとか、この人は頼ってばっかりとか、そう見られてるならその部分をより表に出そうみたいな芸人的発想はあって、『ぼくはそうじゃない』という反発みたいなのは一切なかったですね」

取材はうまくいき、こうして書籍化されることになった。

言うまでもなく肥後さんはお笑いグループ、ダチョウ倶楽部のリーダーである。グループの発足自体、先輩が企画したライブに出る約束を肥後さんが忘れていて他のメンバーに頼んで出てもらったのが始まりだから、そのころから「頼る力」は発揮されていたわけだ。

今年8月に放映された『アメトーーク！』（テレビ朝日系）の「ダチョウ倶楽部を考えよう2025」でも、毒舌キャラで知られる霜降り明星の粗品さんが巻き込まれ、まんまとダチョウ倶楽部の団体芸に参加させられていた。

「あれは粗品がすごかっただけだけど、基本、ダチョウのギャグは全員参加型で、巻き込み型なんです」

おなじみの「聞いてないよォ」をはじめ、「どうぞどうぞ！」「押すなよ！絶対に押すなよ！」「ヤー!!」「友だちで〜き〜た〜♪」などなど、ヒットしたギャグは数多くあり、「ギャグ界のサザンオールスタ──ズ」と言われることもあるそうだ。

「『聞いてないよォ』が流行語の賞に選ばれて、それからギャグをつくらなきゃいけない感じになってしまったんだけど（笑い）、ダチョウ倶楽部は3人だから、3人で合わせることを考えると、どうしても団体芸になるんですよね。その場その場でウケようと考えてただけで、ぜんぶ後付けですけど、そう思います」

ダチョウ倶楽部にモノマネされたアーティストの方たちが、あまり嫌がらず、時には一緒に舞台に立つことがあるのも、「参加型」の楽しさがあるからだろう。

『頼る力』は60歳を超えた肥後さんの自伝でもあり、芸人仲間や「キマい（奄美大島の方言でお転婆の意味）」お母さんとの思い出は抱腹絶倒である。

昨今、話題のコンプライアンスにまつわる話も「頼る力」を通して読み解くと興味深い。あるとき肥後さんは、Netflixのコンプラ研修を受けた後輩の劇団ひとりさんからコンプラについて聞いたそうだ。

「それじゃあ現場で天気の話ぐらいしかできないじゃない、って言うと『それぐらいがちょうどいいんです』。言われてみたらそうかもしれないと思って。こないだ子役を仕切ってる若いADさんがいたから『ガキ大将みたいだな』って言おうとして、これってどうなんだろうと悩んだ末に言わなかった。街ブラロケでも『イップス』みたいになって口ごもってます（笑い）」

でも仕方ないよ、時代が変わったんだから、若い人の言うことは聞かないと。だってじじいなんだもん、もう60ですからと肥後さん。

「若い人にはセンスも感覚もかなわないですよ。昭和はこうだったって言っても、いま令和なんだからギアチェンジしないとね。先輩後輩関係なく、人に嫌われたくないから人の言うことを聞くっていうのもありますね」

グループのリーダーだが、メンバーに対してダメ出しをしたこともないそうだ。

「だってぼくがああしろこうしろって言ったって、できないものはできないですもん。できないなって思うとすぐ諦めちゃって、じゃあこういうやり方のほうがいいんじゃないかって考えるほうですね」

本の中に「（ダチョウ倶楽部は）美しい負け方の追求ぶりは芸能界随一」という言葉が出てくる。

「負けることがマイナスではないという思いは最初からありました。勝ち続ける必要はない。プロレスでも野球でも、勝ったり負けたりしてるほうが面白いじゃないですか。あと、『聞いてないよォ』という負け芸が最初にあったから、必然的にそうなっていったのかもしれません」

「ダチョウ」はファンタジーの世界にたどり着いたのかも

人に頼れるのは他人を信頼しているからで、自分以外の人間の力を引き出すということかもしれない。

さらに肥後さんは、「頼る力」といっても最終的に決めるのは自分だとも言う。

「持ち上げられて急にハシゴをはずされるとか、さんざん痛い思いをしてきていますから。結局、やるのは自分だし、頼りっぱなしだと、手を離されたとき自分が倒れますからね」

コロナ禍の2022年にメンバーの上島竜兵さんが亡くなったとき、ダチョウ倶楽部として出したコメントが見事だった。仲間の死を悼みつつ、最後に「二人で、純烈のオーディションを受けます」と、ふっと肩の力が抜ける笑いにつなげたのだ。

「日本中、息が詰まるような思いをしていた時期で、ここでふっと空気を抜くのはぼくの役目かなって。『上島さん』がいいのか『竜ちゃん』がいいのか言葉を探り探り書いていたとき浮かんだのが『純烈』で、純烈さんにはご迷惑をおかけしました」

純烈のリーダー酒井一圭さんもXで温かく反応、肥後さんたちが純烈のコンサートに行ったときはファンの人にも歓迎してもらえた。

「ほっかむりして『私、竜ちゃんに似てるって言われるの』っていうファンの方がいたりして。ダチョウ倶楽部はファンタジーの世界にたどり着いたんですかね。純烈さんにもファンの方たちにも助けられました」

【プロフィール】

肥後克広／（ひご・かつひろ）1963年沖縄県生まれ。1985年「ダチョウ倶楽部」を結成。『ビートたけしのお笑いウルトラクイズ!!』（日本テレビ系）でブレーク。「聞いてないよォ」のギャグは「1993年新語・流行語大賞大衆部門銀賞」を受賞した。『ものまね王座決定戦』（フジテレビ系）、『志村けんのバカ殿様』（フジ系）、『アメトーーク！』（テレビ朝日系）など人気番組に出演。役者として『ちむどんどん』（NHK）や『べらぼう〜蔦重栄華乃夢噺〜』（NHK）などのドラマや、現在公開中の映画『風のマジム』、10月17日公開の『牙狼 〈GARO〉 TAIGA』にも出演。

取材・構成／佐久間文子

※女性セブン2025年10月16・23日号