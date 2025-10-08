俳優の小泉孝太郎が７日放送のテレビ朝日系特番「プラチナファミリー３時間ＳＰ」（午後７時）に出演。父で元首相の小泉純一郎氏の邸宅に集った超大物たちの名前を明かす一幕があった。

この日はバイオリニストでタレントの高嶋ちさ子が高嶋ちさ子ｉｎパリ」と題し、伯爵夫人であるド・メストル美紀さんとヴェルサイユ宮殿などを訪れる様子などが紹介された。

ヴェルサイユ宮殿にある特別な一室・ロイヤルボックスが紹介されると、スタジオの小泉に対し、「小泉家にも特別な部屋がある？」との質問が出された。

「客間ってありましたね、やっぱり。いざ（大物が）来る時の」と明かした小泉は「客間は子供が入れるような雰囲気じゃないですよ、お客様用の。父が誰かとちゃんとお会いする時とか、そこで。あんまり近寄れないというか、子供が近づいたり、行ったりしてはいけないんだなって」と続けた。

進行役の「オリエンタルラジオ」藤森慎吾が「どんな方が来るんですか？」と聞くと「僕が幼い頃だと、当時の総理の福田赳夫さんとか…、福田康夫さんのお父様だった。あと、安倍晋三さんのお父様の安倍晋太郎さんとか」と答え、藤森に「ちょっとした国会議事堂みたいなもんですね、もう」と感心されていた。