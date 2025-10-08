◆東都大学野球秋季リーグ戦第３週第１日▽国学院大１―０中大（７日・神宮）

国学院大が１−０で中大に先勝。最速１４９キロ左腕・当山渚（４年＝沖縄尚学）が中大に２安打でリーグ戦初完投初完封を成し遂げた。

＊ ＊ ＊

神宮球場のど真ん中で、力強く拳を握った。１−０のしびれる接戦を制し、当山は緊張感から解放され、笑みを浮かべた。リーグ戦で９イニングを投げ抜くのは初めて。しっかりと０を並べ続けた。

「初回から最後まで気持ちは入っているんですけど、頭の中がすごく冷静だった。そこは自分の中で評価したい」。大学ラストシーズン。理想の投球に胸を張った。

７回２死までノーヒット。快挙達成へざわつく中で、当山は落ち着いていた。「意識しなかったのは無理がありますけど、１本出た後にすごく崩れて点が入るっていうのが『あるある』なんで。打たれた時のことを想定してマウンドに上がっていたのが、打たれてもそんなに変わらなかった要因かなと思ってます」。心の危機管理が奏功し、わずか２安打と崩れなかった。

昨秋は最優秀防御率に輝いたサウスポー。だが今春のリーグ戦は７試合に登板し０勝３敗、防御率４・２６だった。実は昨年から左肘の痛みに苦しんでいた。徐々に回復する中、今秋リーグ戦開幕前、鳥山泰孝監督（５０）に言葉をかけられた。「結果どうこうよりも、４年生の最後のシーズンに健康な状態で投げられることに、幸せを感じて楽しみなさい」。胸に刻んで力投し、「楽しくマウンドで投げられました」と感謝した。

母校の沖縄尚学は今夏の甲子園で全国制覇。「奮い立たされるというか。刺激を受けながら『負けないように』って毎日楽しく練習もできました」と力に変えた。指揮官も「気持ちの入った素晴らしい投球。１００点満点。空き週も魂込めて準備していた様子をずっと見ていた」と絶賛した。進路は社会人野球。上の舞台での躍動にも、期待が持てる１２７球だった。（加藤 弘士）