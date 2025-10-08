会期もあとわずかとなり、ますます盛り上がりを見せる大阪・関西万博。兵庫県でも期間中、県版のテーマウィークとして「ひょうごEXPO week」を展開し国際博覧会協会が実施する「テーマウィーク」と連動した催しがおこなわれている。

関西を中心に活躍するお笑いコンビ・はるかぜに告ぐは、パーソナリティーをつとめるラジオ番組にて同ウィークが9月のテーマに掲げた「地球の未来と生物多様性」を紹介。「地球にいいこと、わたしにいいこと！」というメッセージテーマを取りあげた。

「地球にいいこと、わたしにいいこと！」に対し、とんずは「鍋をした後に絶対に汁を残さない」「麺もするし、雑炊もする。一滴も残さない」とマイルールを披露。最近ピーマンの種を食べられることを知ったそうで、「みんな当たり前のように捨ててるけど、食べられるで！」と世間に物申した。

ピーマンの種、捨てないで食べてみよう

「地球にいいことを教えて！」とAIに質問し、回答された内容も紹介。



「地球にいいことはたくさんありますよ。日常ですぐにできることは、【1】徒歩や自転車で移動し、車の排気ガスを減らせる【2】地元の野菜や旬の食材を選ぶことで、輸送のエネルギーを減らせる【3】エコ家電やLEDを使うことで、エネルギー消費を減らせます。ちょっとした『いいこと』でも積み重ねると大きな力になりますよ」（AI）



これに対しとんずは「AIはエコ家電なんか？」とポツリとツッコミを入れたのであった。



リスナーからのメッセージも募ったところ、「お風呂のお湯を有効活用しています」「ネギの根っこをペットボトルに入れて再生しています」「水筒を持ち歩いてます」などさまざな内容が届いた。そんな中、とんずにジンジャーエールのペットボトルにお茶を入れて持ち運ぶことを暴露された花妃。「衛生的にもいいし、資源にもいいですよ」「水買うのってもったいないやん」と熱弁をふるい、スタジオは笑いに包まれた。

下記はひょうごEXPO weekのイベント。

【神戸六甲ミーツ・アート2025 beyond】神戸を象徴する山、六甲山で自然とアートを楽しむ現代アートの芸術祭（神戸市の六甲山各所）。11月30日（日）まで開催。



※以下、いずれも開催済み

【海ごみ企画展】海洋プラスチックごみなど、海ごみの現状と課題をテーマとした企画展（兵庫県立兵庫津ミュージアム）



【ひょうご里山・里海国際フォーラム】里山・里海の保全や再生に向けた取組を国内外に発信するイベント（兵庫県立兵庫津ミュージアム）



【昆虫ハンティング in 家原遺跡公園】西播磨の大自然の中で、親子や家族で楽しく昆虫を探すイベント（宍粟市・家原（えばら）遺跡公園）

