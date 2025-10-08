ドラマ打ち上げでは″神対応″！　櫻井 翔 『嵐』解散後の「セカンドキャリア」が安泰なワケ

主演作『放送局占拠』がＴＶｅｒお気に入り登録数130万超えで、

早くもシリーズ第４作が構想開始

打ち上げでは終始ゴキゲン

９月下旬のある夜、東京・代官山（渋谷区）にある人気のダイニングバーに、黒い高級車が滑り込んできた。スライドドアが開き、軽やかに降り立ったのは、『嵐』の櫻井翔（43）だ。

「この日は、ダイニングバーを貸し切り、9月20日に最終回を迎えたドラマ『放送局占拠』（日本テレビ系）の打ち上げが行われていたのです。櫻井のほか、女優の比嘉愛未（39）らも参加していましたよ。ドラマが好評だったからか櫻井さんは終始ゴキゲンで、帰り際、女性スタッフと笑顔で握手を交わしていました」（ドラマ制作スタッフ）

『放送局占拠』は『大病院占拠』と『新空港占拠』に続く″占拠シリーズ″の３作目。ＴＶｅｒのお気に入り登録数は130万超と７月クールトップを快走した。

「日テレはドラマの新しい成功例として評価し、既に４作目を構想している。櫻井自身も気に入っており、彼の代表作となりそうです」（同前）

来年５月で『嵐』という看板が外れることとなるが、大和大学社会学部教授の岡田五知信(さちのぶ)氏は櫻井のセカンドキャリアは安泰だと見ている。

「キャスター、タレント、俳優としてオールラウンドに活躍し続けるでしょう。ＭＣとしての力量や演技力はもちろん、周囲への気遣いを忘れない神対応はスタッフからの人気も高い。スキャンダルの噂も全くありません。『嵐』が活動終了しても、オファーは絶えないでしょう」

笑顔が絶えることもなさそうだ。

『FRIDAY』2025年10月17日号より