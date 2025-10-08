【もしもこの世が舞台なら、楽屋はどこにあるのだろう 第2話】久部、リカと再会する
【モデルプレス＝2025/10/08】俳優の菅田将暉が主演を務めるフジテレビ系水10ドラマ「もしもこの世が舞台なら、楽屋はどこにあるのだろう」（毎週水曜22時〜／毎話放送終了後に次回放送をFODでプレミアム先行配信）の第2話が、8日に放送される。
日本中に笑いと感動を届け続ける希代のヒットメーカー・三谷幸喜が、25年ぶりに民放GP帯連ドラの脚本を手がける本作。1984年の渋谷を舞台にした青春群像劇で、三谷の半自伝的要素を含んだ完全オリジナルストーリーである。主演の菅田は、成功を夢見る演劇青年・久部三成を演じる。
菅田のほか、二階堂ふみ、神木隆之介、浜辺美波、市原隼人、戸塚純貴、アンミカ、菊地凛子、小池栄子らが出演する。
風営法の改正でストリップショーが厳しく規制されるようになり、2年前の熱狂がうそのように寂れてしまったWS劇場。パトラ（アンミカ）が踊るショーの客席は閑散とし、まるで盛り上がらない。
久部三成（菅田将暉）はWS劇場の法被を着て、パトラのショーのピンスポを担当することになった。前夜、WS劇場の支配人・浅野大門（野添義弘）から「うちで働いてみないか」と誘われたのだ。劇場スタッフの伴工作（野間口徹）に連れられ、久部はダンサーたちの楽屋をあいさつに訪れる。そこで久部はリカ（二階堂ふみ）と再会する。「頑張ります！」と気を吐く久部に対し、リカは興味なさげに目をそらす。
◆菅田将暉主演「もしもこの世が舞台なら、楽屋はどこにあるのだろう」
