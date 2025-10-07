Photo:中川真知子

長時間のデスクワークに欠かせないのが機能的な椅子です。

しかし、いい椅子って結構なお値段がするし、必要に駆られないと検討すらしないのではないでしょうか。実はそれって危険です。

経験者だからいうのですが、合わない椅子の長期間使用に起因する腰痛は、ある日突然やってきます。私にも起こり、悶絶する中、腰痛を軽減したい一心で20万円近い椅子を衝動買いしました。

そのときに痛感したんです。椅子の知識をもっとつけておくべきだった、と。だって、知識がないからじっくり吟味することもなく大金をポンと払うなんて怖くないですか。

というわけで、今回紹介したいのはSteelcase（スチールケース）というメーカーです。「アーロンチェア」で有名なHerman Miller（ハーマンミラー）と並ぶ世界では有名なメーカーなのに、日本における知名度はそこまで高くないように思います。

今回、ギズモード編集部でハイエンドモデル「ジェスチャー（Gesture）」「カーマン（Karman）」2種を試す機会をいただいたので、じっくり座り比べてその良さを確かめてみました。

シンプルすぎて良さが分かりにくいスチールケース

スチールケースは米国のオフィス家具全般を提供する世界最大級のメーカー。椅子だけでなく、オフィス空間全体の設計やソリューションが強み。

「ジェスチャー」も「カーマン」多くの高機能チェア同様、人間工学に基づいた設計を採用しているから、椅子の座り心地もGoodです。

でも、ハーマンミラーやオカムラなど日本で人気の椅子とちょっと違う部分があります。それが、シンプルでクリーンなルックス。この手の高機能チェアって、部屋の主役級のデザインだと思います。

Photo:中川真知子

一方、スチールケースは機能重視。あくまで実務的で、オフィスに溶け込みやすいデザインだから目立たないんです。シュッとしてますが地味です。

そのため、オフィスチェアを求めて家具屋に行っても、アーロンチェアや、一見して機能的だとわかるergohuman（エルゴヒューマン）やOkamura（オカムラ）、Itoki（イトーキ）、コクヨといったブランドに目が行きがち。事実、私は昔ショーケースにいったとき、スチールケースは意識していませんでした。

でも、座れば快適さに驚くはず。実際、私は座ってみて「選択肢に加えればよかった」と思いましたもん。

Photo:中川真知子

どちらも長時間の快適性を目的に作られていて、高い調整機能を有しています。価格は共に20万円前後。高額な部類にはなりますが、長寿命と修理可能な設計により長く使えるとのこと。

カーマンは「みんなのチェア」、ジェスチャーは「わたしのチェア」

ふたつの椅子は共通点があるものの、方向性は真逆かも。

Photo:中川真知子

カーマンは最新メッシュ素材かつ軽量、そして誰が座っても快適です。

座った人の体重にあわせて椅子の反発力が自動的に調整されるというシステムで、微調整の手間なしに、誰にでもほどよい力で背中や腰を支えてくれます。

GIF:中川真知子

この手の椅子としては軽くて動かしやすく、フリーアドレスのオフィスなど、不特定多数の人が使う場合に大活躍間違いなしだと思います。

Photo:中川真知子

一方のジェスチャーは、調節できる箇所がたくさん。

GIF:中川真知子

特筆すべきは、アームレストの可動域。高低差だけでなく、外側、内側にも大きく動かすことができます。例えばタブレットを両手で持つときなどにも、腕全体をアームレストに置くことができます。

高さ、幅、角度と生活スタイルに合わせて調節できるので、最高のポジションを見つけるのに最適。自宅用として使うのがいいと思います。

GIF:中川真知子

個人的に好きなのがランバーサポートかな。目立たないんですが、ここを調節すると一気に快適になります。

スチールケースはオフィス家具の世界シェアでトップの座（2024年度の売上1位）におり、多くのユーザーの「ヒトは仕事中にどう座るのか」のデータを持っているそうです。その知見から作られた高機能チェアは、人種・体格・性別を問わずフィットすることを目指してデザインされており、たとえば座面に横向きに座っても座面の端が太ももを圧迫しない、といった細かい配慮がなされています。

だから、今回は知識として「スチールケース」という選択肢もあることを知ってもらえれば。だって、腰痛って思考を鈍らせ、とにかく有名なものを選ばせがちですからね。