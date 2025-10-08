『ピーキー・ブラインダーズ』続編シリーズが制作決定！
映画『オッペンハイマー』でアカデミー賞を獲得したキリアン・マーフィーが主演を務め、センセーションを巻き起こしたBBCドラマ『ピーキー・ブラインダーズ』。続編シリーズの制作が決定した。
【写真】『オッペンハイマー』でオスカー獲得「キリアン・マーフィ」フォトギャラリー
本作は、第一次大戦後のイギリスを舞台に、バーミンガムを根城にするギャング集団ピーキー・ブラインダーズが、時代の波に揉まれつつ、次々襲い来る強敵に対峙し、成り上がっていく様を描いた重厚なドラマ。主人公らのヘアスタイルはトレンドにもなった。
Varietyによると、NetflixとBBCが2シーズン分の制作を決定。クリエイターのスティーヴン・ナイトが続投し、マーフィーが製作総指揮に名を連ねる。第二次大戦で激しい爆撃を受けた後、コンクリートと鋼鉄でより良い未来を築きつつあるバーミンガムが舞台。シェルビー一家は復興プロジェクトの発注を巡り、これまで以上に残酷な抗争を繰り広げることになるようだ。
ナイトは声明で、「『ピーキー・ブラインダーズ』の新たな章を発表できることを大変嬉しく思います。再びバーミンガムを舞台とし、爆撃で灰となった街が立ち上がる物語を描きます。シェルビー家の新しい世代が舵を取り、激動の物語にお連れします」と述べた。
決定した2シーズンは、それぞれ、60分のエピソード6話で構成。現時点でキャストは発表されていない。撮影はバーミンガムのディグベス・ロケーション・スタジオで行われるそうだ。
なお、シーズン6をもってファイナルを迎えた『ピーキー・ブラインダーズ』だが、この後2026年初めに、その後を描く映画『The Immortal Man（原題）』が公開される予定。オリジナルドラマでエピソード監督を務めたトム・ハーパーがメガホンを取り、脚本をナイトが担当。マーフィーやトム・ハーパー、ソフィー・ランドル、スティーブン・グレアムらがカムバックを果たし、レベッカ・ファーガソン、ティム・ロス、バリー・コーガンら豪華キャストが出演する。
