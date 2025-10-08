パスタだけじゃない！カルボナーラ風レシピ10選〜そうめん・うどん・ごはんも簡単アレンジ
とろりとした卵黄とチーズのコク、ベーコンの旨みがからみ合うカルボナーラ。クリーミーなソースは、パスタだけでなく、さまざまな食材と相性抜群です。
今回は、定番の主食から意外なアレンジおかずまで、カルボナーラ風レシピを10選ご紹介。いつもの献立に飽きたときや、手早く済ませたいランチにもぴったりですよ。
【和えるだけ 】簡単カルボナーラ風
卵がボソボソになる失敗を防ぎたいなら、こちらのレシピがおすすめです。ボウルでソースを混ぜておき、ゆでたてパスタと和えるだけ。火を使わないので、慌てずに作業できるのがポイントです。生ハムの塩気とまろやかなソースがからみ合い、手軽なのに絶妙なおいしさ。
■そうめんやごはんで！ カルボナーラ風の【主食】レシピ5選
いつものそうめんが、おしゃれな洋風メニューに大変身！ 牛乳や生クリームを使わないので、後味さっぱりといただけます。卵液は加熱しすぎると口当たりが悪くなるため、ごく弱火で丁寧に仕上げるのが成功の鍵です。
冷凍うどんをレンジで加熱すれば、鍋を使わずに作れるお手軽レシピ。明太子と麺つゆの和風な組み合わせに、生クリームと卵黄が加わり、濃厚ながらも奥深い味わいに仕上がります。忙しい日のランチにぴったりの一品です。
ごはんにカボチャやシメジの旨みがジュワッとしみ込んだ、本格的なリゾット。牛乳ベースのスープで煮込み、最後に卵黄をからめると、カルボナーラのようなクリーミーな風味が口いっぱいに広がります。
卵とチーズがとろりと溶け出す、食べ応え満点のホットサンド。粗びき黒コショウを効かせたパンチのある味わいは、子どものお昼ごはんだけでなく、ワインにも合うおつまみにも◎。フィリングが飛び出さないよう、焼く前にフォークでフチをしっかりと押さえるのがコツです。
火を使わず、たった3分で作れるヘルシーなサラダ丼。シーザーサラダドレッシングで手軽にカルボナーラ風の味わいが楽しめます。粉チーズと粗びき黒コショウはお好みで調整してくださいね。テレワーク中のランチや夜食にも最適です。
■意外なおいしさ！ カルボナーラ風【おかず】レシピ4選
和食のイメージが強い大根が、洋風サラダに！ ピーラーで薄くスライスした大根に、炒めたベーコンの旨みがからみ、まろやかなソースと絶妙なハーモニーを奏でます。調味料をボウルで混ぜるだけで作れる、失敗知らずの一皿です。
旨みたっぷりのキノコを主役にした、卵を使わないカルボナーラ風の副菜。数種類のキノコを使うことで、より奥深い風味に仕上がります。牛乳と生クリームのやさしいソースに、明太子と粉チーズの塩気がアクセントとなり、ショートパスタやバゲットにもよく合います。
ホクホクのジャガイモとクリーミーなソースが組み合わせがたまらない一品。ワインのおともにぴったりです。ソースはあらかじめ混ぜておくことで、手際よく調理できます。弱火で手早く仕上げれば、加熱しすぎることなく、おいしく作れますよ。
小腹が空いたときにマグカップでぱぱっと作れるお手軽ごはん。クリームスープの素やベーコンでカルボナーラ風の味付けが簡単に決まります。洗い物が少ないので、ひとり暮らしの方にもおすすめです。彩りに冷凍野菜などを加えてもおいしいですよ。
■カルボナーラ風レシピで献立のマンネリ解消！
本格的なカルボナーラは、火加減が難しく、ソースが分離してしまいがちです。ご紹介したカルボナーラ風レシピなら、フライパンや電子レンジなどを使って、誰でも手軽に作れるものばかり。
パスタから、うどんやごはん、大根まで、いつもの食材がカルボナーラ風に早変わりする面白さも魅力です。今日のごはんに迷ったら、ぜひ試してみてくださいね。
(ともみ)
簡単カルボナーラ風
【材料】（2人分）
スパゲティー 160g
塩 16g
グリーンアスパラガス 2本
生ハム 4枚
<ソース>
卵黄 1個分
マヨネーズ 大さじ 3
粉チーズ 小さじ 2
塩コショウ 少々
粗びき黒コショウ 適量
【下準備】
1、グリーンアスパラはピーラーで皮とハカマを削ぎ取り、茎の付け根の固い部分を切り落とし、斜め薄切りにする。
2、生ハムは2〜3等分に切る。
3、ボウルで＜ソース＞の材料を混ぜ合わせる。
【作り方】
1、スパゲティーはたっぷりの熱湯に塩を入れ、指定時間より1分短めにゆでる。ゆで上がる1分前にグリーンアスパラを加えて一緒にゆで、ザルに上げてゆで汁をきる。
2、＜ソース＞のボウルに(1)を加え、和える。
3、器に(2)を盛って生ハムをのせ、粗びき黒コショウをたっぷり振る。
素麺deカルボナーラ
明太子カルボナーラうどん
カルボナーラ風リゾット
フライパンDEホットサンド〜カルボナーラ風サンド〜
カルボナーラ風サラダ丼
カルボナーラ風大根サラダ
キノコの明太カルボナーラ風
ジャガイモのカルボナーラ風炒め
半熟卵のカルボナーラごはん
