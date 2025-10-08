年を取ったら「燃え尽きる人」と「停滞する人」。そのどちらにもならない方法とは何か。

次々と新たなビジネスを仕掛ける稀代の起業家、佐藤航陽氏。「これからどう生きるか？」を徹底的に考察した超・期待作『ゆるストイック』を上梓した。これからの生き方として重要なキーワードは、「ストイック」と「ゆるさ」。令和のヒーローたち（大谷翔平、井上尚弥、藤井聡太…）は、なぜストイックに自分に向き合い続けるのか。『ゆるストイック』では、「どのように日常を過ごしていくべきか」を言語化し、誰でもできるプロセスとしてみなさんに共有する。（構成／ダイヤモンド社・種岡 健）

ストイックさだけでは続かない

厳しく自分を律する「ストイックさ」と、他人の違いを受け入れる「寛容さ」。

一見すると相反するこの二つを、どう両立させるかが現代社会において重要なテーマとなっています。

過剰なストイックさは孤立を生み、過度な寛容さは自分を甘やかす危険があります。

両者をバランスさせることが、持続可能な成長の鍵となります。

従来のストイックな姿勢は、努力と成果を短期間で引き出す力を持ちます。

しかし、それを他人に強要したり、自分自身を過度に追い込みすぎたりすると、燃え尽きや摩耗を招きます。

持続可能性を欠くストイックさは、むしろ逆効果になりかねません。

寛容さだけでは成長しない

一方で、寛容さだけを重視すると「無理をしない」「頑張らなくてもいい」という停滞に陥ります。

確かに心の安定は得られますが、それだけでは新しいスキルや経験を積むことはできません。

寛容さだけでは成長が止まり、長期的に格差が広がるリスクが生まれます。

両立が生む「ゆるストイック」

重要なのは、ストイックさと寛容さを両立させることです。

自分には一定の規律を課して淡々と積み重ねる一方、他人の生き方には寛容である。

この組み合わせこそ「ゆるストイック」です。

他人を批判せず、自分のルールを守り続けることで、成長と心の安定を両立させられます。

ストイックさだけでは燃え尽き、寛容さだけでは停滞する。

両者をバランスさせることが、現代における持続可能な成長の条件です。

「自分には厳しく、他人には寛容に」

この姿勢が「ゆるストイック」の核心です。

私たちもまた、このバランスを意識し、ゆるストイックに生きましょう。

佐藤航陽（さとう・かつあき）

株式会社スペースデータ 代表取締役社長

1986年、福島県生まれ。早稲田大学在学中の2007年にIT企業を設立し、代表取締役に就任。ビッグデータ解析やオンライン決済の事業を立ち上げ、世界8ヵ国に展開する。2015年に20代で東証マザーズに上場。その後、2017年に宇宙開発を目的に株式会社スペースデータを創業。コロナ禍前にSNSから姿を消し、仮想現実と宇宙開発の専門家になる。今は、宇宙ステーションやロボット開発に携わり、JAXAや国連と協働している。米経済誌「Forbes」の30歳未満のアジアを代表する30人（Forbes 30 Under 30 Asia）に選出される。最新刊『ゆるストイック』（ダイヤモンド社）は8.5万部を突破した。

