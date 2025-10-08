内場勝則＆未知やすえ夫妻、「内場家100日戦争」離婚届準備で崖っぷちの過去
吉本新喜劇の内場勝則と未知やすえ夫妻が7日、大阪市内で開かれた映画『ローズ家〜崖っぷちの夫婦〜』（24日公開）特別試写会に登壇。過去にあった離婚の危機を明かした。
【写真】未知やすえの「キレ芸」にタジタジ…な内場勝則
タキシード姿の内場が、ドレス姿の未知の手を引いて登場。観客から拍手で迎えられると内場は「普段しないことをしてしまった」とポロリ。さらに「夫婦というのもレアな状態なんで、映すなら今です」とあいさつ。未知が「夫婦でいることが不思議なので」と同調すると、内場が「マネージャーもびっくりしてました」と明かした。
映画の内容にちなみ、結婚33年の間にあった「崖っぷち」になりそうだったケンカを聞かれた2人。内場は「静かなる戦争みたいなんが…。激しいのはないんですけど、ねえ」と未知にバトンタッチ。「殴ったりどついたりは、ないんですけど、夫婦してますとその時々にはいろいろありました」としみじみ。
さらに続けて「本当に紙1枚でつながってた時もありました」と言い、未知が妹に頼んで、離婚用紙を準備していた過去を告白。その離婚用紙は今も家にあるそうで「まだ書いてないですよ。いつでも出動できるように、チラチラ見せとかないと」とニヤリ。
「もうその時は本当に別れるつもりだったんで、崖っぷちもほんまに淵までいました」と明かした未知。「“内場家100日戦争”って言うんですけど、100日間、私が実家に帰ってました」と振り返った。
その間もお互いに新喜劇に出演。時には夫婦や恋人役もあったようで、未知は「手をつないでイチャイチャしないといけないシーンもありましたけど、とりあえず内場くんの眉間見つめて、『穴空いたらええねん』って思うくらいの戦争でした」と語った。
同作は、ある夫婦の離婚をめぐる“戦争”を描いたブラック・コメディとして世界的大ヒットを記録した『ローズ家の戦争』を36年ぶりに再映画化したもの。伝説的コメディシリーズ『オースティン・パワーズ』や『ミート・ザ・ペアレンツ』のヒットで知られるジェイ・ローチが監督、ハリウッドきっての実力派俳優、オリヴィア・コールマンとベネディクト・カンバーバッチが主演を務める。
