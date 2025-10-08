ブルワーズが逆転勝利でLCS進出王手！ミジオロウスキーが最速167.8キロの圧巻投球



ミジオロウスキー PHOTO:Getty Images

＜2025年10月6日（月）（日本時間10月7日）MLBディビジョンシリーズ ミルウォーキー・ブルワーズ 対 シカゴ・カブス＠アメリカンファミリー・フィールド＞

ミルウォーキー・ブルワーズは、効果的な本塁打と救援投手ミジオロウスキーの圧巻投球でカブスに逆転勝利。ナ・リーグ最高勝率のチームが、リーグチャンピオンシリーズ進出に王手をかけた。

公式戦では本塁打166と両リーグ22位のブリュワーズだが、この日は2死からの3点本塁打2本とソロ本塁打1本で7得点を奪い、試合をひっくり返した。

チームは従来通り出塁を重視し、つなぐ野球を展開しつつも、ここぞの場面でホームランを放ち効率的に得点した。ボーン、コントレラス、チョウリオがそれぞれ大事な一打を放ち、攻守でチームを牽引した。

投手陣はオープナー起用で試合をスタート。3回から3人目として登板したミジオロウスキーは、57球中31球が100マイル超えの豪速球を披露し、最速104.3マイル（約167.8キロ）をマーク。カブス打線を完全に封じ込め、勝利への流れを作った。

試合後、マーフィー監督は「30～50球を目安にしていたが、彼自身が限界を感じたら知らせてくれると思っていた。彼はとても感情的だったが、重要な場面で冷静さを保ち、四球も出さなかった」とミジオロウスキーを称賛。

さらに「ウィリアム・コントレラスも攻守で信じられない活躍を見せ、今夜は7人の投手をリードしたが、ほとんどがプレーオフ未経験の若手。それでもチームをまとめてくれた」とチーム全体の奮闘を評価した。

攻撃面については「ホームランは作るものではなく、投げられたものを捉えるもの。今日はボーン、コントレラス、チョウリオのホームランが試合を決めた。我々にとっては珍しい展開だが、勝つ方法を見つけることが重要」と語り、勝利の要因を分析した。

ブリュワーズはこの勝利で勢いをつけ、リーグチャンピオンシリーズ進出に向けて弾みをつけた。

