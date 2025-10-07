株式会社オートバックスセブンは、アニメ『ウマ娘 シンデレラグレイ』とのコラボレーションによるオリジナルCMの放送を開始した。

同CMは、アニメの第2クール放送開始となる2025年10月5日より、TBS系全国28局ネットをはじめ、特設サイトや公式YouTubeチャンネル「ぱかチューブっ！」でも公開されている。また、同企画は、車で出かける楽しさやモータースポーツの魅力を幅広い層に伝えることを目的としたもので、今後もさまざまな展開が予定されている。

オートバックス × アニメ『ウマ娘 シンデレラグレイ』 オリジナルコラボCM放送開始

株式会社オートバックスセブン（代表取締役 社長：堀井勇吾）は、2025年10月5日（日）から放送開始のアニメ『ウマ娘 シンデレラグレイ』とのコラボレーション企画として、オリジナルコラボCMを特設サイトとウマ娘公式YouTubeチャンネルで公開しました。

ここがポイント！

■ アニメ『ウマ娘 シンデレラグレイ』コラボCMを特設サイトと公式YouTubeで公開

■ 今後もさまざまな企画を予定

今回のコラボレーションは、より多くの方に「クルマで出かける楽しさ」や「モータースポーツの楽しさ」を提供したいという思いから実現しました。

｢信じられる整備があるから､出かける楽しさはもっと広がる｡｣

オートバックスは､走り出す人の背中を支える存在です｡

さぁ出かけよう――

“走り出す瞬間” を描いた特別なコラボレーションムービーです｡

オリジナルCMは、2025年10月5日からTBS系全国28局ネットにて毎週日曜16時30分より放送のアニメ『ウマ娘 シンデレラグレイ』放送時間枠内とウマ娘公式YouTubeチャンネル「ぱかチューブっ!」等にてご覧いただけます。

【CM画像】

ⒸK, S, I／S, UCP Ⓒ Cygames, Inc.

■特設サイト

https://www.autobacs.com/promotion/entertainment-ip/umamusume1/top.html

■アニメ『ウマ娘 シンデレラグレイ』×オートバックス｜アニメコラボCM

https://www.youtube.com/watch?v=lQKcLlMq-EM

アニメ『ウマ娘 シンデレラグレイ』公式サイト

https://anime-cinderellagray.com/

＜放送情報＞

2025年10月5日からTBS系全国28局ネットにて毎週日曜16時30分より第2クール放送開始

・TBS系全国28局ネット：10月5日から毎週日曜16:30～

・BS11: 10月14日から毎週火曜25:00～

・AT-X : 10月8日から毎週水曜21:30～

10月10日から毎週金曜9:30～（リピート放送）

10月14日から毎週火曜15:30～（リピート放送）

＜配信情報＞

2025年10月5日（日）17時からABEMA、Netflix、U-NEXT、アニメ放題にて先行配信

そのほか、各種配信サイトでも順次配信開始

https://anime-cinderellagray.com/onair/

当社は「社会の交通の安全とお客様の豊かな人生の実現」というパーパスのもと、これからもさまざまな事業を通じてお客様の安全・安心と、利便性向上に取り組み続けるとともに、環境・社会課題の解決へ向けた取り組みにも挑戦してまいります。

