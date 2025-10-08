沖縄県今帰仁村のテーマパーク「ジャングリア沖縄」＝2025年8月

沖縄県今帰仁村のテーマパーク「JUNGLIA OKINAWA（ジャングリア沖縄）」の開業から2カ月余りが過ぎた。懸念された交通渋滞は目立たず、「素通り観光」と言われた北部地域では宿泊施設がにぎわう。ただ園内の混雑といった新たな課題も見え、地域経済の「起爆剤」として安定的に人を呼び込めるのか、これから真価が問われる。（共同通信＝吉岡駿、井本隆太郎）

強い日差しが照りつけた8月22日、園内は夕方になっても人が途切れなかった。埼玉県から観光で訪れた中学2年木田航平さん（14）は「つり橋を渡るトレッキングが楽しかった」と笑顔。夜は花火が打ち上げられ、歓声と拍手に包まれた。

ジャングリア沖縄は畑や住宅が広がるのどかな地域に誕生した。開業前は周辺で交通渋滞による生活環境の変化が不安視されていたが、ふたを開けてみれば、那覇空港などと結ぶシャトルバスの運行や、敷地内駐車場の利用制限といった運営側の対策が功を奏し、目立った混雑は起きていない。

これまで日帰り利用が多かった北部の人の流れも変わった。入場チケット付き宿泊プランを用意する名護市の「カヌチャリゾート」は8月の稼働率が前年比で2割程度、9月は4割程度増えた。担当者は「開業が多大に影響している」と恩恵を口にする。

多くの県外客が訪れた夏休みが終わり、運営側は次の一手を打ち出した。人気アトラクション「ダイナソーサファリ」などに優先入場できる沖縄県民向け特別チケットを期間限定で売り出し、足場固めにも余念がない。

一方で課題も見えてきた。「何をするにも待ち時間が長い。手際が悪いのか何なのか…」。群馬県高崎市から訪れた女性（60）は疲労感をにじませた。アトラクションによっては待ち時間が3時間を超えることもあるといい、他の利用者からもアトラクションの少なさを指摘する不満の声が上がる。

来場者は午前から昼間にかけて集中する傾向があり、運営側は混雑を分散させようと、午後の早い時間以降に入場できる「アフターチケット」の販売などの対策に躍起だ。

運営会社は入場者数の目標や実績を公表しておらず、地域への経済効果を客観的に把握するのは難しい。ただ内閣府の8月の景気ウオッチャー調査によると、2、3カ月先の景気見通しを示す沖縄の先行き判断指数（季節調整値）は59.4。地域別では全国トップで「県外からの移住者や投資が期待される」（住宅販売会社役員）と地元の熱は冷めない。

県の担当者は経済効果はまだ明らかではないとしつつ「開業を契機に他の施設も周遊してもらうなどして、北部振興につながることを期待したい」と述べた。

沖縄県名護市、今帰仁村「ジャングリア沖縄」

開業したテーマパーク「ジャングリア沖縄」に入場する人たち＝2025年7月、沖縄県今帰仁村