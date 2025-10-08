サッカー日本代表の森保一監督とラグビー日本代表のエディー・ジョーンズヘッドコーチ(HC)によるスペシャル対談が実現しました。

競技は違えど森保監督もエディーHCも長年、日本代表を束ね、世界の強豪と戦ってきました。そんな2人だからこそ感じる日本代表の特性について意見をかわしました。

まずエディーHCは「日本のチームはメンバーの組み合わせがうまくいくと、世界のどこよりも高い結束力を発揮すると思います。言葉では説明しきれない特別なスピリットのようなものがあるのです。チームが本来以上の力を出して、驚くほどの結束と闘志で戦える。それが日本のスポーツの素晴らしさです」と語ります。

森保監督もうなずき「おっしゃるとおりだと思います。間違いなくラグビーでもサッカーでもその一体感、団結力、結束力を持って戦うというところは、日本にプラスアルファの力をもたらしてくれて、世界で勝っていけると思っているので本当に共有できて嬉しいです」と共感しました。

その上で森保監督は「選手達に言っているのは一体感から入らないように。団結から入るのではなくて、目の前の相手に全部勝っていく力をつけた上で団結力を持って戦う。ミスをカバーし合うというのはもちろんですけど、できないから最初からカバーするのではなくて、できることを目指す。強い個があるからこそチームの団結力が上がってチーム力が強くなるという考えの下、強化していきたいとは思っています」と選手一人ひとりの成長にも言及しました。

それを受けてエディーHCは「日本では社会全体でハーモニーがとても大切にされてきました。チームとして一つになって戦い、相手をバラバラにすることが求められます。日本のチームは目標や戦い方が明確になるとその通りに実行できて、選手の努力から自然とハーモニーが生まれてくると思います」と答えると、森保監督も改めて「今、エディーさんはハーモニーと言ってくださいましたけど、お互いの良さを持ちながらハーモニーを持って戦いに挑む。お互いを尊重しながら一体感を持って戦うというところは選手たちにも伝えています」とエディーHCの意見に納得する様子を見せました。

ラグビーでは、2027年10月1日からW杯オーストラリア大会が始まります。エディーHCはそれに向けて「日本の皆さんが誇りに思い尊敬できるチームをつくることが自分の責任だと思っています。日本代表がいい試合をすればそれがファンにとって最高の日になることもあります。だから日本らしく誇りを持って諦めずに戦い、皆さんの人生を明るくする責任を負っています」と決意を語りました。

一方、森保監督は来年6月に2026年FIFAワールドカップを控え「私自身も国歌を歌って試合に挑むという時、日頃から日本代表の活動を通して喜びと誇りを感じさせていただいています。見てくださっている方々、応援してくださっている日本人の皆さんに、日本人が日本に誇りを持てるように、エディーさんが言われたような『最後まで戦い抜く』という姿勢を常に見せなければいけないかなと思っています」と抱負を述べました。

そのサッカー日本代表は、10月10日にキリンチャレンジカップ2025でパラグアイとの試合を迎えます。またラグビー日本代表は、10月25日にリポビタンDチャレンジカップ2025でオーストラリアと対戦します。