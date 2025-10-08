●厚い雲が広がりやすく、スッキリしない空模様。日本海側ほど にわか雨の心配も

●最高気温は28度前後。湿気が多く、ムシっとした暑さに



＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

昨夜から県内は気圧の谷の影響により、ところどころに細かい雨雲が掛かりました。

この時間はまだ東部で雨が降っています。



この先も県内には細かい雨雲が流れ込み、日本海側を中心に気まぐれなにわか雨に注意が必要です。





またきょう8日(水)は二十四節気の「寒露」です。

秋の空気が流れ込み、日中は過ごしやすくなる時期ですが、山口市内では最高気温が29度。その他の各地も28度前後まで上がり、この時期にしては暑くなりそうです。

さらに空気中には湿気が多く、ムシっとした空気に包まれる予想です。





10月に入っても暑い日が続いていますが、原因は高気圧によるものです。

現在、南西諸島から東シナ海付近ではまだ夏の高気圧が強くなっていて、この高気圧からの暖かい空気が広がっていることで、県内は汗ばむような暑さが続いています。

また目のハッキリした台風22号が、現在日本の南まで北上しています。





台風22号はあす9日(木)にかけて、八丈島付近まで北上。その後は、進路を東よりに変えて日本から遠ざかる見通しです。県内への影響はほとんどありませんが、台風の進路に当たる伊豆諸島はあす9日(木)にかけて大荒れの天気。また関東の沿岸付近でも、一時雨風が強くなる心配があります。

東日本方面へ向かう方は、交通情報の確認をしっかり行いましょう。







県内は日中にかけてにわか雨の心配がありますが、その後も厚い雲が広がりやすくスッキリしない空模様が続く見込みです。きょう8日(水)は折り畳み傘の用意があると安心です。







あす9日(木)から天気は回復。しばらく晴れの日が続き、日中はまだ汗ばむような暑さとなりますが、朝晩は秋の涼しい空気が流れ込む予想です。

特にあさって10日(金)は朝の底冷えが非常に強く、一日の寒暖差が大きくなりそうです。

気温の変化に気を付けながら、健康第一で過ごしましょう。



（KRY山口放送 気象予報士 秋山幸輝）