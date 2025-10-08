ルーキーの福田萌維が“人生初”ホールインワン達成 Skyから賞金10万円が贈呈「うれしい。おいしいもの食べます」
＜SkyレディスABC杯 初日◇7日◇ABCゴルフ倶楽部（兵庫県）◇6675ヤード・パー72＞ルーキーの福田萌維が、12番パー3（170ヤード・5番アイアン）で「プライベートでもない、人生初」となるホールインワンを達成。第1ラウンドは1イーグル・3バーディ・1ボギーの「68」をマークし、4アンダー・4位タイで滑り出した。
【写真】福田萌維が大信頼を置く“武器”
カップインの瞬間は見ることができず、今大会は無観客での開催ということもあり、ギャラリーの反応もなかった。グリーンに上がって初めて、ホールインワンしたことを知った。「うれしい。入ったのは見えなくて、パターを持ってグリーンに行ったら、ボールがないので『こぼれたかな…』と思っていたら、テレビカメラのひとが『入ったよ』と教えてくれました。カップをのぞいたら本当にボールがあって、『えっ！ やった！ 入ったんだ！』って感じでした」と、振り返る。この日の要因はショットだった。「ショットの調子は悪くなくて、12番も（ピンに）行って、いい感じでした。ギャラリーさんがいたら喜んでもらえたし、もっとうれしかったと思います」。拍手や歓声がなかったことには寂しさも感じるが、この達成でSkyから賞金10万円が贈られた。「うれしい。おいしいものを食べます。今週はステップで唯一の4日間大会。特別な大会だし、賞金も国内では最高額なので楽しみ」と喜びをかみしめながらも、残りの2日間に気を引き締める。ステップでは、今年出場した11試合のうち、2度の2位を含めたトップ10入りが7回と安定感を見せている。初優勝に向けて、好調なショットを生かし、上位をキープして決勝ラウンドに進みたい。
