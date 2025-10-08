戦闘開始から７日で２年となったパレスチナ自治区ガザでは、多数の子どもたちも戦火に巻き込まれている。

現地では６６万人が学校に通えない境遇にあるとされ、ガザへの支援を続ける日本のＮＰＯは、心身に傷を負った子どもたちへの支援が必要だと訴える。（広瀬航太郎）

「おなかいっぱい食べたい」「水浴びをしたい」

国連がガザで深刻な「飢饉（ききん）」が発生していると宣言した今夏、現地で活動している認定ＮＰＯ法人「パレスチナ子どものキャンペーン」（東京）のスタッフが子どもたちに問いかけると、こうした答えが返ってきたという。「亡くなったお父さんに帰ってきてほしい」と口にする子どももいた。

同法人は、イスラム主義組織ハマスが、イスラエルに大規模な攻撃を仕掛けた２０２３年１０月以降、ガザの支援団体と連携し、避難所での子どものサポートや炊き出し、給水などの支援を行ってきた。現在は地元出身のスタッフ４人が週２〜３日、１日２回の頻度で１０人ほどの小中学生らをテントに集め、絵を描いたり、歌を歌ったりする活動をしている。学校に通えない子どもたちの社会性を育むことが狙いだ。

エルサレム事務所代表の手島正之さん（５１）は「ガザの子どもたちは常に安全な地下にいるように言い聞かされ、まともな生活ができていない。孤児や避難中に親とはぐれた子も多い」と声を落とす。活動は比較的安全とされている地区で行っているが、その周辺でもイスラエル軍のものとみられるドローンが飛行している。戦況は刻一刻と変わるため、頻繁に活動場所を変えている。

国連によると、７月までに９７％の学校が何らかの被害を受け、９１％の校舎は建て替えか大規模改修が必要とされている。約６６万人の子どもたちは２年間にわたり学校に通えない状況が続いているという。

手島さんは「子どもたちは日々凄惨（せいさん）な場面に出くわしており、心の傷は計り知れない。ストレスを緩和する支援の重要性が高まっている」と語る。