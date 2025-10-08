【きょうから】「びっくりドンキー」9回目の“ガリバーフェア”開催 400グラムの『ガリバーバーグ』など迫力メニューずらり
アレフが展開するハンバーグレストラン「びっくりドンキー」は、8日から「今年もガリバー！」フェアを期間限定で開催する。
【写真】今年も人気メニューがガリバー化！値段など商品概要
9回目を迎える今年は、定番のハンバーグ、サラダ、イチゴミルクに加え、人気メニューのチーズバーグディッシュとポテサラパケットディッシュが新たにガリバーサイズに。これにより、ハンバーグからデザートまで、過去最多の幅広いラインナップで「ボリュームだけではない、びっくりドンキーならではの楽しさ」を届ける。
プレートのほとんどを埋め尽くす400グラムの肉汁溢れるガリバーサイズのハンバーグ『ガリバーバーグ』は、ガリバーバーグ、ライス、サラダがワンプレートで食べられる『ガリバーバーグディッシュ』と、付け合わせとともに鉄板で提供する『ガリバーバーグステーキ』の2種類を展開する。
■ガリバーバーグメニュー
『ガリバーWチーズバーグディッシュ』※新商品
びっくりドンキーで最も人気のあるチーズバーグディッシュをガリバー化。チーズ好きにはたまらない、満足感のある一品。
『ガリバーカリーバーグディッシュ』
ガリバーバーグに通常の2倍量のカリーソースがかけられていて迫力満点。ライス、サラダと共に後までカリーを楽しめるぜいたくな一品。
『ガリバーポテサラパケットディッシュ』※新商品
通常の3倍の量のポテトサラダととろけるチーズを中にも上にもぜいたくに使用した一品。専用の成型器でかたどり丁寧に焼き上げている。合計400グラムのボリュームあるパティでポテサラパケットを丁寧に包み込んでおり、食べ応え抜群。
■アラカルトメニュー
サイドメニュー人気No.1のびっくりフライドポテトLサイズを2倍量にした『ガリバーフライドポテト』と、オリジナルブレンドのスパイスでちょっぴり刺激的に仕上げた『ガリバースパイシーポテト』。さらに今しか食べられない『ガリバーサラダ』は、10種類の野菜を使用し、パリパリ麺の新食感が愉しめる高さ25センチの巨大グラスに入れて提供する。オリジナルドレッシングとマヨネーズ風ドレッシング2層の味が全体に行き渡り、紫キャベツピクルスの酸味と甘味がアクセントに。
■デザートメニュー
定番のガトーショコラパフェが、高さ30センチの『ガリバーショコラパフェ』としてガリバー化。チョコムースや塩キャラメルクリーム、フィアンティーヌココアなどのぜいたくな層が織りなす、驚きとおいしさを堪能できる。
■ドリンクメニュー
ドリンクメニューではイチゴミルクに、北海道ソフトクリームをトッピングし、高さ25センチの巨大グラスで提供する『ガリバーイチゴミルク』が登場。
