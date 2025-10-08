Áª¼ê¤â¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤â¡ÖÂÐÅù¤À¤è¡×¡¡¸åÇÚ¤¬¡È»ÑÀª¡É¤Ë´¶ÌÃ¡ÄÅÄÃæÃ£Ìé¤¬»ØÆ³¼Ô¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤â´Ó¤¯ÊÂÁö¤Î¿®Ç°
連載「青の矛、次代に継ぐバトン」:田中達也(アルビレックス新潟U-18監督)第5回
¡¡ÆüËÜ¥µ¥Ã¥«¡¼¤Ï1990Ç¯Âå¤ËJ¥ê¡¼¥°ÁÏÀß¡¢¥ï¡¼¥ë¥É¥«¥Ã¥×¡ÊWÇÕ¡Ë½é½Ð¾ì¤ÈÎò»ËÅª¤ÊÅ¾´¹ÅÀ¤ò·Þ¤¨¡¢ÈôÌöÅª¤Ê¿Ê²½¤ÎÆ»¤òÊâ¤ó¤Ç¤¤¿¡£
¡¡¤½¤ÎÀï¤¤¤Î¤Ê¤«¤Ç¤Ï¿ôÂ¿¤¯¤ÎÆü¤Î´ÝÀï»Î¤¬ÌöÆ°¡£°ì»þÂå¤òÃÛ¤¤¤¿Èà¤é¤Ïº£¡¢³ÆÃÏ¤Ç¼ã¤ºÍÇ½¤Ø¡ÈÀÄ¤Î¥Ð¥È¥ó¡É¤ò·Ò¤¤¤Ç¤¤¤ë¡£»ØÆ³¼Ô¤È¤·¤Æ¡¢°éÀ®Ç¯Âå¤Ë·È¤ï¤ë°ì°÷¤È¤·¤Æ¡¢ÎòÂå¤ÎÆüËÜÂåÉ½Áª¼ê¤¿¤Á¤¬¼¡Âå¤ØÂ÷¤¹¤½¤ì¤¾¤ì¤ÎÁÛ¤¤¤È¤Ï¡½¡½¡£
¡¡FOOTBALL ZONE¤Î¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼Ï¢ºÜ¡ÖÀÄ¤Îº²¡¢¼¡Âå¤Ë·Ò¤°¥Ð¥È¥ó¡×¡£2021¥·¡¼¥º¥ó¤òºÇ¸å¤Ë¸½Ìò°úÂà¤·¤¿ÅÄÃæÃ£Ìé¤Ï¸½ºß¡¢¥¢¥ë¥Ó¥ì¥Ã¥¯¥¹¿·³ãU-18´ÆÆÄ¤òÌ³¤á¤Æ¤¤¤ë¡£¼ã¼ê¤È¤âÂÐÅù¤ËÀÜ¤·¤¿¸½Ìò»þÂå¤ÈÆ±¤¸¤è¤¦¤Ë¡¢Áª¼ê¤¿¤Á¤ËÌÜÀþ¤ò¹ç¤ï¤»¤¿»ØÆ³¤ò´Ó¤¯¡£¤½¤ÎÌÜÀþ¤ÎÀè¤Ë¤¢¤ë¤Î¤Ï¡¢21Ç¯´Ö¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤Æ¿È¤òÃÖ¤¤¤¿J¥ê¡¼¥°¤ÎÉñÂæ¤À¡£¡Ê¼èºà¡¦Ê¸¡áÆóµÜ¼÷Ï¯¡¿Á´5²ó¤Î5²óÌÜ¡Ë
¡¡39ºÐ¤ÎÃÂÀ¸Æü¤ò·Þ¤¨¤¿ÅÄÃæÃ£Ìé¤Ï¡¢2021Ç¯¥·¡¼¥º¥ó¸Â¤ê¤Ç¤Î°úÂà¤ò·è¤á¤ë¡£
¡¡º¸¤Ò¤¶¤Î¾õÂÖ¤¬¤º¤Ã¤È»×¤ï¤·¤¯¤Ê¤¯¡¢¥·¡¼¥º¥ó¤¬¤¢¤È£±¤«·î¤È¤Ê¤Ã¤¿¤È¤³¤í¤Ç¿ÊÂà¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¹Í¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¤¤¤í¤¤¤í¤Ê»×¤¤¤¬¸òºø¤¹¤ë¤Ê¤«¡¢ºÇ½ªÀá¤Î1½µ´ÖÁ°¤Ëµ¤»ý¤Á¤ò¸Ç¤á¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡Ö·è¤á¤¿ÍýÍ³¤Ï½ã¿è¤Ë¥±¥¬¤Ç¤·¤¿¡£¤³¤Î¾õÂÖ¤Î¤Þ¤Þ¥×¥ì¡¼¤¹¤ë¤Î¤Ï¥Á¡¼¥à¥á¥¤¥È¤Î¤ß¤ó¤Ê¤Ë¤â¼ºÎé¤À¤è¤Ê¤Ã¤Æ»×¤Ã¤Æ¡£¤â¤Á¤í¤ó¥Ü¡¼¥ë¤ò¤â¤Ã¤È½³¤ê¤¿¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¤½¤Î¼ä¤·¤µ¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤è¡£°úÂà¸å¤Ë²¿¤ò¤¹¤ë¤«¤Ê¤ó¤Æ¹Í¤¨¤Æ¤â¤¤¤Ê¤¤¡£¥µ¥Ã¥«¡¼¤Ë¤Ï·È¤ï¤ê¤¿¤¤¡¢¾ÍèÅª¤Ë´ÆÆÄ¤ò¤ä¤ê¤¿¤¤¤ß¤¿¤¤¤Êµ¤»ý¤Á¤Ï¤¢¤Ã¤Æ¤â¡¢²¿¤»1½µ´ÖÁ°¤Ë·èÃÇ¤·¤¿¤¯¤é¤¤¤Ç¤¹¤«¤é¡×
¡¡°úÂà¸å¤Î¿ÊÏ©¤ò¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ï¥Ô¥Ã¥Á¤ËÁ´ÎÏ¤òÃí¤¤¤Ç¤¤¿Èà¤é¤·¤¤¡£°úÂàÍýÍ³¤âÇ¯Îð¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢º¸¤Ò¤¶¤ÎËýÀÅª¤ÊÄË¤ß¤Ë¤è¤Ã¤Æ¼«Ê¬¤¬Ç¼ÆÀ¤Ç¤¤ë¥×¥ì¡¼¤¬¤Ç¤¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤«¤é¡£¤³¤ì¤â¤Þ¤¿ÅÄÃæÃ£Ìé¤é¤·¤¤¡£
¡¡2021Ç¯12·î£µÆü¡¢¥Ç¥ó¥«¥Ó¥Ã¥°¥¹¥ï¥ó¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¡£
¡¡FCÄ®ÅÄ¥¼¥ë¥Ó¥¢¤È¤ÎJ2ºÇ½ªÀá¤Ë¤ª¤¤¤Æ¥¥ã¥×¥Æ¥ó¥Þ¡¼¥¯¤ò´¬¤¡¢ÀèÈ¯¤Î¥Ô¥Ã¥Á¤ËÎ©¤Ã¤¿¡£ÉáÃÊ¤Î»î¹ç¤ÈÆ±¤¸¤¯¥Á¡¼¥à¤ÎÌóÂ«»ö¤òÃé¼Â¤Ë¡¢¤ä¤ë¤Ù¤¤³¤È¤ò¶òÄ¾¤Ë¿ë¹Ô¤·¤Æ¤¤¤¯¡£Á°È¾30Ê¬¤ò²á¤®¤Æ¸òÂå¤ò¹ð¤²¤é¤ì¤ë¤È¡¢Î¾¥Á¡¼¥à¤¬¤Ä¤¯¤Ã¤¿²ÖÆ»¤òÄÌ¤Ã¤Æ¥Ô¥Ã¥Á¤ò¸å¤Ë¤¹¤ë¡£ÌÜ¤Ë¤ÏÇ®¤¤¤â¤Î¤¬¤³¤ß¾å¤²¤Æ¤¤¤¿¡£¤½¤·¤Æ¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤òÊñ¤àÌÄ¤ê¤ä¤Þ¤Ê¤¤Çï¼ê¤¬¥ê¥¹¥Ú¥¯¥È¤ÎÂç¤¤µ¤ò¼¨¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡Ö¤«¤±¤¬¤¨¤Î¤Ê¤¤¡¢¹¬¤»¤Ê»þ´Ö¤Ç¤·¤¿¡£¤Ò¤¶¤¬ÄË¤¹¤®¤ÆÄË¤ß»ß¤á¤ÎÌô¤ò°û¤ó¤À¤ê¤·¤Æ²¿¤È¤«¥Ô¥Ã¥Á¤ËÎ©¤Æ¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤½¤ì¤Ç¤â¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ãÄË¤«¤Ã¤¿¡Ê¾Ð¡Ë¡×
¡¡°úÂà¥»¥ì¥â¥Ë¡¼¤Ç¤Ï¡¢¼«Ê¬¤Î»×¤¤¤ò¥Þ¥¤¥¯¤Ë¾è¤»¤¿¡£
¡ãÂ¿¤¯¤ÎÊý¡¹¤Î¥µ¥Ý¡¼¥È¤Î¤ª¤«¤²¤Ç¡¢¤È¤³¤È¤ó¥µ¥Ã¥«¡¼¤ò¤ä¤êÂ³¤±¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¼«Ê¬¤ÏËÜÅö¤Ë¹¬¤»¼Ô¤Ç¤¹¡ä
¡¡¼«Ê¬¤Ë¤«¤«¤ï¤Ã¤¿¤¹¤Ù¤Æ¤Î¿Í¤Ë¿¼¤¯¡¢¿¼¤¯´¶¼Õ¤·¤¿¡£
¸åÇÚ¤Î¸ÀÍÕ¤¬Êª¸ì¤Ã¤¿ÅÄÃæÃ£Ìé¤Î°ÎÂç¤µ
¡¡°ìÊý¤Ç¤³¤Î¥·¡¼¥º¥ó¸Â¤ê¤Ç¥Á¡¼¥à¤òµî¤ë¸åÇÚ¤«¤é¡¢ÂàÃÄ¤Î°§»¢¤Ç´¶¼Õ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£ÂçËÜÍ´µ¬¡Ê¸½ºß¤ÏJ2¥í¥¢¥Ã¥½·§ËÜ¤Ç¥×¥ì¡¼¡Ë¤Î¸ÀÍÕ¤¬¡¢Èà¤Î°ÎÂç¤µ¤òÊª¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡ãÀäÂÐ¤Ë¿Í¤Î¤»¤¤¤Ë¤»¤º¡¢Á°¤ò¸þ¤¤¤Æ´èÄ¥¤êÂ³¤±¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ÎÂç¤¤Ê»Ù¤¨¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤¬ÀèÆü°úÂà¤òÈ¯É½¤µ¤ì¤¿¥¿¥Ä¤µ¤ó¤ÎÂ¸ºß¤Ç¤¹¡£²¿ÅÙ¤â¤Õ¤Æ¤¯¤µ¤ì¤½¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È¤¤â¼«¿®¤ò¼º¤¤¤½¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È¤¤â¡¢¼«Ê¬¤Ë¤ÏÉð´ï¤¬¤¢¤ë¡¢¤¤¤¤Áª¼ê¤À¤È¡¢¼«¿®¤ò¤Ê¤¯¤µ¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë»Ù¤¨¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¡ä
¡¡¤â¤Á¤í¤óÅÄÃæ¤â¡¢¤³¤Î¤È¤¤Î¤³¤È¤òÁ¯ÌÀ¤Ë³Ð¤¨¤Æ¤¤¤¿¡£
¡Ö¥â¥Ã¥Á¥ã¥ó¤Ï¥á¥ó¥Ð¡¼³°¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ°ì½ï¤Ë¼«¼çÎý¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤«¤é¤Í¡£¤ª¸ß¤¤¤Ë¤É¤³¤¬ÎÉ¤«¤Ã¤¿¡¢¤É¤³¤¬°¤«¤Ã¤¿¤È¤«³°¤«¤é¤ÎÌÜ¤Ç¸À¤Ã¤¿¤ê¡¢¸À¤ï¤ì¤¿¤ê¡£ºÇ¸å¤Î¤¢¤Î¸ÀÍÕ¤ÏËÍ¤Ë¤È¤Ã¤Æºâ»º¤Ë¤â¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥â¥Ã¥Á¥ã¥ó¤â¤½¤¦¤Ç¤¹¤±¤É¡¢Ç¯²¼¤ÎÁª¼ê¤ËÂÐ¤·¤ÆÊÌ¤Ë¸åÇÚ¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¥Á¡¼¥à¥á¥¤¥È¤À¤·¡¢Ãç´Ö¤À¤·¡¢ËÍ¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï¤½¤¦¤¤¤¦´¶³Ð¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡×
¡¡J1ÄÌ»»333»î¹ç66¥´¡¼¥ë¡¢J2ÄÌ»»56»î¹ç3¥´¡¼¥ë¡£±ºÏÂ¥ì¥Ã¥º¤Ç12Ç¯´Ö¡¢¥¢¥ë¥Ó¥ì¥Ã¥¯¥¹¿·³ã¤Ç9Ç¯´Ö¡£¥±¥¬¤È¤ÎÀï¤¤¤ò·«¤êÊÖ¤·¤Ê¤¬¤é¤â21Ç¯¤È¤¤¤¦Â©¤ÎÄ¹¤¤¸½ÌòÀ¸³è¤òÁ÷¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¡£
¡¡ÅÄÃæ¤Ï¸À¤¦¡£
¡Ö¼«Ê¬¤Ë¥¦¥½¤ò¤Ä¤«¤º¤Ë¤Ç¤¤¿¡¢¤½¤¦¤¤¤¦¸½Ìò»þÂå¤Ç¤·¤¿¡£¥¦¥½¤Ã¤Æ¼«Ê¬¤Ë¤·¤«Ê¬¤«¤é¤Ê¤¤¤·¡¢´Å¤¨¤Æ¥¦¥½¤ò¤Ä¤¤½¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤Ç¤â¤¤¤í¤ó¤Ê¿Í¤Ë»Ù¤¨¤é¤ì¤¿¤«¤é¥¦¥½¤ò¤Ä¤¯¤³¤È¤Ê¤¯´èÄ¥¤ì¤¿¡£¤À¤«¤éËÜÅö¤Ë´¶¼Õ¤·¤«¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡×
¡¡Â¿¤¯¤Î¿Í¤Ë´¶¼Õ¤·¤Æ¡¢Â¿¤¯¤Î¿Í¤Ë´¶¼Õ¤µ¤ì¤Æ¡½¡½¡£
U-18´ÆÆÄ¤È¤·¤ÆÁª¼ê¤¿¤Á¤È¡ÈÊÂÁö¡É¤¹¤ë¥¹¥¿¥¤¥ë
¡¡¸½Ìò¥¥ã¥ê¥¢¤ò½ª¤¨¤¿ÅÄÃæ¤ÏÍâ2022Ç¯¤«¤é¥È¥Ã¥×¥Á¡¼¥à¤Î¥¢¥·¥¹¥¿¥ó¥È¥³¡¼¥Á¤È¤·¤Æ¥Á¡¼¥à¤ò»Ù¤¨¡¢º£Ç¯¤«¤éU-18´ÆÆÄ¤Ë½¢Ç¤¤·¤Æ¼ã¤¤ºÍÇ½¤¿¤Á¤ò»ØÆ³¤·¤Æ¤¤¤ë¡£ÌÜÀþ¤ò¹ç¤ï¤»¤è¤¦¤È¤¹¤ë¤Î¤Ï¡¢Ç¯Îð¤Ë´Ø·¸¤Ê¤¯ÂÐÅù¤Ë¥Á¡¼¥à¥á¥¤¥È¤ÈÀÜ¤·¤Æ¤¤¤¿¸½Ìò»þÂå¤ÈÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤¡£
¡ÖÁª¼ê¡¢¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤¿¤Á¤Ë¤â¡ØÂÐÅù¤À¤è¡¢¥Õ¥§¥¢¤À¤è¡Ù¤È¤ÏÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤ß¤ó¤Ê¤¬Á´ÎÏ¤Ç¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ó¤À¤«¤éËÍ¤â¡¢¼«Ê¬¤ÎÎ©¾ì¤ÇÁ´ÎÏ¤ò¿Ô¤¯¤µ¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Þ¤»¤ó¡£ËÍ¤â½é¤á¤Æ´ÆÆÄ¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç²¿¤è¤ê¼«Ê¬¼«¿È¤¬À®Ä¹¤·¤Ê¤¤ã¤¤¤±¤Ê¤¤¡£
¡¡Áª¼ê¤¿¤Á¤ò¿¤Ð¤·¤Æ¤ä¤í¤¦¤È¤«¤½¤¦¤¤¤¦¡Ê¾å¤«¤é¤Î¡ËÌÜÀþ¤¸¤ã¤Ê¤¯¡¢´¶³ÐÅª¤Ë¤ÏÊÂÁö¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¤¿¤À´ÆÆÄ¤Ç¤¹¤«¤éÀè¤Ë½Ð¤Ê¤¤ã¤¤¤±¤Ê¤¤¤È¤¤ÏÀè¤Ë½Ð¤Æ¡¢Êý¸þÀ¤ò¼¨¤¹¤¯¤é¤¤¡£ËÜÍè¤Ê¤éÀèÆ¬¤ËÎ©¤Ã¤Æ°ú¤ÃÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤«¤Ê¤¤ã¤¤¤±¤Ê¤¤¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤³¤Î¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ç¤ä¤Ã¤Æ¤¤ÆU-18¤ÎÁª¼ê¤¿¤Á¤ÎÎÏ¤¬ºÇ¤âÈ¯´ø¤Ç¤¤Æ¤¤¤ë¡¢ÌöÆ°´¶¤ò»ý¤Ã¤Æ¥×¥ì¡¼¤Ç¤¤Æ¤¤¤ë´¶¤¸¤¬¤¹¤ë¤ó¤Ç¤¹¡×
¡¡¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤·¤¿¤³¤ÎÆü¤ÏÄ«5»þÂæ¤Ëµ¯¾²¤·¤ÆÄ«6»þÈ¾¤Ë¥¯¥é¥Ö¥Ï¥¦¥¹¤Ë¤ä¤Ã¤ÆÍè¤¿¡£7»þ¤«¤é¥¹¥¿¥Ã¥Õ¥ß¡¼¥Æ¥£¥ó¥°¤ò¹Ô¤¤¡¢Í¼Êý¤ËÍ½Äê¤¹¤ëÎý½¬»î¹ç¤Î½àÈ÷¤ËÍ¾Ç°¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£µ¢¤ë¤Î¤âÌëÃÙ¤¯¤Ê¤ë¡£Áª¼ê¤¿¤Á¤ËÉé¤±¤Ê¤¤¤¯¤é¤¤¤Î¡ÖÀ®Ä¹¤·¤Ê¤¤ã¤¤¤±¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦»×¤¤¤Ï¥È¡¼¥ó¤ò²¼¤²¤¿¤³¤È¤¬¤Ê¤¤¡£
¡¡ÊÂÁö¡½¡½¡£·ë²ÌÅª¤ËÁª¼ê¤¿¤Á¤ÎÇØÃæ¤ò²¡¤¹·Á¤Ë¤â¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¥¦¥½¤ò¤Ä¤«¤Ê¤¤¡¢´Å¤¨¤Ê¤¤¡£´ÆÆÄ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤â¤½¤Î¿®Ç°¤ò´Ó¤ÄÌ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¹â±ßµÜÇÕU-18¥×¥ê¥ó¥¹¥ê¡¼¥°ËÌ¿®±Û1Éô¤Ç¤Ï¸½ºß¥È¥Ã¥×¤ËÎ©¤Ä¡£¾¡Éé¶¯¤¯1ÅÀº¹¤Ç¤Î¾¡Íø¤¬Â¿¤¤¤³¤È¤Ëµ¤¤Å¤«¤µ¤ì¤ë¡£¼ºÅÀ¿ô¤¬¾¯¤Ê¤¤¤Î¤âÂç¤¤ÊÆÃÄ¹¤À¡£
¡Ö¤â¤È¤â¤È¤¢¤Þ¤ê¼ºÅÀ¤·¤Ê¤¤¥Á¡¼¥à¤Ç¤Ï¤¢¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£º£Ç¯¡¢¡Ê¥Á¡¼¥à¤ò¡ËÎ©¤Á¾å¤²¤ëÁ°¤ËÁª¼ê¤Î¤ß¤ó¤Ê¡¢¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤Î¤ß¤ó¤Ê¤ËµîÇ¯¤Î¥Ç¡¼¥¿¤ò¸«¤»¤Æ¡¢¥´¡¼¥ë¿ô¤ò¾å¤²¤Æ¤¤¤³¤¦¤È¤¤¤¦ÏÃ¤ò¤·¤Þ¤·¤¿¡£¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¿¤Î¤¬¥Ó¥ë¥É¥¢¥Ã¥×¡£»î¹ç¤Î¤Ê¤«¤ÇÁª¼ê¤¬¤½¤³¤òÉ½¸½¤·¤è¤¦¤È¤·¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡¢¼ºÅÀ¤¬¾¯¤Ê¤¤¤Î¤Ï¤ß¤ó¤Ê¤Î¼éÈ÷¤ÎÇ½ÎÏ¤¬¹â¤¤¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¤¢¤ë¤Ë¤·¤Æ¤â¡¢¼«Ê¬¤¿¤Á¤Ç¥Ü¡¼¥ë¤ò°®¤ë»þ´Ö¤¬Ä¹¤¤¤³¤È¤âÍýÍ³¤Î°ì¤Ä¤À¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¡£¤¢¤È¤Ï¡Ê²ÝÂê¤È¤¹¤ë¡ËÆÀÅÀ¤Î¤È¤³¤í¤Ë¤Ä¤Ê¤²¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×
¡¡Í¥¾¡¤·¤Æ¥×¥ì¥ß¥¢¥ê¡¼¥°¥×¥ì¡¼¥ª¥Õ¤ò¾¡¤ÁÈ´¤¡¢¥×¥ì¥ß¥¢Éüµ¢¤ò²Ì¤¿¤¹¤³¤È¤¬ÅöÌÌ¤ÎÌÜÉ¸¤È¤Ê¤ë¡£¤½¤·¤Æ¤½¤ÎÀè¤Ë¡¢¼«Ê¬¤¬¤ä¤ê¤¿¤¤¤³¤È¤ò¶»¤ËÊú¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö¾ÍèÅª¤Ë¤Ï¤ä¤Ã¤Ñ¤êJ¥ê¡¼¥°¤Ç´ÆÆÄ¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤ß¤¿¤¤¤È¤Ï»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Áª¼ê¤Î¤È¤¤ËÌ£¤ï¤Ã¤¿¹âÍÈ´¶¡¢¹¬Ê¡´¶¤ò´¶¤¸¤¿¤¢¤ÎÉñÂæ¤ò¡¢º£ÅÙ¤Ï´ÆÆÄ¤È¤·¤ÆÌ£¤ï¤¤¤¿¤¤¤·¡¢Àï¤¤È´¤¤¿¤¤¡£¤â¤Á¤í¤óº£¤¬ÂçÀÚ¤Ç¡¢¤â¤Ã¤È¤â¤Ã¤ÈÊÙ¶¯¤·¤Ê¤¤ã¤¤¤±¤Ê¤¤¡£¤ä¤é¤Ê¤¤ã¤¤¤±¤Ê¤¤¤³¤È¤¬ËÜÅö¤Ë¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤¢¤ë¤Î¤Ç¡×
¡¡¸ýÄ´¤¬¤É¤³¤È¤Ê¤¯Ç®¤¯¤Ê¤ë¡£
¡¡¥µ¥Ã¥«¡¼¤ËÁ´¿ÈÁ´Îî¡£
¡¡¥×¥ì¡¼¥ä¡¼¤Ç¤â»ØÆ³¼Ô¤Ç¤â¡¢ÅÄÃæÃ£Ìé¤Ï¤½¤Î¤Þ¤Þ¤Ç¤¢¤ë¡£
¡ÊÊ¸Ãæ·É¾ÎÎ¬¡Ë
¢£ÅÄÃæÃ£Ìé / Tatsuya Tanaka
¡¡1982Ç¯11·î27ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡¢»³¸ý¸©½Ð¿È¡£Äëµþ¹â¹»¤«¤é2001Ç¯¤Ë±ºÏÂ¥ì¥Ã¥º¤Ë²ÃÆþ¤·¡¢1Ç¯ÌÜ¤«¤é¥×¥í½é¥´¡¼¥ë¤òµó¤²¤ë¤Ê¤É¡¢J1¥ê¡¼¥°Àï19»î¹ç¤Ë½Ð¾ì¡£03Ç¯¤Ë¤Ï¥Ê¥Ó¥¹¥³¥«¥Ã¥×¡Ê¸½¡¦¥ë¥ô¥¡¥ó¥«¥Ã¥×¡Ë¤ÇÂç²ñMVP¤È¥Ë¥å¡¼¥Ò¡¼¥í¡¼¾Þ¤ò³ÍÆÀ¤¹¤ë³èÌö¤ÇÍ¥¾¡¤Ë¹×¸¥¤·¡¢±ºÏÂ¤Ë½é¥¿¥¤¥È¥ë¤ò¤â¤¿¤é¤·¤¿¡£13Ç¯¤Ë¥¢¥ë¥Ó¥ì¥Ã¥¯¥¹¿·³ã¤Ë°ÜÀÒ¤·¡¢21Ç¯¤Î¸½Ìò°úÂà¤Þ¤Ç9Ç¯´ÖºßÀÒ¤·¤¿¡£°úÂà¸å¤Ï¿·³ã¥È¥Ã¥×¥Á¡¼¥à¤Î¥¢¥·¥¹¥¿¥ó¥È¥³¡¼¥Á¤òÌ³¤á¡¢25Ç¯¤«¤é¤Ï¿·³ãU-18¤Î´ÆÆÄ¤òÌ³¤á¤Æ¤¤¤ë¡£¡ÊÆóµÜ¼÷Ï¯ / Toshio Ninomiya¡Ë