15歳のときに母から教えられた「手に職を」…その結果、洋裁士、生花農家、不動産会社経営。そして、80歳になった今もその言葉を守り続ける女性は、家庭菜園ひと筋のYouTuberに。



【動画】80歳を迎え、今後の抱負は？

家庭菜園といっても本気の域。YouTubeで公開した重機での整地動画は29万回も再生され、「スーパーウーマンや！」「76歳（配信当時）で乗りこなせるなんてすごい」「最強！」「乗り慣れている人しか使わない縦旋回にビックリ」という声も。



操作を覚えたのも「人に頼んだら、お金がかかるし、自分でできるからやっただけやき」と効率重視＆経済的！



農業系YouTubeチャンネル『ひろちゃん農園』は登録者数30万人超を誇り、9月には初の書籍も出版。「畑でやりたいことが多いから、死んでる暇がない！」と話すひろちゃんの、人生の耕し方に迫ります。



手に職をつけ、どんな局面も乗り越えて…

「15歳の時、母から “これからは手に職があった方がいい”と言われて、洋裁の勉強をしたけど、洋裁理論を学んだことに洋裁の道から離れても助けられました」とひろちゃん。



結婚前の洋裁士から始まり、生花農家（40代）、そして不動産会社経営（60代）とさまざまな職業を経験しました。一見、関連性のないものですが、市場で高値が付く花を作るためには、売れる物件にするためには、何をすべきか、を考えることに、洋裁理論は役に立ったとのこと。



生花農家をやると決めたのは、大工だった夫が病気になり、大黒柱として働くことになったから。花の栽培には向かない土壌だったため、本を読むなどして良い土づくりにも励みました。



「七段の田んぼを二段にして、花用のビニールハウスを作らなあかんかった。うちにはお金がないから、自分でなんとかせないかんかった」



今も乗りこなす重機は、生花農家になる際に必要に駆られ、操縦をマスターしたのです。



その後、朝から夜中までビニールハウスで働き続け、体の不調が深刻化したことで廃業を決意。働きながら次の仕事を何にしようか悩んでいたときに、宅地建物取引士の国家試験が行われるという知らせを偶然目に。そこで、生花を育てながら宅地建物取引士を目指したのです。



1回目は合格に及びませんでしたが、合格点は射程圏内。「もうちょっと頑張ったらイケるかも」と勉強魂に火がついて、資格スクールに入学。教科書を丸暗記する猛勉強で合格を勝ち取りました。



ただ、そのとき新人の60歳では就職先が見つからない可能性が高いため、事務所を自ら設立。その結果、地域に根ざしたサービスやネットワークが話題となり、地元で人気の不動産会社になったのです。今は引退して、三男さんがその事業を引き継いでいます。



無理かもしれんと思ったら、そこで終わり

洋裁も生花農家も不動産も「好きや！やりたい！からのスタートではありません。生きていくために必要やから、やり始めたこと」とひろちゃん。



それでもやっていくうちに、「もっと上手にやりたい」「自分やったら、どうするかな」と考えるようになり、いつしか夢中になっていったそうです。



新しい世界ややってみたいことに飛び込む時は、不安や心配が先立つものです。しかし、それに対しても、「“無理かもしれん”とできない理由を並べてやらんかったら、そこで終わってしまう。できるために何をすればえい（良い）かを考えて動きます」。



長らく家事、育児、仕事をしてきましたが、その根底にある考えは「人ができることは自分もできる」。



ピンチと思うような局面や他の人なら諦めてしまうようなことがあっても、それを乗り越えるために必要な技術や知恵を身につけ、乗り越えてきました。



家庭菜園を始めたのも “老後の楽しみ”ではありません。「遊ばせてる土地がもったいない」という、ひろちゃんらしい発想がスタートでした。



大根などを手始めに栽培した野菜は、今では数えきれないほど。面積も増え、約250坪に及びます。



「自分のやったことが作物の育ちに直結するから、頑張りがいがある」と畑しごとの魅力を分析。おいしい野菜を育てるためにはやっぱり土づくりが大事と、肥料を自ら作るなど研究にも余念がありません。



「作物の出来は毎年の天候などで変わるから、畑しごとに終わりも正解もありません。こんなことしよう、あれもしたい、と次から次へとやりたいことが出てきます」



その情熱は農業系YouTuberや農業資材の会社も注目を集めるほどで、農作業中のひろちゃんを訪ねる人も。最近では、こんにゃくの製造・販売を行う会社からこんにゃく芋栽培のオファーがありました。こんにゃく栽培には3年の月日が必要ですが、「やったことないけどやってみたくなった」とひろちゃん。



畑しごとが楽しすぎて、ワクワクルンルンの毎日を過ごすひろちゃんの様子は、YouTube『ひろちゃん農園』で発信。また、ひろちゃんの人生の耕し方を紹介する書籍『今日も明日も新しいことに挑戦！ 80代、ご機嫌に生きる人生の耕し方』（KADOKAWA）も9月19日に出版しています。



YouTubeチャンネルでは明かされていないひろちゃんのこれまでや人生への向き合い方が綴られており、人生を楽しむためのヒントに出会えます。



（まいどなニュース／Lmaga.jpニュース特約・宮前 晶子）