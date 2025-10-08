簡単「電子レンジで作る焼きリンゴ」がおいしそう 皮むかずカット＆味付け→4分で完成＆子どもたちもバクバク食べるレシピ
皮をむかずに「電子レンジで作る焼きリンゴ」のレシピがXに投稿され、表示回数65万件超え、1万4000「いいね！」が付く話題となっている（7日午後3時時点）。
【写真別カット】種だけくり抜いてチンするだけ、簡単「焼きリンゴ」の作り方
創業80年の「マルカメ果樹園」4代目、北沢毅さん（@kita0244）が「『電子レンジで作る焼きリンゴ』のレシピを見かけたのでやってみたんだけど、半端なく美味い…！」とレシピを紹介した。
【作り方】
1：リンゴを半分に切って種をくり抜く
2：バターと砂糖、少量のウイスキーを入れてラップを巻く
3：電子レンジ600Wで4分加熱
4：最後にシナモンを散らして完成
このレシピに「程よく水分も飛んで、凝縮されたリンゴの美味しさが凄い」とわずかな時間で簡単に、おいしく調理できることをアピールしている。
投稿を見たユーザーからの「なんと罪深いものを…これで我が娘らの心も鷲掴みよ!!!」とのコメントに、北沢さんは「これ子供ウケもめちゃくちゃ良いです（我が家の息子たちもバクバク食ってました）!!」と明かしていた。
「皮むきはやらなくていいから種だけくり抜いてチンするのはシリーズ化できそうですね。リンゴの消費の変化のきっかけになりそうと勝手に思っています」との声には「確かに、洋梨などのフルーツでやっても美味しいと思います！」と、ほかの果物でのアレンジを提案していた。
また「オーブンだと後片付けが面倒ですが、電子レンジは手軽でいいですね。電子レンジの時間を含んでも5分でできますね」「今度やってみる!!!」「めっちゃ美味しそう リンゴにシナモン最高ですね」などのコメントが集まっている。
【写真別カット】種だけくり抜いてチンするだけ、簡単「焼きリンゴ」の作り方
創業80年の「マルカメ果樹園」4代目、北沢毅さん（@kita0244）が「『電子レンジで作る焼きリンゴ』のレシピを見かけたのでやってみたんだけど、半端なく美味い…！」とレシピを紹介した。
【作り方】
1：リンゴを半分に切って種をくり抜く
2：バターと砂糖、少量のウイスキーを入れてラップを巻く
3：電子レンジ600Wで4分加熱
4：最後にシナモンを散らして完成
投稿を見たユーザーからの「なんと罪深いものを…これで我が娘らの心も鷲掴みよ!!!」とのコメントに、北沢さんは「これ子供ウケもめちゃくちゃ良いです（我が家の息子たちもバクバク食ってました）!!」と明かしていた。
「皮むきはやらなくていいから種だけくり抜いてチンするのはシリーズ化できそうですね。リンゴの消費の変化のきっかけになりそうと勝手に思っています」との声には「確かに、洋梨などのフルーツでやっても美味しいと思います！」と、ほかの果物でのアレンジを提案していた。
また「オーブンだと後片付けが面倒ですが、電子レンジは手軽でいいですね。電子レンジの時間を含んでも5分でできますね」「今度やってみる!!!」「めっちゃ美味しそう リンゴにシナモン最高ですね」などのコメントが集まっている。