簡単カルボナーラ風【材料】（2人分）スパゲティー 160g塩 16gグリーンアスパラガス 2本生ハム 4枚<ソース>卵黄 1個分マヨネーズ 大さじ 3粉チーズ 小さじ 2塩コショウ 少々粗びき黒コショウ 適量【下準備】1、グリーンアスパラはピーラーで皮とハカマを削ぎ取り、茎の付け根の固い部分を切り落とし、斜め薄切りにする。2、生ハムは2〜3等分に切る。3、ボウルで＜ソース＞の材料を混ぜ合わせる。【作り方】1、スパゲティーはたっぷりの熱湯に塩を入れ、指定時間より1分短めにゆでる。ゆで上がる1分前にグリーンアスパラを加えて一緒にゆで、ザルに上げてゆで汁をきる。2、＜ソース＞のボウルに(1)を加え、和える。3、器に(2)を盛って生ハムをのせ、粗びき黒コショウをたっぷり振る。