『もしがく』気張る菅田将暉“久部”…目をそらす二階堂ふみ“リカ”【第2話あらすじ】
三谷幸喜が脚本、主演に菅田将暉を迎えるフジテレビ水10ドラマ『もしもこの世が舞台なら、楽屋はどこにあるのだろう』（毎週水曜 後10：00）の第2話が8日に放送される。放送を前に場面カットとあらすじが公開された。
本作は1984年の渋谷を舞台にした青春群像劇で、三谷自身の経験に基づいた要素を含んだ完全オリジナルストーリー。
■第2話あらすじ
風営法の改正でストリップショーが厳しく規制されるようになり、２年前の熱狂がうそのように寂れてしまったＷＳ劇場。パトラ（アンミカ）が踊るショーの客席は閑散とし、まるで盛り上がらない。
久部三成（菅田将暉）はWS劇場の法被を着て、パトラのショーのピンスポを担当することになった。前夜、ＷＳ劇場の支配人・浅野大門（野添義弘）から「うちで働いてみないか」と誘われたのだ。劇場スタッフの伴工作（野間口徹）に連れられ、久部はダンサーたちの楽屋をあいさつに訪れる。そこで久部はリカ（二階堂ふみ）と再会する。「頑張ります！」と気を吐く久部に対し、リカは興味なさげに目をそらす。
