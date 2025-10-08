◇練習試合 巨人 5-0 ヤマハ(7日、東京ドーム)

巨人のライデル・マルティネス投手が自身初のクライマックスシリーズの戦いへ意気込みを語りました。

この日行われたヤマハとの練習試合に、マルティネス投手は3回から2番手で登板。被安打1、1四球とランナーこそ出しましたが無失点に抑えました。

8年間在籍した中日から昨季オフに巨人に移籍して迎えた今季は、自己最多の46セーブをマーク。2年連続3度目のリーグ最多セーブのタイトルを獲得しています。

試合後、マルティネス投手はこの日の登板について「良かったですし順調です。各球種の確認をテーマに投げました」とコメント。

11日から始まる初めてのCSに向けては「非常にうれしい思いですし、ワクワクしている。CSの1戦目が終わった後には実感も湧いてきて、アドレナリンがどんどん出てくると思う」と、特別な戦いへ向けてモチベーションも高まっている様子です。

短期決戦のイメージや難しさについて聞かれると、「自分のルーティンを崩さずにやっていくのが大事だと思う」と語ったマルティネス投手。「日本でポストシーズンに臨むのは初めてだが、キューバにいたときにはプレーオフを経験したことがある。もちろん日本とキューバのプレーオフは異なるが、自分のルーティンを変えずにやっていくのが大事」と、これまで通りの姿勢で戦っていく考えを示しました。