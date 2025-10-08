º´ÌîÍ¦ÅÍ¡¢Æ¨¤²¤¿¤¯¤Ê¤ë¤Û¤É¤Ä¤é¤¤¾õ¶·¤â¡ÖµÕ¤Ë¸þ¤«¤Ã¤Æ¤¤¤¤¿¤¯¤Ê¤ë¡×
¤¤ç¤¦8Æü¤Ë¥¹¥¿¡¼¥È¤¹¤ëÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¥É¥é¥Þ¡ØESCAPE ¤½¤ì¤ÏÍ¶²ý¤Î¤Ï¤º¤À¤Ã¤¿¡Ù(Ëè½µ¿åÍË22:00¡Á)¤Ç¡¢ºùÅÄ¤Ò¤è¤ê¤ÈW¼ç±é¤¹¤ëº´ÌîÍ¦ÅÍ¤¬¡¢»£±ÆÈëÏÃ¤ä¸«¤É¤³¤í¤Ê¤É¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£
º´ÌîÍ¦ÅÍ
¡½¡½ÂæËÜÆÉ¤ó¤Ç¤ÎÎ¨Ä¾¤Ê´¶ÁÛ¤ò¤ªÊ¹¤«¤»¤¯¤À¤µ¤¤¡£
ºÇ½é¤Ë¡ÖÍ¶²ý¤Î¤ªÏÃ¡×¤ÈÊ¹¤¤¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤È¤·¤Æ¤Ï¾¯¤·½Å¤¿¤¤¡¢¶ìÇº¤ËËþ¤Á¤¿¤â¤Î¤ò¥¤¥á¡¼¥¸¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤¤¤¶ÆÉ¤ó¤Ç¤ß¤¿¤éÁ´¤¯¤½¤ó¤Ê¤³¤È¤Ï¤Ê¤¯¤Æ¡£ºùÅÄ¤µ¤ó¤¬±é¤¸¤ë¥Ï¥Á¤È¤Î¥·¡¼¥ó¤â¡¢ÀÄ½Õ¤Ã¤Ý¤µ¤À¤Ã¤¿¤ê·»ËåÅª¤ÊÊ·°Ïµ¤¤¬¤¢¤Ã¤¿¤ê¡£¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¤µ¤ó¤«¤é¤â¡¢³¤³°ºîÉÊ¤Ë¤¢¤ë¤è¤¦¤Ê¿Í´Ö¥É¥é¥Þ¤¬¤¢¤ê¤Ä¤Ä¥¹¥ê¥ë¤ä¥µ¥¹¥Ú¥ó¥¹Í×ÁÇ¤ò»¶¤ê¤Ð¤á¤¿Æ¨Ë´·à¤Ë¤·¤¿¤¤¤È¤¤¤¦¤ªÏÃ¤òÊ¹¤¤¤Æ¡¢²äÁ³¥Æ¥ó¥·¥ç¥ó¤¬¾å¤¬¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡½¡½¼ÂºÝ¤Ë¸½¾ì¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤«¤¬¤Ç¤·¤¿¤«¡©
ËèÆü³Ú¤·¤¤¤Ç¤¹¡£¤â¤Á¤í¤ó¹Í¤¨¤ë¤È¤³¤í¤Ï¤¿¤¯¤µ¤ó¤¢¤ê¤Þ¤¹¤·¡¢Á¡ºÙ¤ÇÆñ¤·¤¤¥·¡¼¥ó¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¤½¤ì¤é¤âÁ´Éô¤Ò¤Ã¤¯¤ë¤á¤Æ³Ú¤·¤¤¡£
¡½¡½GPÂÓ¡Ê¥´¡¼¥ë¥Ç¥ó¡¦¥×¥é¥¤¥àÂÓ¡£¸á¸å7»þ¡Á11»þ¤Î»þ´ÖÂÓ¤Î¤³¤È¡Ë¥É¥é¥Þ½é¼ç±é¤Ç¤¹¤¬¡¢¤ªµ¤»ý¤Á¤Ï¤¤¤«¤¬¤Ç¤¹¤«¡©
¤¹¤´¤¯´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¡£¤º¤Ã¤ÈÌÜÉ¸¤Ë¤·¤Æ¤¤¿¤³¤È¤Ç¤¹¤·¡¢ÀÎ¤«¤é¤½¤Î»þ´ÖÂÓ¤Î¥É¥é¥Þ¤ò´Ñ¤Æ°é¤Ã¤Æ¤¤¿¤Î¤Ç¡¢´î¤Ó¤â¤Ò¤È¤·¤ª¤Ç¤¹¡£ÀµÄ¾¤Þ¤À100%¤Ï¼Â´¶¤Ç¤¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢ÊüÁ÷¤¬»Ï¤Þ¤Ã¤¿¤é²þ¤á¤Æ´î¤Ó¤Îµ¤»ý¤Á¤¬Ê¨¤¤¤Æ¤¯¤ë¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£
¡½¡½¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ëÆ°²è¤«¤é¤â¡¢ºùÅÄ¤µ¤ó¤òÃæ¿´¤È¤·¤¿¸½¾ì¤ÎÃç¤ÎÎÉ¤µ¤äÏÂµ¤¤¢¤¤¤¢¤¤¤È¤·¤¿Ê·°Ïµ¤¤¬ÅÁ¤ï¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£ÆÃ¤Ë¡¢¡ÉESCAPE¥Ý¡¼¥º¡É¤âÎÉ¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£
¤¢¡¢¤´Í÷¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¤Í¡¢¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í¡¢¤¤¤Ä¤â¤¢¤Î¶õµ¤´¶¤Ç¤ä¤é¤»¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ºùÅÄ¤µ¤ó¤ÏËÍ¤È5ºÐ°ã¤¤¤Ç¤¹¤¬¡¢¤¹¤´¤¯¤·¤Ã¤«¤ê¤·¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£¤ª¸ß¤¤¤Ë¥Ü¥±¤È¥Ä¥Ã¥³¥ß¤¬¼«Á³¤Ë¤Ç¤¤ë´Ø·¸À¤Ç¡¢°ì½ï¤Ë¤¤¤ÆÍê¤â¤·¤¤¡£¤è¤¥Ð¥Ç¥£¤È¤·¤Æ¤ä¤é¤»¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡½¡½ºùÅÄ¤µ¤ó¤È¤Ï¥·¡¼¥ó¤¬Â¿¤¤¤À¤±¤Ë¡¢¸½¾ì°Ê³°¤Ç²¿¤«ÆÃÊÌ¤Ë¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥ó¤ò¼è¤Ã¤¿¤ê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¤«¡©
¤¤¤¨¡¢ÆÃ¤Ë¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡£ÂÔ¤Ã¤Æ¤¤¤ë»þ´Ö¤â2¿Í¤Ç²á¤´¤¹¤³¤È¤¬Â¿¤¤¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢ÆÉ¤ß¹ç¤ï¤»¤·¤è¤¦¤È¤«¤½¤¦¤¤¤¦¤³¤È¤â¤Ê¤¯¡¢¾¡¼ê¤Ë»Ï¤Þ¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤¤¤Ç¤¹¡£¼«Á³¤Ê¥Î¥ê¤Ç¤ä¤ë´¶¤¸¤¬¤Û¤È¤ó¤É¤Ç¡¢¤·¤«¤â¤ª¸ß¤¤¤Î¥Æ¥ó¥Ý´¶¤È¤«¥»¥ê¥Õ¤Î³ÎÇ§¤â¤·¤¿¤ê¤·¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¡¢Ìò¤È¤·¤Æ¤Î´Ø·¸À¤ä³Ý¤±¹ç¤¤¤ÎÀºÅÙ¤¬¼«Á³¤È¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë´¶¤¸¤¬¤·¤Þ¤¹¡£
¡½¡½¼«Á³¤È¤Ç¤¤¢¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¤¹¤´¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£
ËÜÅö¤Ë¡£¤À¤¤¤¿¤¤¤½¤¦¤¤¤¦¸½¾ì¤Ï¤¤¤¤¸½¾ì¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ÆËÜÅö¤Ë³Ú¤·¤¤¤Ç¤¹¡£
¡½°ì½ï¤Ë¤¤¤Æ´¶¤¸¤ë¡¢ºùÅÄ¤µ¤ó¤Î¤¹¤´¤¤¤È¤³¤í¤Ã¤Æ¤É¤ó¤Ê¤È¤³¤í¤Ç¤¹¤«¡©
22ºÐ¤È¤¤¤¦¼ã¤µ¤Ê¤¬¤é¡¢¸½¾ì¤Ç¤ÎÐÊ¤Þ¤¤¤È¤«¤â¼ç±éÇÐÍ¥¤Ë¤Õ¤µ¤ï¤·¤¤¤È¸À¤¤¤Þ¤¹¤«¡¢Î¨Àè¤·¤Æ¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤µ¤ó¤È¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥ó¤ò¤È¤Ã¤¿¤ê¡¢¶¦±é¼Ô¤ÎÊý¤Øµ¤¸¯¤¤¤ò¸«¤»¤¿¤ê¡¢¿Í¤È¤·¤Æ¤â¤¹¤´¤¯ÁÇÅ¨¡£¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã¼þ¤ê¸«¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤¦¤½¤¦¡¢¤¢¤ë¤È¤ËÍ¤ÈºùÅÄ¤µ¤ó¤È»ÒÌò¤Î»Ò¤É¤â»°¿Í¤ÇºÂ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢»ÒÌò¤Î»Ò¤ÎºÂÉÛÃÄ¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢²¿µ¤¤Ê¤¯¤½¤Î»Ò¤ËËÍ¤¬¾ù¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤½¤·¤¿¤éÂ¨ºÂ¤ËÎÙ¤Ë¤¤¤¿ºùÅÄ¤µ¤ó¤¬¡¢¼«Ê¬¤ÎºÂÉÛÃÄ¤òËÍ¤Ë¤µ¤Ã¤È¾ù¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Æ¡£¤¢¤¢¤¤¤¦¹ÔÆ°¤Ï¤Ê¤«¤Ê¤«¤Ç¤¤Ê¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¡½¡½¥É¥é¥Þ¤Î¥¿¥¤¥È¥ë¤ËÍí¤á¤¿¼ÁÌä¤Ç¤¹¡£¤â¤·ESCAPE¡Ê¡áÆ¨¤²¤ë¡Ë¤·¤¿¤¯¤Ê¤ë¤Û¤É¤Ä¤é¤¤¾õ¶·¤ËÄÉ¤¤¹þ¤Þ¤ì¤¿¤é¤É¤¦¤·¤Þ¤¹¤«¡©
Î©¤Á¸þ¤«¤¤¤Þ¤¹¡£À³ÊÅª¤Ë¤¢¤Þ¤Î¤¸¤ã¤¯¤È¸À¤¤¤Þ¤¹¤«¡¢Æ¨¤²¤¿¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¼«Ê¬¤¬¤¤¤ë¤È¡¢µÕ¤Ë¸þ¤«¤Ã¤Æ¤¤¤¤¿¤¯¤Ê¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£¤½¤ì¤¬¹¥´ñ¿´¤Ê¤Î¤«¡¢¤É¤³¤Þ¤Ç¤Ä¤é¤¯¤Æ¶ì¤·¤¤¤ó¤À¤í¤¦¡¢¤ß¤¿¤¤¤Ê¡£ÀÎ¤«¤é¤½¤¦¤¤¤¦À³Ê¤Ç¡¢¤Ä¤é¤¤¤³¤È¤Ç¤â²¿¤Ç¤â¡¢¤È¤Ë¤«¤¯¤¤¤í¤¤¤í¤Ê·Ð¸³¤ò¤·¤¿¤¤¤È¤¤¤¦»×¤¤¤¬¶¯¤¤¤Ç¤¹¡£
¡½¡½º£²ó¤ÎºîÉÊ¤Ë¿¨¤ì¤¿¤³¤È¤Ç¡¢ÇÐÍ¥¤È¤·¤Æ¿·¤¿¤ËÆÀ¤¿¤â¤Î¤¬¤¢¤ì¤Ð¶µ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
²¿ÅÙ¤â¶²½Ì¤Ç¤¹¤¬¡¢¸½¾ì¤Ç¡Ö³Ú¤·¤¤¡×¤Ã¤Æ´¶¤¸¤ë¤³¤È¤ÏÂç»ö¤Ê¤ó¤À¤Ê¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¤Í¡£Á´Éô¤Î»£±Æ¤¬½ª¤ï¤Ã¤Æ¡¢¤¢¤È¤Ç¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿»þ¤Ë¡Ö³Ú¤·¤«¤Ã¤¿¤Ê¡×¤È»×¤¦¤³¤È¤¬Â¿¤¤¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢º£²ó¤Ï¤µ¤é¤Ë»£±Æ´ü´ÖÃæ¤Ë¥ê¥¢¥ë¥¿¥¤¥à¤Ç³Ú¤·¤¤¤È»×¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤Í¡£
¡½¡½¶ñÂÎÅª¤Ë¤Ï»£±ÆÃæ¤Î¤É¤ó¤Ê¤È¤¤¬³Ú¤·¤¤¤Ç¤¹¤«¡©
ºùÅÄ¤µ¤ó¤¬±é¤¸¤ë¥Ï¥Á¤È¤Î³Ý¤±¹ç¤¤¤ÎºÇÃæ¤ËËÍ¤¬¥¢¥É¥ê¥Ö¤òÆþ¤ì¤Æ¡¢¤½¤ì¤ËÂÐ¤·¤ÆºùÅÄ¤µ¤ó¤¬¤¤¤¤´¶¤¸¤ËÊÖ¤·¤Æ¤¯¤ì¤Æ¡¢¥«¥Ã¥È¤¬¤«¤«¤Ã¤¿½Ö´Ö¤Ë¤ß¤ó¤Ê¤¬¤á¤Ã¤Á¤ã¾Ð¤¦½Ö´Ö¤È¤«¡£¥«¥á¥é¥Þ¥ó¤µ¤ó¤«¤é¡Ö¡ÊÎÉ¤¤°ÕÌ£¤Ç¡Ëº£¤Î¤ä¤Ð¤«¤Ã¤¿¤Í¡¢Ä¶¤ª¤â¤·¤í¤«¤Ã¤¿¡Ê¾Ð¡Ë¡×¤Ã¤Æ¤ª¤Ã¤·¤ã¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¤È¤¤Ê¤É¤Ï¡¢³Ú¤·¤¤¤·´ò¤·¤¤¡£¤Ê¤ó¤«³ØÀ¸»þÂå¤ÎÉô³è¤ß¤¿¤¤¤Ê´¶¤¸¤«¤Ê¡£±é¼Ô¤â¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤â¡¢¤ß¤ó¤Ê¤¬¤½¤Î³Ú¤·¤µ¤ò¶¦Í¤Ç¤¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¤¹¤´¤¯À¹¤ê¾å¤¬¤Ã¤Æ³Ú¤·¤¤¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
¡½¡½ºÇ¸å¤Ëº£²ó¤ÎºîÉÊ¤òÄÌ¤¸¤Æ»ëÄ°¼Ô¤ËÅÁ¤¨¤¿¤¤¤³¤È¤ò¶µ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
Àè¤Û¤ÉËÍ¸Ä¿Í¤È¤·¤Æ¤Ï¡ÖÆ¨¤²¤Þ¤»¤ó¡×¤È¸À¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢Æ¨¤²¤Æ¤â¤¤¤¤¤È¤Ï»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¤Ç¤âÃæ¤Ë¤Ï¡¢¤º¤Ã¤ÈÆ¨¤²Â³¤±¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ë¼«Ê¬¼«¿È¤Çµ¿Ìä¤ò´¶¤¸¤Æ¤¤¤¿¤ê¡¢ÃæÅÓÈ¾Ã¼¤Êµ¤»ý¤Á¤ÇÌ´¤òÄü¤á¤¿¤ê¡¢¤ä¤ë¤Ù¤¤³¤È¤¬¤ï¤«¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Ë¤â´Ø¤ï¤é¤º¡¢¸½¼Â¤«¤éÌÜ¤òÇØ¤±¤Æ¤¤¤¿¿Í¤È¤«¤â¤¤¤ë¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¡£¤½¤ì¤¬º£ºî¤Ç¸À¤¦¤È¤³¤í¤Î¡¢ºùÅÄ¤µ¤ó¤¬±é¤¸¤ë¥Ï¥Á¤¬Æ¨¤²¤ëÍýÍ³¤À¤Ã¤¿¤ê¡¢¤Þ¤À¾Ü¤·¤¯¤Ï¸À¤¨¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢ËÍ¤¬±é¤¸¤ë¥ê¥ó¥À¼«¿È¤Ë¤â¤¤¤í¤¤¤í¤¢¤Ã¤Æ¡£¤³¤Î¥É¥é¥Þ¤¬¡¢¤½¤¦¤ä¤Ã¤Æ¤É¤³¤«¿ÍÀ¸¤Ë¥Õ¥¿¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¡¢¥¨¥¹¥±¥¤¥×¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ë¡¢¤Á¤ç¤Ã¤ÈÎ©¤Á¸þ¤«¤Ã¤Æ¤¤¤³¤¦¤Ã¤Æ»×¤¨¤ë¤¤Ã¤«¤±¤Î°ì¤Ä¤Ë¤Ê¤ì¤¿¤é¤¤¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£
¡ÚÊÔ½¸ÉôMEMO¡Û
º£ºî¤Î¾®¼¼Ä¾»Ò´ÆÆÄ¤Ï¡¢º´ÌîÍ¦ÅÍ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¡Ö4Ç¯¤Ö¤ê¤Ç¤¹¤¬¡¢¤Þ¤º¡ÈÇØ¿¤Ó¤¿?¡É¤Ã¤ÆÊ¹¤¤¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤·¤¿(¾Ð)¡£¤½¤ì¤¯¤é¤¤Âç¿Í¤ÎÃËÀ¤È¤·¤Æ¤ÎÌ¥ÎÏ¤¬Áý¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢¼«¿®¤Ë¤ß¤Ê¤®¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ë»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£º´Ìî¤µ¤ó¤â´ïÍÑ¤ÊÊý¤Ç¡¢ºÙ¤«¤¯¹Í¤¨¤é¤ì¤Æ¤ª¼Çµï¤ò¹½ÃÛ¤µ¤ì¤ë¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¼Â¤Ï¤´¼«¿È¤Î»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤¯¤Ã¤¿¤¯¤Î¤Ê¤µ¤ä¿Í²û¤Ã¤³¤µ¡¢¿Í¤ÎÎÉ¤µ¤ä¥Ô¥å¥¢¤ÊÉôÊ¬¤¬Âç²ð¤Ã¤Ý¤¯¤Æ¡¢¤¤¤í¤¤¤í¹Í¤¨¤ÆÏÃ¤·¹ç¤Ã¤¿¾å¤Ç¡¢¤½¤ì¤òÁ´Éô¼êÊü¤·¤Æ±é¤¸¤Æ¤¯¤À¤µ¤ê¡¢¤½¤Î¤ª¼Çµï¤¬¤¹¤´¤¯¤¤¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È°õ¾Ý¤ò¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
(C)Æü¥Æ¥ì
