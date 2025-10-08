羽山麻水（駒木根葵汰）＆白崎由岐（新原泰佑）、別れの危機 『２５時、赤坂で Season２』第2話あらすじ
俳優の駒木根葵汰と新原泰佑がW主演を務めるテレビ東京系水ドラ25『２５時、赤坂で Season２』（毎週水曜 深1：00）の第2話が、きょう8日深夜に放送される。それに先立って、あらすじと場面写真が公開された。
【場面写真】波乱の予感…新原泰佑から視線を外さない駒木根葵汰
原作は、累計165万部超えの夏野寛子氏による同名作。2024年に放送された前作は、美しい容姿と実力を兼ね備えた人気モデルで俳優の羽山麻水（はやまあさみ／駒木根）と、オーディションを勝ち抜き、『昼のゆめ』での羽山の相手役に大抜てきされた新人俳優・白崎由岐（しらさきゆき／新原）が美しくも切ない恋に落ちていく様子を叙情的に描いた、芸能界を舞台にしたラブストーリー。2人の切なく美しい恋物語は、海外でも話題を呼んだ。W主演キャストが続投し、両片思いの末にようやく結ばれた2人のその後を描く。
羽山のマネージャー・明野圭（片山萌美）にキスしているところを目撃された羽山と白崎。明野はスキャンダルを恐れ、白崎とは別れるように羽山を説得する。
ドラマ『昼のゆめ』の撮影は進み、佐久間はじめ（宇佐卓真）と山瀬一真（南雲奨馬）はグランピング場のテントの中で初めてのラブシーンを演じる。一方、羽山と白崎は、ドラマの劇中で別れのシーンを演じるうちに心情がシンクロしてしまう。
