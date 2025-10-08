助けられた人は着の身着のまま“はだし”で…ネパール洪水や土砂崩れで55人死亡“豪雨被害”インドでも　中国は台風で街路樹なぎ倒され高潮も15万人避難

中国では、台風21号の影響で大規模な高潮や倒木被害が相次いだ。中国メディアによると、これまでに広東省内で約15万人が避難したという。

一方、ネパールではモンスーンによる豪雨に見舞われ、河川が氾濫し洪水や土砂崩れが発生し、55人が死亡したと地元メディアが報じている。

中国“台風上陸”で高潮や倒木など被害相次ぐ

中国で猛烈な風と雨が街を襲った。

原因は、5日午後に中国南部の広東省に上陸した台風21号。

沿岸部では大規模な高潮が発生し、市街地に大量の海水が流れ込んだ。

現地ではさらに猛烈な風が吹き荒れ、様々なものを吹き飛ばした。

道路に横たわったのは大きな街路樹。

これら大きな被害をもたらした台風21号はベトナム方面に遠ざかったが、被害の規模は拡大の一途をたどっている。

中国メディアは、台風21号の影響により広東省内で約15万人が避難したと報じている。

また航空機の欠航などにより、国慶節に伴う大型連休にも大きな影響が及ぶ恐れがあるとみられている。

ネパールやインドでは“豪雨被害”死者も…

一方、モンスーンによる豪雨に見舞われたネパール。

市街地は濁流にのみ込まれ、人々の生活に深刻な被害が及んでいる。

ネパールでは、3日から降り続いた豪雨によって河川が氾濫。

街は茶色く濁った水に漬かり、水没した。

地元メディアは、ネパール東部のイラムなどで洪水や土砂崩れが発生し、55人が死亡したと報じている。

孤立した集落では、ネパール軍がヘリコプターで住民を救助。

助け出された子供や女性、高齢者は皆はだしで、着の身着のまま救助されたことがうかがえる。

ネパールでは、豪雨による土砂崩れなどで道路が寸断されている箇所も多く、捜索活動は難航しているということだ。

豪雨による被害が相次いだのはネパールだけではない。

ネパールと国境を接するインド東部にある西ベンガル州でも、土砂崩れなどにより28人が死亡し、6人の行方が分からなくなっているということだ。

ネパールやインドの山岳地帯では、6月から9月ごろまで続くモンスーン期の大雨により洪水や土砂崩れが頻繁に発生し、毎年多くの犠牲者が出ている。

（「イット！」10月7日放送より）