社会風刺コント集団「ザ・ニュースペーパー」で高市サナエを持ち役にしてきた浜田太一（６１）がこのほど都内の稽古場で始動。女性初となる自民党・高市早苗総裁の誕生は、政治を生命線に活動する“ニュースペーパー”にも衝撃を与えた。同集団にとっては初の女装総裁だ。

浜田は「絶対、小泉（進次郎）さんになると思ってテレビを見ていたので、本当にびっくり。『オレに来ちゃったか』と。安い３０００円のこのかつらのままでいいのか。試行錯誤中でございます。すね毛の手入れもします。おそらく毎回どこか変わっていくと思うので、すぐ似てるかどうかで判断せず、変化の過程をご覧いただきたい」と話す。

またキャラクターづくりにおいても「あの方をずっと“つっこみ”でなく“ボケ役”の人物としてやってきたのでキャラも芸風も変える必要がありそう」と悩む。浜田は岸田フミオも経験。約１年ぶりの総裁登板に「岸田さんは、特徴がなかったので自由にできた。高市さんをやる上で“鹿ファースト”にならないように気をつけたい」。浜田はこれまでに田中マキコ、片山サツキ、稲田トモミ、松島ミドリ、田久保マキと個性の強い女性政治家をこなしており、豊富な経験はサナエに生かされそうだ。

隣では石破シゲル担当の福本ヒデ（５４）が少し寂しそうな表情。こちらは自腹で１５万円かけ、わざわざ石破用の薄毛かつらを別注。「まだ元が取れてないので、ステージでは積極的に高市さんに絡んでいきたい」ときっぱり。そして「この１年間、おにぎりの汚い食べ方、目つき、座ったときの姿勢の悪さなど石破さんの動きを意識してきた。首を痛め、体重は１０キロも増えた」知られざる苦労を吐露。リアリティを求め、体を張って演じてきただけに、哀愁が漂う。福本は安部シンゾウ、麻生タロウも得意としており、高市担当の浜田とともに変身が忙しくなりそうだ。