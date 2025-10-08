SNSに投稿された「可愛すぎるストーカー」の姿が大きな反響を呼んでいます。

話題となっている投稿は記事執筆時点で69万7000回再生を突破し、「かわいいが炸裂してる」「こんな姿たまらない」「思わず笑ってしまいました」といったコメントが寄せられることとなりました。

【動画：隣の家にお邪魔したら『誰か見てるよ』と言われて…確認した結果→予想してなかった『まさかの光景』】

「誰か見てるよ」と言われて…

Instagramアカウント「shibamugi28」の投稿主であるママさんの家には、柴犬の『こむぎ』ちゃん、豆柴の『わらび』ちゃんが暮らしています。この日のママさんは、幼馴染の家に遊びに行っていたといいます。ママさんは最近、娘さんが生まれたとのことで、自宅の隣にある幼馴染の家に見せに行っていたのでした。

娘さんの話に大盛り上がりの中、幼馴染が突然「あれ？誰か覗いてるよ？！」と言ってきたそう。その視線の先には、ママさんの自宅がありました。目をこらして自宅の窓を見てみると、そこにはこむぎちゃんとわらびちゃんが覗いていたのです…！

犬に監視される光景に爆笑！！

スマホのカメラのズーム機能を駆使して愛犬たちを見てみると、2匹は真剣な眼差しでママさんのことを見ていたとか。その姿はまるで監視しているかのようですが、そのあまりの可愛さに打ちのめされてしまったといいます。

窓辺に前足を置いてじっと監視していたという2匹ですが、やがてわらびちゃんが退散。しかし、こむぎちゃんはいつまでもママさんを見つめ続けていたそうです。

ちなみに、部屋からパパが撮影した写真には、一生懸命背伸びをして窓の外を覗く、2匹の可愛い後ろ姿が映されていたそう。深く愛されているママさんがなんだか羨ましくなってしまう一幕なのでした♡

この投稿に思わずホッコリした人は多い様子。「愛されていますね」「ちょこんと置いた手が可愛すぎる」「私もこんな光景見てみたいです」などさまざまなコメントが寄せられました。

ママが大好きな2匹にホッコリ

別の日には、ママさんが外出するときの2匹の反応も紹介されています。ママさんが遠ざかると、示し合わせたように脱走を試みる2匹。ママさんを追いかけようと必死だったそうですが、すぐにパパさんに捕獲されたそうです。

ママさんは、そんな2匹の姿を見るたび、可愛くてたまらなくなるのだとか。もちろん、帰宅したときも大袈裟なほど大喜びするのだそうですよ♪

Instagramアカウント「shibamugi28」には、こむぎちゃん＆わらびちゃんの微笑ましい日常の動画が投稿されています。癒しと笑顔をもらいたい方は、ぜひチェックしてくださいね。

写真・動画提供：Instagramアカウント「shibamugi28」さま

執筆：小泉 あめ

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。