タレントの菊川怜（47）が、9日放送予定のテレビ朝日系「徹子の部屋」（月～金、後1・00）に出演する。



【写真】がん闘病中の大先輩と抱き合う菊川怜 表情から伝わる強い信頼

昨年11月に実業家の夫との離婚を公表し、現在は3児のシングルマザー。学校や幼稚園の送り迎えだけでも大変な日々を過ごしているが、小学校に入った長男がまだ目が離せない下の子たちの面倒をみてくれるようになり成長を感じることもあるという。



シングルマザーになった際に不安な気持ちを相談できたのが長年、フジテレビ系情報番組「情報プレゼンター とくダネ！」で共演していた小倉智昭さんだった。当時、小倉さんが膀胱（ぼうこう）がんの闘病中だということは知っていたが、落ち込んでいることを話すと「怜ちゃん、大丈夫」と励ましてくれたという。その電話の直後、2024年12月9日に小倉さんは亡くなった。「大丈夫」という言葉が最後の会話になってしまった菊川は、今でも元気が出ない時にはその言葉を思い出して自分を奮い立たせていると語る。



（よろず～ニュース編集部）