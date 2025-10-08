

この漫画は書籍『リベンジ〜サレ姉の復讐』（漫画：矢森てん/原作：あいか）の内容から一部を掲載しています（全6話）。

■これまでのあらすじ

母の愛情は幼少期に病弱だった双子の妹にばかり注がれていた。甘やかされた妹は姉の持ち物や恋人を奪い続け、家族も「妹を助けるのが当然」と姉に犠牲を強いた。その後姉は家族とは疎遠にしていたが、結婚の挨拶のため夫と妹を会わせることに。過去に妹に恋人を取られた姉は気乗りしないが…



キラキラオーラとともに登場

不安とともに…食事会の始まりいきなりその質問!?妹と夫が初めて顔を合わせる日、過去に恋人を奪われたことがあるめぐみは不安で落ち着きませんでした。ドレスアップして現れたみちるは、愛想を振りまきます。真治がいったいどんな顔をして彼女を見ているか、気になってたまらない…。食事が始まるなりみちるは「真治さんはお姉ちゃんのどこがよかったんですか？」と核心に迫る質問をぶつけてきます。すると真治は「一生懸命に物事に向き合う姿が素敵」と答えてくれました。彼だけはちゃんと自分を見てくれている…この時は安心と幸せに包まれたのに…。

(ウーマンエキサイト編集部)