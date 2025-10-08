

玉置浩二

玉置浩二の新曲「ファンファーレ」がTBS系日曜劇場『ザ・ロイヤルファミリー』主題歌に決定した。10月13日先行配信、11月5日にCDを発売する。

【写真】玉置浩二「ファンファーレ」ジャケ写

玉置浩二の新曲「ファンファーレ」が10月12日よる９時から放送される妻夫木聡主演のTBS系 日曜劇場『ザ・ロイヤルファミリー』の主題歌に決定した。

TBS系日曜劇場『ザ・ロイヤルファミリー』は競馬の世界を舞台に、ひたすら夢を追い続ける大人たちが、家族や仲間たちとの絆で奇跡を起こしていく、人間と競走馬の20年にわたる壮大な物語。

主演の妻夫木聡はあることをきっかけに挫折を味わい希望を見いだせなくなってしまった税理士・栗須栄治を演じ、馬主である佐藤浩市演じる山王耕造との出会いにより、突然止まってしまった人生が大きく動き出す。物語の鍵を握る重要な役どころを目黒蓮が演じる事も発表され大きな話題となっている。

主題歌の「ファンファーレ」は、北海道で生まれ育ち、馬も身近な存在だった玉置浩二が、自身の人生と重ね合わせて書き下ろした楽曲。疾走感溢れるメロディーと、圧倒的な歌唱は、時に傷つきながらも愛するもの、大切なもののために生きようとする人への応援歌になっている。

3年ぶりの新曲となる「ファンファーレ」は10月12日よる９時から放送されるドラマ初回放送内で初解禁され、翌日10月13日から先行配信、11月5日にはCDが発売となる。

CDのC/Wには1997年11月22日に東京国際フォーラムで行われた“CONCERT TOUR 1997 JUNK LAND”の貴重なライブ音源から「JUNK LAND」と「MR. LONELY」を収録。今回のシングルがソニーミュージックレーベルズからリリースされるにあたり、多くの人の心を掴んだライブの音源が初CD化されることとなった。

玉置浩二は現在、2015年からスタートした“故郷楽団”との10周年となる全国ツアーを開催中。チケットは全てSOLD OUTとなっている。【玉置浩二コメント】1年の半分以上が雪である、北海道で育った自分自身の幼少期を重ねて作りました。馬が小さい頃から育てられ、大きくなる姿は、自分の人生と重なります。勝ち負けではなく、そのままの自分で真っ直ぐに前に向かって行くことが、大切なんだと思います。ドラマ「ザ・ロイヤルファミリー」に関わるすべてのみなさんの力になればと願っております。この曲を聴いてくださるすべてのみなさんの人生に祝福(ファンファーレ)あれ！