自民党の「解党的出直し」を掲げて2度目の総裁選に挑み、高市早苗氏に敗れた小泉進次郎氏。そのワンフレーズから、父・純一郎氏の「自民党をぶっ壊す」に重ねようとする狙いが透けて見えるのは象徴的であろう。この世襲政治家は、選挙のキャッチコピーだけでなく、金脈も人脈も、100年以上にわたる政治家家系の「血脈」に頼り切っているのが実態だからだ。【全3回の第1回】

選挙や政治資金の苦労を知らない

総裁選を通じて、改めて注目を集め続けた進次郎氏のパーソナリティは、政治家人生のなかでどのように育まれたのだろうか。

小泉家は進次郎氏の曾祖父で横須賀市長や逓信大臣を歴任し、「入れ墨の又さん」と呼ばれた異色の政治家・又次郎氏から、祖父で防衛庁長官を務めた純也氏、父の純一郎・元首相と、進次郎氏までの4代で100年以上、横須賀を中心とする神奈川11区（旧神奈川2区）で議席を得てきた一族だ。

進次郎氏は引退する父の跡を継いで2009年総選挙に出馬、自民党が200議席近く減らす大敗で政権を失ったにもかかわらず、進次郎氏は圧勝して初当選した。以来、選挙区で8割近い得票率で6回連続当選し、比例代表への重複立候補をしたことがない。

「横須賀には『選挙は小泉としか書いたことがない』という人が大勢います」（後援者）と、父祖の固い地盤で選挙の苦労を知らないのである。

世襲政治家は地盤（後援会組織）、看板（知名度）、カバン（政治資金）の「三バン」を受け継いで有利になると言われる。

進次郎氏も父・純一郎氏から政治資金を引き継いだ。純一郎氏が代表を務めていた自民党神奈川第11選挙区支部には引退時に5163万円の資金が残っていたが、進次郎氏は総選挙出馬にあたって代表の座と資金をそっくり継承している。政治資金の"相続"には、相続税がかからない。

進次郎事務所に聞くと、「政治団体の政治資金は、個人資産とは峻別されているところ、相続の脱法であるとのご批判は当たりません」と回答した。

世襲ではない候補が衆院選に出馬するには、選挙区に知名度を浸透させるために多額のカネがかかると言われるが、進次郎氏は最初から政治資金の苦労をしなかった。

現在も自民党屈指の資金力を誇る。

進次郎氏の資金管理団体「泉進会」の2023年の収入総額は約2億6348万円（前年からの繰り越し金を含む）。政党支部（自民党神奈川第11選挙区支部）の同年の総収入は約5783万円（同）で、資金管理団体と支部との間の寄附を除外した合計収入額は3億円を超える。

その資金集めの特徴は"パーティー錬金術"と言えるものだ。

意外なことに、進次郎氏は人気が高いとされるわりに政治献金が少ない。2023年は個人献金877万円、企業・団体献金は220万円だった。

そのかわりに政治資金の大半をパーティーで集めている。

2023年分の泉進会の収支報告書を見ると、「小泉進次郎セミナー」「進進会」など14回の政治資金パーティーを開き、7394万円を集めた。パーティーの収入から開催経費を引いた利益率も高く、75.49％にのぼる。

泉進会の政治資金収支報告書では、公表されている3年間（2021〜2023年）のパーティーの総収入は約2億92万円、経費総額約4501万円で利益は約1億5590万円、平均利益率は79.07％に達していた。

（第2回に続く）

