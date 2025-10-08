「私もセレブに」高級住宅地で見栄を張った私。ついにブランドバックを手に入れ…【ママリ】

ハイブランドのバッグを手に入れた私が向かった場所

この漫画は、著者・音坂ミミコ(@otosakamimiko)さんの友人・三重崎一家が念願だったマイホームを手に入れるも、妻・ハルミが見栄のために散財してしまい、わずか数年でマイホームを手放すまでを描いています。ハイブランドのバッグや装飾品を手に入れることは「自分を奮起させるため」という人もいますよね。何か目標があって頑張れるのはすてきなことです。一方で、自分が好きでもないものを「誰かと張り合いたくて」身に着けるのは、最終的には自分を苦しめていくのかもしれません。

主人公の三重埼ハルミは優しくて大手企業に勤める夫と、2歳になるかわいい息子との3人家族。経済的な不安もなく、専業主婦の生活を楽しんでいます。夫はハルミの希望をなんだかんだよく聞いてくれて、このたび念願のマイホームをちょっとセレブな地域で手に入れました。





©otosakamimiko

©otosakamimiko

©otosakamimiko

©otosakamimiko

©otosakamimiko

©otosakamimiko

©otosakamimiko

みんなの服や持ち物を見て「自分もブランドバッグくらい持っていなくちゃ」とついにハイブランドのバッグを手に入れたハルミ。ちょうどそこへおしゃれ好きな小山さんから連絡が入り、今度一緒に子どものための戦隊もののショーを見に行くことになりました。



ハルミはそのお出かけでブランドバッグをお披露目することにしましたが…これはTPOに合った物なのでしょうか…？子どものためのお出掛けがハルミの見栄をはるためだけのお出掛けになりつつあることを、ハルミは気づくことができるのでしょうか。

記事作成: ママリ編集部

（配信元: ママリ）